Nizamabad: నిజామాబాద్- న్యూఢిల్లీకి మొట్టమొదటి సారిగా డైరక్ట్ రైలు
మొదటిసారిగా, నిజామాబాద్ నుండి న్యూఢిల్లీకి డైరెక్ట్ రైలును ప్రవేశపెట్టారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) సికింద్రాబాద్ - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైలును ప్రారంభించింది. అనేక దశాబ్దాల తర్వాత, దక్షిణ మధ్య రైల్వే హైదరాబాద్- వరంగల్ తర్వాత తెలంగాణలో మూడవ అతిపెద్ద పట్టణం అయిన నిజామాబాద్ ద్వారా ఢిల్లీకి రైలును ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటివరకు, నిజామాబాద్ను దేశ రాజధానికి అనుసంధానించే ప్రత్యక్ష రైలు లేదు.
నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల నివాసితులు న్యూఢిల్లీకి రైళ్లు ఎక్కడానికి సికింద్రాబాద్ లేదా మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్కు ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ముంబై, చెన్నై, జైపూర్లకు రైళ్లు చాలా కాలంగా నిజామాబాద్ గుండా వెళుతున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఢిల్లీకి ప్రత్యక్ష సేవ లేదు.
కొత్త సికింద్రాబాద్-న్యూఢిల్లీ రైలు (నం. 07081/07082) నిజామాబాద్ ద్వారా నడుస్తుంది. దీని వలన మేడ్చల్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, బాసర, ముద్కెడ్ నివాసితులకు దేశ రాజధానికి వారి మొదటి ప్రత్యక్ష రైలు లింక్ లభిస్తుంది. ఈ రైలులో 1వ AC, 2వ AC, 3వ AC, స్లీపర్, జనరల్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ ధర్మపురి ఈ విషయాన్ని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో చర్చించి, ఈ ప్రాంతంలో రైల్వే కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి మార్గాలను చర్చించడం ద్వారా దీనిని సాధ్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఫలితంగా, దక్షిణ మధ్య రైల్వే నవంబర్ 2న ప్రత్యేక సర్వీసును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రైలు బుధ, ఆదివారాల్లో సికింద్రాబాద్ నుండి, మంగళ, గురువారాల్లో న్యూఢిల్లీ నుండి బయలుదేరుతుంది.