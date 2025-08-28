Kakinada: అల్లకల్లోలంగా ఉప్పాడ తీరం- కాకినాడ రహదారిపై ఎగసిపడుతున్న అలలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన వ్యవస్థ ప్రభావం కారణంగా, ఉప్పాడ తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం చాలా అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ఉప్పాడ బీచ్-కాకినాడ రహదారిపై అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. రోడ్డు పక్కన ఉంచిన రక్షణ రాళ్లను కొట్టుకుపోతున్నాయి. సుబ్బంపేట రహదారిలో కొంత భాగాన్ని సముద్రం చీల్చివేసింది.
సముద్రపు నీరు మాయపట్నం, సూరాడపేట, సమీప ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశించింది. రోడ్డు వెంబడి పెద్ద గుంతలు ఏర్పడటంతో వాహనాల రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. దీనివల్ల డ్రైవర్లకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగింది.
నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు సాధారణ జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. జాతీయ రహదారి 44, కరీంనగర్-కామారెడ్డి-యెల్లారెడ్డి (కెకెవై) రాష్ట్ర రహదారితో సహా ప్రధాన మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
కామారెడ్డిలోని అనేక నివాస కాలనీలు మునిగిపోయాయి. కామారెడ్డి-మెదక్ సరిహద్దులోని పోచారం జలాశయంలోకి భారీగా వరదలు వచ్చాయి. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలలో గోదావరి, దాని ఉపనది మంజీరాలో నీటి మట్టాలు బాగా పెరిగాయి. ప్రజా భద్రతను నిర్ధారించడానికి జిల్లా పరిపాలన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.