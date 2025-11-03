కరీంనగర్లో తమ ప్రత్యేక షోరూమ్ను ప్రారంభించిన కిస్నా
కరీంనగర్: తెలంగాణలో తమ 5వ ప్రత్యేక షోరూమ్ను కరీంనగర్ వద్దనున్న గౌరీశెట్టి కాంప్లెక్స్లో ఘనంగా ప్రారంభించినట్లు కిస్నా డైమండ్ అండ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ వెల్లడించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి హరికృష్ణ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఘనశ్యామ్ ధోలాకియా హాజరయ్యారు. ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని వేడుక జరుపుకోవడానికి, వజ్రాల ఆభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలపై 75 శాతం వరకు తగ్గింపు, బంగారు ఆభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలపై 25 శాతం వరకు తగ్గింపును కిస్నా అందిస్తోంది, అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై అదనంగా 5 శాతం తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తోంది. కిస్నా ప్రత్యేక షాప్- విన్ ప్రచారాన్ని కూడా నిర్వహిస్తోంది, ఇక్కడ వినియోగదారులు వజ్రాలు , బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుపై 1000కు పైగా స్కూటర్లు, 200కు పైగా కార్లను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది.
హరికృష్ణ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఘనశ్యామ్ ధోలాకియా మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ మాకు బలమైన, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్. రాష్ట్రంలో మా 5వ ప్రత్యేక షోరూమ్తో, కిస్నా తమ లక్ష్య కేంద్రీకృత రిటైల్ విస్తరణ వ్యూహాన్ని కొనసాగిస్తోంది, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి కీలక ప్రాంతంలో తమ కార్యకలపాల ఉనికిని నిర్ధారిస్తుంది. భారతదేశంలోని ప్రతి మహిళకు వజ్రాభరణాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, కోరదగినదిగా చేయడానికి మేము మా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నందున, ఇది మా లక్ష్యమైన హర్ ఘర్ కిస్నాకి మమ్మల్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది అని అన్నారు.
కిస్నా డైమండ్-గోల్డ్ జ్యువెలరీ సీఈఓ శ్రీ పరాగ్ షా మాట్లాడుతూ, కిస్నా యొక్క పరిధిని కరీంనగర్కు విస్తరించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ప్రత్యేక సందర్భాలలో మాత్రమే కాదు, ప్రతి రోజు, ప్రతి మహిళ ప్రయాణంలో వజ్రాల ఆభరణాలను ఒక భాగంగా చేయడమే మా లక్ష్యం అని అన్నారు. కిస్నా యొక్క ప్రత్యేక బ్రాండ్ అవుట్లెట్ భాగస్వాములు శ్రీ సాయి వరుణ్ గౌరిశెట్టి- శ్రీ సాయి కృష్ణ నార్లా మాట్లాడుతూ, కిస్నా యొక్క విశ్వసనీయ పనితనం, సొగసైన కలెక్షన్లను కరీంనగర్కు తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. కిస్నా వంటి బ్రాండ్తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం వల్ల నగరంలోని మా కస్టమర్లకు షాపింగ్ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించగలము అని అన్నారు.
సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడంలో కిస్నా నిబద్ధతకు అనుగుణంగా, బ్రాండ్ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. నిరుపేదలకు ఆహార పంపిణీ- మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంను కూడా నిర్వహించింది.