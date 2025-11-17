ఇంకా ఎంతమందితో పెళ్లి చేస్తారు.. వివాహం చేసుకునే ఆలోచన లేదు.. త్రిష
రెండు దశాబ్దాలకు పైగా దక్షిణాది సినీ ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్న త్రిష ప్రస్తుతం బ్యాచిలర్ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన విశ్వంభర సినిమాలో ఆమె బిజీగా ఉంది. ఈలోగా, త్రిష వివాహం గురించి పుకార్లు నెలల తరబడి వినిపిస్తున్నాయి. ఆమెకు ఇప్పుడు 41 ఏళ్లు, ఇంకా ఒంటరిగా ఉంది.
ఈ కారణంగా, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి గాసిప్లు అప్పుడప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఒకానొక సమయంలో, ఆమె నటుడు విజయ్తో సంబంధంలో ఉందని కూడా రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. వారిద్దరి ఫోటో ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో ఈ ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి.
త్రిష పెంపుడు కుక్క ఇజ్జీతో విజయ్ ఆడుకుంటూ ఉండగా ఆమె పక్కన కూర్చుని నవ్వుతూ కనిపించింది. దీంతో త్రిష సంబంధంలో వుందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ పుకార్లపై త్రిష స్పందించింది. పరిశ్రమలో తనకు చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారని ఆమె చెప్పింది.
తాను సంభాషించే ప్రతి పురుష నటుడితో ప్రజలు తనను లింక్ చేస్తూనే ఉన్నారని నిరాశ వ్యక్తం చేసింది. ఇంకా ఎంతమందితో తనకు పెళ్లి చేస్తారని ప్రశ్నించింది. ఈ గాసిప్స్ చిరాకు కలిగిస్తున్నాయని మండిపడింది. తన వివాహం లేదా సంబంధాల గురించి తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేయవద్దని ఆమె అందరినీ కోరింది. అలాగే ఇటువంటి పుకార్లు అనవసరమైన సమస్యలను సృష్టిస్తాయి.
త్వరలో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదని త్రిష స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతానికి, ఆమె దృష్టి పూర్తిగా తన రాబోయే చిత్రాలపైనే ఉంది. ఆమె చేతిలో అనేక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆమె తన శక్తినంతా తన కెరీర్కు అంకితం చేయాలనుకుంటుందని సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం.