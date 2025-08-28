గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025
  1. వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (11:24 IST)

Kakinada: అల్లకల్లోలంగా ఉప్పాడ తీరం- కాకినాడ రహదారిపై ఎగసిపడుతున్న అలలు

Uppada
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన వ్యవస్థ ప్రభావం కారణంగా, ఉప్పాడ తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం చాలా అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ఉప్పాడ బీచ్-కాకినాడ రహదారిపై అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. రోడ్డు పక్కన ఉంచిన రక్షణ రాళ్లను కొట్టుకుపోతున్నాయి. సుబ్బంపేట రహదారిలో కొంత భాగాన్ని సముద్రం చీల్చివేసింది. 
 
సముద్రపు నీరు మాయపట్నం, సూరాడపేట, సమీప ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశించింది. రోడ్డు వెంబడి పెద్ద గుంతలు ఏర్పడటంతో వాహనాల రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. దీనివల్ల డ్రైవర్లకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగింది. 
 
నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు సాధారణ జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. జాతీయ రహదారి 44, కరీంనగర్-కామారెడ్డి-యెల్లారెడ్డి (కెకెవై) రాష్ట్ర రహదారితో సహా ప్రధాన మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. 
Rains
Rains
 
కామారెడ్డిలోని అనేక నివాస కాలనీలు మునిగిపోయాయి. కామారెడ్డి-మెదక్ సరిహద్దులోని పోచారం జలాశయంలోకి భారీగా వరదలు వచ్చాయి. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలలో గోదావరి, దాని ఉపనది మంజీరాలో నీటి మట్టాలు బాగా పెరిగాయి. ప్రజా భద్రతను నిర్ధారించడానికి జిల్లా పరిపాలన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.

వ్యాపారవేత్తను పెళ్లాడనున్న అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్

వ్యాపారవేత్తను పెళ్లాడనున్న అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్హీరో అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ త్వరలోనే ఓ ఇంటికి కోడలుకానుంది. దుబాయ్‌కు చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్తను ఆమె పెళ్లి చేసుకోనుంది. వీరిద్దరికీ ఇప్పటికే నిశ్చితార్థం కూడా జరిగిపోయినట్టు ఆమె వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని వినాయక చవితి శుభదినాన సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆమె ఇన్‌‍స్టాలో చేసిన పోస్ట్ ఒకటి ఇపుడు వైరల్ అయింది. పైగా, తనకు కాబోయే భర్తతో దిగిన ఫోటోను సైతం ఆమె వెల్లడించింది.

ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ కేసు - పరారీలో మలయాళ సినీ నటి

ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ కేసు - పరారీలో మలయాళ సినీ నటి'గజరాజు', 'ఇంద్రుడు',' చంద్రముఖి-2', 'శబ్దం' వంటి చిత్రాల్లో నటించిన మలయాళ నటి లక్ష్మీ మేనని ఒక ఐటీ విద్యార్థిని కిడ్నాప్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. ఈ అంశం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కొచ్చిలో ఓ ఐటీ ఉద్యోగిని స్నేహితులతో కలిసి కిడ్నాప్ చేసి అతడిపై దాడి చేశారంటూ లక్ష్మీ మేనన్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

Allu Arjun: ప్రభాస్ తోపాటు అగ్ర హీరోలతో దర్శకులు క్రేజీ ట్విస్ట్ లు

Allu Arjun: ప్రభాస్ తోపాటు అగ్ర హీరోలతో దర్శకులు క్రేజీ ట్విస్ట్ లుఒకప్పుడు ఒక హీరో సినిమాలే వస్తుండేవి. సినిమాలో రెండో హీరో వుండాలంటే ఇగో హర్ట్ అయ్యేది. ఫ్యాన్స్ మధ్య పోటీ పేరుతో అసలు హీరోలు పట్టించుకునేవారు కాదు. బాలీవుడ్ లో ఇద్దరు, ముగ్గురు హీరోలు కలిసి నటిస్తున్నారుగదా అని ఏ హీరోనైనా అడిగితే, మాకు చేయాలనుంది. కథ కలిసిరావాలనే వారు. కానీ కాలంతోపాటు హీరోల ఆలోచనలు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో ఒకరో ఇద్దరో ఫేమస్ హీరోలుంటున్నారు. అది ముందుగా రజనీకాంత్ సినిమాలతో క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్‌ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
