బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (13:21 IST)

భార్య మాటను పెడచెవిన పెట్టి విహార యాత్ర - ప్రాణాలు కోల్పోయిన గాయకుడు

1:19 YouTube · The Tribune Punjabi Singer Rajvir Jawanda
కట్టుకున్న భార్య చెప్పిన మాట వినకుండా విహార యాత్రకు వెళ్లిన ఓ పంజాబీ గాయకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడు పేరు రాజ్‌వీర్ జవాండా. భార్య వద్దన్నా వినకుండా విహార యాత్రకు వెళ్ళి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఆయన 11 రోజులుగా వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 
 
పంజాబీ గాయకుడు మృతి వెనుక ఏం జరిగిందో పరిశీలిస్తే .. జవాండా తన 1300 సీసీ మోటారు సైకిల్‌పై ఇటీవల హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని శిమ్లాకు విహారయాత్రకు బయలుదేరారు. సోలన్‌ జిల్లా సమీపంలో అడ్డుగా వచ్చిన పశువులను ఢీకొట్టడంతో జరిగిన ప్రమాదంలో ఆయన తల, వెన్నెముకకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు అక్కడి ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం అందించారు. 
 
పరిస్థితి సీరియస్‌గా ఉండటంతో మొహాలీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. దాదాపు 11 రోజులుగా ఆయన వెంటిలేటర్‌ పైనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే, విహారయాత్రకు వెళ్లొద్దని జవాండా భార్య ముందుగానే హెచ్చిరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె మాటలు జవాండా వినలేదని ఆయన సన్నిహితులు పేర్కొంటున్నారు. 
 
ఇక, గాయకుడి మృతిపై ఆప్‌ నేత మనీశ్‌ సిసోదియా సహా పలువురు ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం వ్యక్తంచేశారు. జవాండా లుథియానా జాగ్రావ్‌లోని పోనా గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆయన పంజాబీలో పలు పాటలు పాడారు. పాటలు పాడటమే కాకుండా ‘సుబేదార్‌ జోగిందర్‌ సింగ్‌’, ‘జింద్‌ జాన్‌’, ‘మిండో తసీల్‌దర్ని’ వంటి చిత్రాల్లోను నటించారు. 

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో విలన్ పాత్ర కోసం సంప్రదించి.. రూ.3 కోట్లు ఆఫర్ చేశారు : మల్లారెడ్డి

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో విలన్ పాత్ర కోసం సంప్రదించి.. రూ.3 కోట్లు ఆఫర్ చేశారు : మల్లారెడ్డిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర వార్త ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో విలన్ పాత్ర కోసం ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డిని సంప్రదించినట్లు ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ పాత్ర కోసం తనకు భారీ మొత్తంలో రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఆఫర్ చేశారని చెప్పడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Avika Gor: మిలింద్ తో పెండ్లి సమయంలో అవికా గోర్ కన్నీళ్ళుపెట్టుకుంది

Avika Gor: మిలింద్ తో పెండ్లి సమయంలో అవికా గోర్ కన్నీళ్ళుపెట్టుకుందిబాలీవుడ్ లో బాలిక వధు, ససురల్ సిమర్ కా వంటి ప్రముఖ షోలలో పాటు తెలుగులో పలు సినిమాలు నటించి తన నటనకు ప్రసిద్ధి చెందిన నటి అవికా గోర్ ఇటీవల రియాలిటీ షో పతి పత్ని ఔర్ పంగాలో తన చిరకాల ప్రియుడు మిలింద్ చాంద్వానీని వివాహం చేసుకుంది. వివాహ ఎపిసోడ్ ప్రోమో అది భావోద్వేగ వేడుక అని, అవికా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు చూపిస్తుంది.

Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారా

Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారావిజయ్ దేవరకొండ కు ఈనెలలోనే వెంటవెంటనే రెండు సంఘటనలు జరిగాయి. హైదరాబాద్‌లో రష్మిక మందన్నతో నిశ్చితార్థం జరుపుకున్నారు. ఆ వెంటనే తెలంగాణాలో కారు ప్రమాదంతో బయటపడ్డారు. అది పెద్ద ప్రమాదం కాదని కారుకు డేష్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ ఉదంతరం తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబంతో కలిసి పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించారు.

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండటంతో, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రమోషన్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఎడిటింగ్ రూమ్ నుండి వచ్చిన కొత్త ఫోటోలు ఐమాక్స్ వెర్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్టోరీబోర్డులను చూపించాయి. ఈ గ్లింప్స్ రాజమౌళి వివరాలపై ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నాయో తెలుపుతున్నాయి. తాజాగా బాహుబలి 3 ప్రకటన గురించి సోషల్ మీడియా పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి: ది ఎపిక్ ముగింపులో కొత్త చిత్రం గురించి ప్రచారం చేయబడవచ్చని చాలా మంది నమ్ముతారు.

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌పై హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. విజయ్‌ను ఆమె ఓ జోకర్‌తో పోల్చారు. జోకర్ కావడం వల్లే సర్కస్‌కు వెళ్లాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల కరూర్‌లో విజయ్ నిర్వహించిన ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఇందులో 40 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ తొక్కిసలాట ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ తొక్కిసలాటపై అనేక మంది తమతమ సంతాపాలను వ్యక్తం చేశారు.

Watch More Videos

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com