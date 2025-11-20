శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025
Love: ప్రేమిస్తే ఈ నెలల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్నే ప్రేమించాలి.. ఎందుకంటే?

ప్రేమిస్తే ఈ మాసాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్నే ప్రేమించాలి అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. ఈ మాసంలో పుట్టిన మహిళలు ప్రేమ కోసం ప్రాణానైనా ఇవ్వగలరని.. ప్రేమ కోసం ఏమైనా చేయగలరని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ మాసాల్లో పుట్టిన మహిళలను ప్రేమించడం, వివాహం చేసుకోవడం ఒక వరంగా భావించవచ్చు. 
 
ఆ మాసాలేంటో చూద్దాం.. ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన మహిళలు ఇతరుల పట్ల ప్రేమగా వుంటారు. కొత్తదనం వుండాలని అన్వేషిస్తారు. వీరిని ప్రేమించే పురుషులు అదృష్టవంతులు. అందుకే వీరి వైవాహిక సంబంధంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వుండవు. ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన మహిళా జాతకులను ప్రేమించి వివాహం చేసుకునే దంపతులు అన్యోన్యంగా వుంటారు. ఈ జాతకులు ఎప్పుడూ భాగస్వామికి మద్దతిస్తారు. ముఖ్యంగా భాగస్వామికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ద్రోహం చేయరు.
 
అలాగే మే మాసంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు ఇతరులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. ఇతరులను ఆకట్టుకునే రీతిలో వీరి ఆధిపత్యం వుంటుంది. వీరి గుణగణాలు, నిజాయితీ ఇతరులను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ప్రేమ కోసం పడిచస్తారు. తమను ప్రేమించే వారి కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేస్తారు. 
 
ఇకపోతే.. జూలైలో జన్మించిన జాతకులు సునిత మనస్కులు. ప్రేమకే పైచేయిగా నిలుస్తారు. ఇతరులను సంతోషంగా వుంచుకునే గుణం వీరికి వుంటుంది. వీరు భాగస్వామికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చిన అండగా నిలుస్తారు. నిజాయితీగా సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. అందుకే జూలై మాసంలో జన్మించిన మహిళా జాతకులను ప్రేమించడం లేదా వివాహం చేసుకునే వారు అదృష్టవంతులని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. 

ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచిన గంజాయి బానిస, ఎక్కడ?

ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచిన గంజాయి బానిస, ఎక్కడ?మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసగా మారినవారు ఎంతకైనా తెగిస్తారని చెబుతుంటారు వైద్య నిపుణులు. సమయానికి మత్తు కోసం ఏమైనా చేస్తుంటారు. తెలంగాణ లోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం పల్కపల్లి గ్రామంలో గంజాయికి బానిసైన మధు అనే యువకుడు ఏకంగా ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచేసాడు. మధు ఇంటి వెనుక పెరట్లో ఏదో మొక్క తేడాగా కనిపించడంతో స్థానికులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకునివెళ్లారు. మధు ఇంటికి వచ్చిన పోలీసులు ఇంటి ఆవరణలో వున్న గంజాయి మొక్కలను చూసి షాక్ తిన్నారు. కాగా తను గంజాయి బానిస కావడంతో ఆ పని చేసినట్లు సదరు యువకుడు పోలీసులకు వెల్లడించాడు.

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానం

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానందుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కుప్పకూలిపోయింది. శుక్రవారం స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎయిర్‌షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా.. తేజస్‌ ఒక్కసారిగా కూలిపోయి భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో యుద్ధ విమాన పైలట్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు భారత వాయుసేన వెల్లడించింది.

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షామ్లీలో ఓ వైద్యుడు తన కాబోయే భార్యతో ఒళ్లు మరిచి చేసిన నృత్యం కాస్తా వైరల్ అయ్యింది. వార్డులో రోగులుకి సంబంధించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయాల్సింది పోయి ఇలా కాబోయే భార్య అని చెప్పబడిన యువతితో నృత్యం చేయడంపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదైనా వుంటే ఇంట్లో చేసుకోవాలి కానీ ఇలా ఏకంగా ఆసుపత్రి గదినే బెడ్రూంగా మార్చేస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో విషయం ఆరోగ్యశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది.

