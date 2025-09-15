Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇప్పుడు రాబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని కీలక నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. కవిత తన విస్తృత రాజకీయ ఆశయాలలో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థిని ఉప ఎన్నికకు నిలబెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సోమవారం కవితను కలిశారు. వారి సమావేశం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది.
ఈ సందర్భంగా వారు వివిధ రాజకీయ విషయాలను చర్చించినట్లు తెలిసింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు కవిత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డిని తన అభ్యర్థిగా నామినేట్ చేయవచ్చనే ఊహాగానాలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే, సమావేశం తర్వాత, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం మర్యాదపూర్వక పర్యటన మాత్రమే అని అన్నారు. పెద్దమ్మ ఆలయంలో జరిగే దసరా వేడుకలకు హాజరు కావాలని కవితను ఆహ్వానించానని, ఎలాంటి రాజకీయ చర్చలు జరగలేదని ఆయన చెప్పారు.
ఇంతలో, రాబోయే బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించవచ్చనే చర్చతో రాజకీయ వర్గాలు హోరెత్తుతున్నాయి. భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నుండి కవిత అధికారికంగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత తెలంగాణ జాగృతిలో అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో ఇది జరిగింది. వచ్చే ఎన్నికల సీజన్ ముందు కవిత ఇప్పుడు సొంత పార్టీ పెట్టాలని తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.