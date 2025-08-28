Floods : నిర్మల్ జిల్లాలో భారీ వరదలు.. హైవేలోకి వరదలు.. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

బుధవారం సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాల తర్వాత నిర్మల్ జిల్లాలో వరద పరిస్థితి ఇంకా భయంకరంగానే ఉంది. నిర్మల్ పట్టణంలోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి. వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరదలు వస్తున్నాయి. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
సోఫినగర్, షియాజిచౌక్, ఓల్డ్ బస్టాండ్, నటరాజ్నగర్ వంటి కాలనీలు ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి, స్థానిక చెరువులకు దగ్గరగా ఉన్న బంగల్పేట, రాంరావ్భాగ్, నాయుడువాడ వరద ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి. జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు స్థానిక అధికారులతో పరిస్థితిని, సహాయక చర్యలను సమీక్షించారు.
నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. లక్ష్మణచంద మండలంలోని మునిపెల్లి గ్రామంలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న మూడు పశువుల మేత మేపుతున్న వారిలో ఇద్దరిని పోలీసులు రక్షించగా, మూడవదాన్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ఇళ్లలోనే ఉండాలని ఎస్పీ జానకి షర్మిల నివాసితులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. శాంతినగర్, బోయవాడ, మంచిర్యాల చౌరస్తాలో కూడా వరద నీరు నిలిచిపోయింది. పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు జరిగింది. సోన్ మండలంలోని మాధపూర్ గ్రామంలో బ్యాక్ వాటర్స్లో చిక్కుకున్న ఐదుగురు సభ్యుల కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా రక్షించారు.
ఇంతలో, నీటిపారుదల అధికారులు కదం ప్రాజెక్టు నాలుగు గేట్లను, స్వర్ణ ప్రాజెక్టు రెండు గేట్లను ఎత్తి అదనపు వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. కలెక్టర్ అభిలాషా అభినవ్, ఎస్పీ జానకి షర్మిల పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిర్మల్లో హైవే వరద నీటితో నిండిపోవడంతో NH-44 పై ట్రాఫిక్ మళ్లింపు బుధవారం సాయంత్రం నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వివిధ ప్రదేశాలలో జాతీయ రహదారిపైకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో 44వ నంబర్ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.
కామారెడ్డి మీదుగా హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు నిర్మల్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నిర్మల్ పట్టణంలోని కొండాపూర్ వంతెన నుండి ఎడమ మళ్లింపు తీసుకొని మామడ, ఖానాపూర్, మెట్ పల్లి, జగిత్యాల్ మరియు కరీంనగర్ మీదుగా హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లాలని నిర్మల్ ఎస్పీ జానకి షర్మిల ప్రయాణికులను కోరారు.
బుధవారం సాయంత్రం నుంచి కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా జాతీయ రహదారి 44లో పలు చోట్ల వరద నీరు హైవేలోకి ప్రవేశించడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. కామారెడ్డి మీదుగా హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు నిర్మల్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
నిర్మల్ పట్టణంలోని కొండాపూర్ వంతెన నుండి మళ్లింపు తీసుకొని మామడ, ఖానాపూర్, మెట్ పల్లి, జగిత్యాల, కరీంనగర్ మీదుగా హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లాలని నిర్మల్ ఎస్పీ జానకి షర్మిల వాహనదారులను ఆదేశించారు.