తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడిన జీఎస్టీ తగ్గింపు.. ఎలాగంటే?
కేంద్రం మంగళవారం విడుదల చేసిన తాజా డేటా ప్రకారం, జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపులు తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధికి గణనీయంగా దోహదపడ్డాయని, ఖర్చులను తగ్గించడం, పోటీతత్వాన్ని పెంచడం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఏరోస్పేస్, రక్షణ, ఆటోమొబైల్స్, హస్తకళలు వంటి విభిన్న రంగాలలో మార్కెట్ ప్రాప్యతను విస్తృతం చేశాయని వెల్లడించింది.
పన్ను సంస్కరణలు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక స్థావరాన్ని బలోపేతం చేశాయని, ఉద్యోగ సృష్టికి మద్దతు ఇచ్చాయని, తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్ధి దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది.
4,000 కర్మాగారాలు, 80,000 అనధికారిక యూనిట్ల ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో దాదాపు 25 శాతం ప్రాసెస్ చేస్తున్న తెలంగాణ, జీఎస్టీ కోతల తరువాత ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల ధరలలో 6-7 శాతం తగ్గింపును నమోదు చేసింది. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు ఇప్పుడు 2023-24లో రాష్ట్ర వ్యవసాయ ఎగుమతి విలువలో సగానికి పైగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, మెదక్, వరంగల్, నిజామాబాద్లలో ఆహార సమూహాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి.
ఇవి ఎక్కువగా ఎంఎస్ఎంఈలచే నడపబడుతున్నాయి. ప్యాక్ చేయబడిన పనీర్, నెయ్యి, డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్ల రసాలు, నమ్కీన్, పాస్తా, జీఐ-ట్యాగ్ చేయబడిన బనగానపల్లె మామిడి, తాండూర్ రెడ్గ్రమ్లపై జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల స్థోమత పెరిగింది. విస్తరించిన మార్కెట్లు, రైతుల ఆదాయాలు మెరుగుపడ్డాయి.
అదే సమయంలో పీక్ సీజన్లలో సేకరణను ప్రోత్సహించాయి. ఇంకా తెలంగాణ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలను మరింత పోటీతత్వంతో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ మార్కెట్లలో మరింత పోటీతత్వాన్ని పెంచాయి.