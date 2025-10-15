బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (12:15 IST)

తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడిన జీఎస్టీ తగ్గింపు.. ఎలాగంటే?

కేంద్రం మంగళవారం విడుదల చేసిన తాజా డేటా ప్రకారం, జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపులు తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధికి గణనీయంగా దోహదపడ్డాయని, ఖర్చులను తగ్గించడం, పోటీతత్వాన్ని పెంచడం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఏరోస్పేస్, రక్షణ, ఆటోమొబైల్స్, హస్తకళలు వంటి విభిన్న రంగాలలో మార్కెట్ ప్రాప్యతను విస్తృతం చేశాయని వెల్లడించింది. 
 
పన్ను సంస్కరణలు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక స్థావరాన్ని బలోపేతం చేశాయని, ఉద్యోగ సృష్టికి మద్దతు ఇచ్చాయని, తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్ధి దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది. 
 
4,000 కర్మాగారాలు, 80,000 అనధికారిక యూనిట్ల ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో దాదాపు 25 శాతం ప్రాసెస్ చేస్తున్న తెలంగాణ, జీఎస్టీ కోతల తరువాత ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల ధరలలో 6-7 శాతం తగ్గింపును నమోదు చేసింది. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు ఇప్పుడు 2023-24లో రాష్ట్ర వ్యవసాయ ఎగుమతి విలువలో సగానికి పైగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, మెదక్, వరంగల్, నిజామాబాద్‌లలో ఆహార సమూహాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి.
 
ఇవి ఎక్కువగా ఎంఎస్ఎంఈలచే నడపబడుతున్నాయి. ప్యాక్ చేయబడిన పనీర్, నెయ్యి, డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్ల రసాలు, నమ్కీన్, పాస్తా, జీఐ-ట్యాగ్ చేయబడిన బనగానపల్లె మామిడి, తాండూర్ రెడ్‌గ్రమ్‌లపై జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల స్థోమత పెరిగింది. విస్తరించిన మార్కెట్లు, రైతుల ఆదాయాలు మెరుగుపడ్డాయి.
 
అదే సమయంలో పీక్ సీజన్లలో సేకరణను ప్రోత్సహించాయి. ఇంకా తెలంగాణ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలను మరింత పోటీతత్వంతో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ మార్కెట్లలో మరింత పోటీతత్వాన్ని పెంచాయి.

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరాఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్. ఈ మూవీలో అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం వంటి వారు నటించారు. సాయి కుమార్, సీతా రామరాజు, రమణా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాను రోహిత్ అండ్ శశి తెరకెక్కించారు.

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా నటించిన చిత్రం జటాధార. ఈ చిత్రంలో ఐటెం సాంగ్ ను నేడు రిలీజ్ చేశారు. బేచులర్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరా... ట్రెండ్ సెట్ చేయరా.. అంటూ సాంగ్ సాగుతుంది. ఇందులో సుధీర్ బాబు డాన్స్ ప్రత్యేక సంతరించుకుంది. సరికొత్తగా డాన్స్ లో కనిపించారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7, 2025 నుండి థియేటర్లలో తెలుగు & హిందీలో విడుదల కాబోతుంది.

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైంది

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైందిపృథ్వీ, శ్రుతిహాసన్ నటించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది, వసూళ్ళపరంగా ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అయితే ఆ తర్వాత ప్రభాస్.. చేస్తున్న రాజా సాబ్ తోపాటు మరో రెండు సినిమాలు లైన్ లో వున్నాయి. ఈ లోగా సలార్ రిలీజ్ ను చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కథానాయిక ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు.

మెగా ఆఫర్ కొట్టేసిన మలయాళ బ్యూటీ

మెగా ఆఫర్ కొట్టేసిన మలయాళ బ్యూటీమలయాళ బ్యూటీ మాళవికా మోహనన్ మెగా ఆఫర్ కొట్టేసింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రంలో మాళవికను హీరోయిన్‌గా ఎంపిక చేశారు. చిరంజీవి - బాబి కాంబినేషన్‌లో గతంలో "వాల్తేరు వీరయ్య" వంటి సూపర్ హిట్ మూవీ వచ్చింది. ఇపుడు మరోమారు ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా రానుండటంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Sai tej: సంబరాల ఎటుగట్టుతో రాక్షసుల రాక వచ్చిందని సాయి దుర్గా తేజ్

Sai tej: సంబరాల ఎటుగట్టుతో రాక్షసుల రాక వచ్చిందని సాయి దుర్గా తేజ్సాయి దుర్ఘ తేజ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, నిర్మాతలు SYG అసుర ఆగమన అనే మొదటి గ్లింప్స్‌ను నేడు విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్ ఐమాక్స్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో చిత్ర యూనిట్ పాల్గొంది. ఈ గ్లింప్స్ ఒక చీకటి ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది భారీ బడ్జెట్‌కు సమర్థించే భారీ నిర్మాణ విలువలు మరియు గొప్ప విజువల్స్ ద్వారా ప్రాణం పోసుకుంది.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.
