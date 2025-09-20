Phone Tapping Case: సీబీఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలి. గతంలో తన ప్రభుత్వం కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిందని రేవంత్ రెడ్డి గతంలో అంగీకరించారు. ఈ కేసును గతంలో సిట్ దర్యాప్తు చేసింది. ఇప్పుడు, సీనియర్ అధికారులు ఈ విషయంపై న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించారు.
సాధారణ పౌరుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయబడి మావోయిస్టులతో ముడిపడి ఉన్నందున ఈ విషయాన్ని సీబీఐకి వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తెలంగాణ అధికారుల ప్రకారం, గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాను తప్పుదారి పట్టించింది. కేంద్ర మంత్రులు, న్యాయవాదులు, గవర్నర్ల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేయబడ్డాయి.
దీని వలన సీబీఐ కేంద్ర విచారణకు తగిన విషయం. ప్రధాన నిందితుడు మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ప్రభాకర్ రావు, ఆయన ఇప్పటివరకు మౌనంగా ఉన్నారు. ఆయన ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు కాబట్టి, ఫోన్ ట్యాపింగ్ వెనుక నిజంగా ఉన్నవారు తెలియలేదు. కేసును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖ రాయడానికి సిద్ధమవుతోంది.