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ ఆదర్శ వివాహం జరిగింది. అన్న అగ్నిప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. దీంతో వదిన వితంతువుగా మారింది. వదిన వితంతువుగా ఉండటాన్ని మృతుడు సోదరుడు చూడలేకపోయాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి మేరకు వదినను మరిది పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన యూపీలోని బదౌన్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్శుక్రవారం సాయంత్రం దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో జరిగిన విమాన ప్రదర్శన సందర్భంగా భారత వైమానిక దళానికి చెందిన తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కూలిపోయింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో ఫైటర్ జెట్ విమానం మధ్యలో దూసుకెళ్లి, అగ్నిగోళంగా పేలిపోవడం కనిపించింది. విమానం కూలిన వెంటనే భారీగా మంటలు, పొగ వ్యాపించింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2:10 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

శబరిమల: క్యూలైన్లలో లక్షలాది మంది భక్తులు.. నీటి కొరత ఫిర్యాదులు.. ట్రావెన్‌కోర్ ఏమందంటే?

శబరిమల: క్యూలైన్లలో లక్షలాది మంది భక్తులు.. నీటి కొరత ఫిర్యాదులు.. ట్రావెన్‌కోర్ ఏమందంటే?శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయంలో వార్షిక మండల పూజ యాత్రా సీజన్‌లో రెండవ రోజు లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనం కోసం క్యూలో నిలబడ్డారు. మంగళవారం చాలా గంటలు క్యూలో నిలబడి ఉన్న యాత్రికులకు నీటి కొరత ఉందని ఫిర్యాదులు అందాయి. కొత్తగా నియమితులైన ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టిడిబి) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ మాట్లాడుతూ, క్యూలలో ఉన్న ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి నీటిని అందించడానికి 200 మంది అదనపు సిబ్బందిని నియమించినట్లు చెప్పారు.

18-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం.. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు...

18-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం.. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలించవు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. నోటీసులు అందుకుంటారు. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు.

AxK మ్యూజిక్ వీడియో, ఐగిరి నందిని మరియు కాల భైరవ్ EDM వెర్షన్

AxK మ్యూజిక్ వీడియో, ఐగిరి నందిని మరియు కాల భైరవ్ EDM వెర్షన్చెన్నై: భక్తి, సృజనాత్మకతకు మేళవింపుగా నిలిచే AxK అనే ఆకట్టుకునే మ్యూజిక్ వీడియోను పరిచయం చేయడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ ETHNIQ, ప్రతిభావంతురాలైన వోకలిస్ట్ ప్రియా మాలీ కలిసి రూపొందించారు. వైశిష్ట్యమైన భక్తి గీతం AxK మ్యూజిక్ వీడియోలో ఐగిరి నందిని, కాల భైరవ్ అనే ప్రసిద్ధ భక్తి కృతులను ఆధునిక శైలిలో మిళితం చేశారు. ETHNIQ చక్కటి కంపోజిషన్ డిజైన్ ఈ సంప్రదాయ గీతాలకు EDM స్పర్శను చేర్చుతూ వాటి భక్తి స్వరూపాన్ని చెడగొట్టకుండా కొత్త కోణంలో చూపిస్తుంది.

సోమ ప్రదోషం.. శివాలయానికి వెళ్లి ఇలా చేస్తే.. కర్మల నుంచి విముక్తి

సోమ ప్రదోషం.. శివాలయానికి వెళ్లి ఇలా చేస్తే.. కర్మల నుంచి విముక్తిశివ మహా పురాణం ప్రకారం సోమ ప్రదోషం రోజు శివ పార్వతులను పూజించడం వల్ల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. పరమేశ్వరుని పూజకు విశిష్టమైన ప్రదోష వ్రతం రోజున ఆది దంపతులైన శివపార్వతులను పూజిస్తే సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారని విశ్వాసం. అందునా సోమవారం, ప్రదోషం కలిసి వచ్చిన సోమ ప్రదోషం రోజున చేసే శివ పూజలకు కోటి రెట్ల అధిక ఫలం ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

17-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ శ్రమ, నమ్మకం ఫలిస్తాయి...

17-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ శ్రమ, నమ్మకం ఫలిస్తాయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనుల్లో చికాకులు అధికం. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. కొన్ని విషయాలు చూసీచూడనట్టు వదిలేయండి.
