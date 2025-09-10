వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు- హంతకుడిని గుర్తించకుండానే దర్యాప్తు పూర్తయ్యిందా?
వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకు సీబీఐ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. దర్యాప్తును సీబీఐ పదే పదే ఆలస్యం చేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసును మళ్ళీ విచారించింది. అయితే, అవసరమైన అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంలో సీబీఐ విఫలమైంది. ఈ కేసు దర్యాప్తుకు మరిన్ని సమయం కోరింది.
కోర్టు ఇప్పుడు విచారణను ఈ నెల 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేసింది. మునుపటి విచారణలో, దర్యాప్తు పురోగతి గురించి సుప్రీంకోర్టు సీబీఐని ప్రశ్నించింది. దర్యాప్తు పూర్తయిందని సీబీఐ పేర్కొంది. కానీ కోర్టు తదుపరి దర్యాప్తు కోరితే కొనసాగుతుందని చెప్పింది. హంతకుడిని గుర్తించకుండా లేదా ఉద్దేశ్యాన్ని దర్యాప్తును పూర్తి అని పిలవడం ఇదే మొదటిసారి.
అవినాష్ రెడ్డి, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలతో సహా కీలక ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు. ఈ వివరాలను అఫిడవిట్లో సమర్పించాలని కోర్టు సీబీఐని కోరింది. ఈరోజే గడువు విధించింది. అయితే, సీబీఐ మరోసారి తేదీని తప్పిపోయి మరిన్ని సమయం కోరింది.
ఆసక్తికరంగా, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు నేడు జరుగుతున్నాయి. నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీల మద్దతుపై ఆధారపడుతున్నట్లు సమాచారం. పోలింగ్ సమయంలో రాజకీయ చిక్కులను నివారించడానికి అఫిడవిట్ ఆలస్యం అయి ఉండవచ్చని చాలా మంది ఊహిస్తున్నారు.
ఓటింగ్ ఈరోజుతో ముగుస్తుంది. 16వ తేదీన సీబీఐ ఏమి చేస్తుందనే దానిపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది. ఇంతలో, వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత రెడ్డి తన తండ్రికి న్యాయం కోసం తన ఒంటరి న్యాయ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా, ఈ కేసులో ఎటువంటి పురోగతి కనిపించలేదు.
ఢిల్లీలో గణనీయమైన ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, చంద్రబాబు నాయుడు ఈ అంశంపై కేంద్రం చర్య తీసుకునేలా ఎందుకు ఒత్తిడి చేయలేకపోయారనేది మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది.