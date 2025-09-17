మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల విచారించింది. సుప్రీం ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని సీబీఐ కోర్టుకు తెలిపింది. ఈ కేసులో పిటిషనర్ తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతున్నారని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజు తెలియజేశారు. పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూత్రా వాదనలు వినిపించారు.
వాదనల తర్వాత, సీబీఐ దర్యాప్తుకు సంబంధించి ట్రయల్ కోర్టులో మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు వైఎస్ సునీతను ఆదేశించింది. దానిని దాఖలు చేయడానికి కోర్టు ఆమెకు రెండు వారాల సమయం ఇచ్చింది.
దీనిపై ట్రయల్ కోర్టు ఎనిమిది వారాల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. బెయిల్ రద్దు పిటిషన్లపై విచారణలను ట్రయల్ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకునే వరకు సుప్రీంకోర్టు వాయిదా వేసింది. గతంలో, సీబీఐ దర్యాప్తు పూర్తయిందని చెప్పింది, కానీ ఇప్పుడు మరింత దర్యాప్తు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొంది.
దర్యాప్తు పూర్తయితే, నిందితులు, వారి ఉద్దేశాలను పేర్కొన్న చార్జిషీట్ అనుసరించాలి. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, జగన్ మోహన్ రెడ్డిల గురించి సీబీఐ పేర్కొనలేదు. దీనిపై స్పష్టత వచ్చే వరకు దర్యాప్తు పూర్తయినట్లు పరిగణించలేం.
ఈ వైరుధ్యంపై సుప్రీంకోర్టు సీబీఐని మరింత గట్టిగా ప్రశ్నించి ఉండాలని టాక్ వస్తోంది. తదుపరి దర్యాప్తు పిటిషనర్ అభ్యర్థనపై మాత్రమే కాకుండా, సీబీఐ సమాధానాలపై ఆధారపడి ఉండాలి. ప్రస్తుతానికి, వైఎస్ సునీత తన పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత అందరి దృష్టి ట్రయల్ కోర్టుపై ఉంది.