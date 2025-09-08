రేవంత్ రెడ్డిపై బీజేపీ దాఖలు చేసిన పరువు నష్టం- తిరస్కరించిన సుప్రీం కోర్టు
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తెలంగాణ బీజేపీ దాఖలు చేసిన పరువు నష్టం కేసును సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. సోమవారం, టీబీజేపీ నాయకుడు కాసం వెంకటేశ్వర్లు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారించింది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో కొత్తగూడెం ర్యాలీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేశారు.
బిజెపి అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, వెంకటేశ్వర్లు గత సంవత్సరం హైదరాబాద్లోని ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టులో ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951లోని సెక్షన్ 125 కింద కేసు దాఖలు చేశారు. తరువాత రేవంత్ రెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
హైకోర్టు ఆయనతు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. రాజకీయ ప్రసంగాలు తరచుగా అతిశయోక్తిని కలిగి ఉంటాయని, వాటిని సులభంగా పరువు నష్టంగా పరిగణించలేమని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఇది ట్రయల్ కోర్టు ఆదేశాన్ని కొట్టివేసింది. హైకోర్టు తీర్పు ఉన్నప్పటికీ, టిబిజెపి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.
సోమవారం, జస్టిస్ బి.ఆర్. గవై పిటిషన్ను తోసిపుచ్చారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కోర్టులను ఉపయోగించుకోవడానికి పార్టీ ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎన్నికల పోరాటాల కోసం న్యాయవ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేయకూడదని సుప్రీం పేర్కొంది.