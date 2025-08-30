Heavy Rains: ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. 42వేల హెక్టార్లలో పంట నష్టం

ఆగస్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల తరువాత, దాదాపు 42,000 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉన్న అనేక పంటలు వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం, ఆగస్టు 12 నుండి ఇప్పటివరకు భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు ఏర్పడ్డాయి.
గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, నంద్యాల, ఏలూరు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, కర్నూలు, తూర్పు గోదావరి, పార్వతీపురం మన్యం, ఎఎస్ఆర్, అనంతపురం, వైయస్ఆర్ కడపలోని 13 జిల్లాల్లో వ్యవసాయ పంటలను ప్రభావితం చేశాయి.
93 మండలాల్లోని 708 గ్రామాలకు నష్టం వాటిల్లింది. 52,167 మంది రైతులను ప్రభావితం చేసింది, వీరిలో 39,383 హెక్టార్ల భూమి మునిగిపోయింది. హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్న వాటిలో వరి - 31,255, పత్తి - 3,750, మొక్కజొన్న - 2,138, పెసలు - 1,110, మినుములు - 644, వేరుశనగ 175, ఎర్ర శనగ 171, సజ్జలు 58 ఉన్నాయి. ఆముదం, రాగి, సోయా తక్కువ ప్రాంతాలలో మునిగిపోయాయి.
అలాగే 15 జిల్లాల్లోని 40 మండలాల్లోని 95 గ్రామాల్లో దాదాపు 2,450 హెక్టార్లలో వరదలు సంభవించాయి. దీని వలన 6,242 మంది రైతులు ప్రభావితమయ్యారు. అరటి, కూరగాయలు, టమోటా, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, మునగ, దానిమ్మ, పసుపు, బొప్పాయి, ఆలు, తమలపాకు పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.