సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (13:11 IST)

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

cloves
లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ సహజమైన నొప్పి నివారిణి, యాంటీసెప్టిక్ గా పనిచేస్తుంది. ఇది పంటి నొప్పి లేదా చిగుళ్ల వాపు ఉన్న ప్రాంతంలో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. లవంగాలలోని యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు నోటిలోని దుర్వాసనకు కారణమయ్యే బాక్టీరియాను చంపుతాయి. ఇది సహజమైన మౌత్ ఫ్రెషనర్‌గా పనిచేస్తుంది.
 
జీర్ణ ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తి లవంగాలను నమిలినప్పుడు లాలాజలం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఇది జీర్ణక్రియ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరుస్తుంది. లవంగాలు కార్మినేటివ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి అజీర్ణం, ఉబ్బరం మరియు గ్యాస్ సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
 
లవంగాలు యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి, కణాల నష్టం నుండి కాపాడతాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి దోహదపడుతుంది. వాటిలోని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి. గొంతు నొప్పి- దగ్గు, లవంగాలలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గొంతు నొప్పి, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
 
లవంగాలను నమలడం లేదా వాటిని టీలో వేసుకుని తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు లక్షణాల నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇతర సాధ్యమైన ప్రయోజనాలు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, లవంగాల సారం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. కాలేయ లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు రక్షించడానికి సహాయపడవచ్చు.
 
మీ ఆహారంలో లవంగాలను ఉపయోగించడం చాలా మంచిది. అయినప్పటికీ, గుర్తుంచుకోండి, లవంగాలను మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యకు ఇది చికిత్స కాదు, కేవలం సహాయకారి మాత్రమే. మీకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం.

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?శబరిమలలోని బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది. అయితే అది స్పాన్సర్ ఉన్నికృష్ణన్ సోదరి ఇంట్లో దొరికిన తర్వాత వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ సంఘటన కుట్ర ఆరోపణలకు దారితీసింది. సమగ్ర దర్యాప్తుకు పిలుపునిచ్చింది. దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సోమవారం మాట్లాడుతూ, ఈ సంఘటనల క్రమం తీవ్రమైన అనుమానాన్ని లేవనెత్తిందని అన్నారు.

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీ

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీతెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కఠినమైన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1.67 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు MPTCలు, జడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) సోమవారం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే రెండవ సాధారణ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది, దీనితో తెలంగాణ అంతటా పోలింగ్‌కు వేదిక ఏర్పడింది.

నా మిత్రుడు పవన్ కల్యాణ్ ఎలాంటివారో తెలుసా?: సీఎం చంద్రబాబు (video)

నా మిత్రుడు పవన్ కల్యాణ్ ఎలాంటివారో తెలుసా?: సీఎం చంద్రబాబు (video)ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గురించి, ఆయన పట్టుదల గురించి వెల్లడించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.... నన్ను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఫ్లైట్ కేన్సిల్ చేసారు. ఎంత పట్టుదలతో, నా ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే నేను రాలేనా అని రోడ్డు మార్గం ద్వారా బయలుదేరారు. ఐతే నందిగామ దగ్గర ఆయన్ను ఆపేశారు. ఐనప్పటికీ అక్కడే రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు మీదనే పడుకుని ధర్నా చేసారు. మామూలుగా సినిమాల్లో ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. షూటింగుల్లో చేస్తుంటారు.

Lady Aghori: అఘోరి కుక్కలాగ వాగితే నేను విని సైలెంట్‌గా ఉండాలా? దాన్ని కోసేస్తా: వర్షిణి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

Lady Aghori: అఘోరి కుక్కలాగ వాగితే నేను విని సైలెంట్‌గా ఉండాలా? దాన్ని కోసేస్తా: వర్షిణి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అఘోరీ వ్యవహారం సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అఘోరి వర్షిణిని పెళ్లి చేసుకుంది. ఆపై అఘోరీని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసి జైలుకు పంపారు. అఘోరి జైలులో ఉన్న సమయంలో వర్షిణికి పోలీసులు కౌన్సిలింగ్‌ ఇవ్వడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. వర్షిణి ఇటీవల కొన్ని మీడియా సంస్థలకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడంతో మరోసారి వీరి వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. వర్షిణి ఎవరో తెలియదని అఘోరి, అఘోరి ఎవరో తెలియదని వర్షిణి ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకున్నారు.

హోంవర్క్ చేయలేదని విద్యార్థిని తాడుతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి చెంపదెబ్బలు కొట్టించాడు

హోంవర్క్ చేయలేదని విద్యార్థిని తాడుతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి చెంపదెబ్బలు కొట్టించాడుహోంవర్క్ చేయనందుకు రెండవ తరగతి విద్యార్థిని తాడుతో తలకిందులుగా కిటికీకి వేలాడదీసి కొట్టిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. హర్యానాలోని పానిపట్‌లో దారుణం జరిగింది. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ముందే చిన్న పిల్లలను సైతం దారుణంగా చెంపదెబ్బలు కొట్టిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. హర్యానా, ముఖిజా కాలనీకి చెందిన 7 ఏళ్ల బాలుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 2వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అయితే తాను ఇచ్చిన హోం వర్క్ పూర్తి చేసుకుని రాలేదని పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ మందలించాడు.

Watch More Videos

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణ

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి కాబోయే భర్త సవాయి సింగ్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని తమ ఫ్లాట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. అతను డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. మరణానికి ముందు, సవాయి సింగ్ తన గత తప్పులతో బాధపడుతున్నానని అంగీకరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన సోహానీ కుమారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సవాయి సింగ్‌ను కలిశారు. వారి స్నేహం త్వరలోనే సంబంధంగా మారింది. గత సంవత్సరం జూలైలో వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి.. ఈ జంట జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్‌లోని అద్దె అపార్ట్‌మెంట్‌లో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్టీమ్ ఇండియాను అభినందించడానికి తన సోషల్ మీడియా టైమ్‌లైన్‌లను తీసుకుంటూ, చిరంజీవి ఇలా అన్నారు, ఏషియా ఫైనల్ కప్ లో పాకిస్తాన్‌పై ఎంత అద్భుతమైన విజయం. టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత మరియు ప్రశాంతతను చూపించింది! TilakV9 తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌కు అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం! జై హింద్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..

Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్ లో హార్రర్ సినిమా రాజా సాబ్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ కొద్దిగంటల్లో విడుదలచేయనున్నారు. పోస్టర్ ను బట్టి ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాత, మనవడు కాన్సెప్ట్ తో దెయ్య కథగా రూపొందుతోంది. ప్రేమకథా చిత్రమ్ తరహాలోనే ఈ సినిమా వుంటుందని టాక్ కూడా నెలకొంది. ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది.

Ram Charan :పెద్ది నుంచి రామ్ చరణ్ బ్రాండ్ న్యూ మాస్ పోస్టర్ రిలీజ్

Ram Charan :పెద్ది నుంచి రామ్ చరణ్ బ్రాండ్ న్యూ మాస్ పోస్టర్ రిలీజ్రామ్ చరణ్ సినీప్రస్థానంలో 18 ఏళ్ల విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ప్రత్యేక సందర్భంలో తన కెరీర్‌లో ప్రతిష్టాత్మక పాత్రల్లో ఒకటిగా నిలిచే "పెద్ది"తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రగ్గడ్ రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అద్భుతమైన కథతో వుండబోతోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. IVY ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఈ చిత్రానికి కో-ప్రెజెంటర్‌గా, కో-ప్రొడ్యూసర్‌గా చేరింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com