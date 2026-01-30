Tirumala Laddu Issue: తిరుమల లడ్డూ వివాదం.. ఎమ్మెల్యేలకు పీకే సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ను తిరుమల లడ్డూ వివాదం విషయంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయంపై జనసేన ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ గట్టిగా స్పందించారు.
జనసేన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలతో జరిగిన సమావేశంలో, పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న తిరుమల లడ్డూ వివాదంపై ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. గత వైసిపి ప్రభుత్వం తిరుమల నిర్వహణ విషయంలో ఎంత దారుణంగా వ్యవహరించిందంటే, యాత్రికులకు తీవ్ర హాని కలిగించే రసాయన పదార్థాలతో లడ్డూలను తయారు చేశారు.
లడ్డూల తయారీలో రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించి వారు ప్రజలను, యాత్రికులను మోసం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్లాలి. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ విషయంపై మనం విస్తృతంగా చర్చిద్దాం.. అని కళ్యాణ్ అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి వైసిపి పార్టీకి ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదని, అందుకే వారు జనసేన పార్టీని తీవ్రంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని కళ్యాణ్ అన్నారు.
ఇకపోతే, పవన్ కల్యాణ్ లడ్డూ అంశంపై ఎమ్మెల్యేలకు సూచనలు చేయడంతో రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తిరుమల లడ్డూ వివాదం ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయంపై అనేక కీలక అంశాలు అసెంబ్లీలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది గత వైసిపి ప్రభుత్వాన్ని మరింతగా బట్టబయలు చేయవచ్చు.
రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే ఘటనకు సంబంధించి, ఈ విషయంపై విచారణకు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ముందు ఎమ్మెల్యే తన వివరణ ఇచ్చిన తర్వాతే ఈ విషయంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని జనసేన ప్రతినిధులు కళ్యాణ్ను కోరినట్లు సమాచారం.