Kavitha: కేసీఆర్ ఫోటో లేకుండా కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ యాత్ర?
తన తండ్రి పార్టీ నుంచి బహిష్కరించబడిన తర్వాత, కల్వకుంట్ల కవిత తిరిగి తన కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి కొంత సమయం పట్టింది. కాంగ్రెస్, బిజెపి రెండూ ఆమెను తమ శ్రేణుల్లోకి అనుమతించడానికి ఇష్టపడకపోవడంతో, ఆమె ఈ పార్టీలలో చేరినట్లు వచ్చిన వార్తలను ఆమె స్వయంగా చాలాసార్లు ఖండించారు. ఆమె తెలంగాణలో ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నారు.
కవిత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తన మొదటి ప్రధాన రాజకీయ యాత్రను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా వున్నట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎంపీ ఈ నెలాఖరు నాటికి తెలంగాణ అంతటా రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటనను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మెగా రాజకీయ పర్యటనకు మైదానాన్ని సిద్ధం చేయమని ఆమె తన మద్దతుదారులకు సూచించినట్లు సమాచారం.
కవిత ప్రజలతో, రాజకీయ నిపుణులతో కూడా చురుకుగా సంభాషిస్తుంది. అయితే, ఇక్కడ కీలకమైన తేడా ఏమిటంటే కవిత తన తండ్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫోటోను పర్యటన కోసం ఉపయోగించుకునే అవకాశం లేదు. బదులుగా, ఆమె తన ప్రచారంలో ముందు భాగంలో ప్రొఫెసర్ జై శంకర్ చిత్రాలను ఉపయోగించనున్నట్లు సమాచారం.
ఇది కవిత వ్యక్తిగత పర్యటన అవుతుంది. ఆమె తండ్రి గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించబడదు. కవిత తండ్రి చిత్రాలు లేకుండా కవిత ప్రచారాన్ని చూడటం బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులకు చాలా వింతైన సైట్ అయి ఉండాలి కానీ పరిస్థితులు అలాగే మారాయి. బీఆర్ఎస్ నుండి బహిష్కరించబడిన తర్వాత ఇది ఆమె చేస్తున్న మొదటి ప్రధాన రాజకీయ పర్యటన అనే వాస్తవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కవితకు ఈ యాత్ర ఏ మేరకు రాజకీయంగా ఉపయోగపడుతుందో వేచి చూడాలి.