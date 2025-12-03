బుధవారం, 3 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. ట్రెండింగ్
Written By సెల్వి

Live Cockroach in Heart: గుండెలో బతికే వున్న బొద్దింక.. అమెరికాకు వెళ్లిన పెద్దాయన.. ఎందుకు?

Live Cockroach in Heart
Live Cockroach in Heart
వైద్యుల నిర్లక్ష్యానికి ఈ ఘటన నిదర్శనం. తరచూ గుండె నొప్పి వస్తుందని ఓ పెద్దాయన ఆస్పత్రికి వెళితే.. ఎక్స్ రే తీసిన వైద్యులు ఆయన గుండెలో ప్రాణాలతో వున్న బొద్దింక వుందని షాకిచ్చారు. వైద్యం కోసం అమెరికా వెళ్లమన్నారు. అయితే అసలు విషయం తెలుసుకుని ఆ పెద్దాయన షాక్ అయ్యాడు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక వృద్ధుడికి పదే పదే ఛాతీ నొప్పి వచ్చిన తర్వాత ఒక వింత సంఘటన బయటపడింది. అతను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు అతని ఎక్స్ రే రిపోర్ట్ గురించి దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరణ వచ్చింది. అతని గుండెలో బతికి ఉన్న బొద్దింక ఉందని ఆసుపత్రి సిబ్బంది అతనికి చెప్పారు. 
 
శస్త్రచికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లాలని వారు సలహా ఇచ్చారు. వృద్ధుడు వారిని నమ్మి అమెరికాకు చేరుకోవడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేశాడు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత, వైద్యులు కొత్త స్కాన్లు, పరీక్షలు నిర్వహించారు. అతని గుండెలో బొద్దింక లేదని వారు నిర్ధారించారు. 
 
సమస్య ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని ఎక్స్ రే యంత్రంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ కేసు తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. బతికి ఉన్న బొద్దింక గుండెలో బతికే ఉంటుందని అతను ఎలా నమ్మాడు? శస్త్రచికిత్స కోసం వేరే దేశానికి వెళ్లే ముందు అతను రెండవ అభిప్రాయం ఎందుకు తీసుకోలేదు? అతని కుటుంబం పాత్ర కూడా అస్పష్టంగా ఉంది. అతని వద్ద అమెరికాకు వెళ్లడానికి తగినంత డబ్బు ఉంటే, అతని ఇంట్లో ఎవరైనా విద్యావంతులు కావాలి. 
 
అయినప్పటికీ ఎవరూ అతనికి మార్గనిర్దేశం చేయలేదు లేదా అతన్ని ఆపలేదు. అనే పలు ప్రశ్నలకు దారితీస్తుంది. చివరికి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు ఈ వ్యవహారంపై ఎందుకు అంత శ్రద్ధ తీసుకోలేదని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

Samantha: సమంత- రాజ్ వివాహం.. శామ్ చేతిలో మెరిసిన డైమండ్ రింగ్ గురించి?

Samantha: సమంత- రాజ్ వివాహం.. శామ్ చేతిలో మెరిసిన డైమండ్ రింగ్ గురించి?డిసెంబర్ 1, 2025న రాజ్ నిడిమోరుతో సమంతా వివాహం తర్వాత ఆమె వజ్రపు ఉంగరం ఒక ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వేడుకకు నెలల ముందు నుంచే వారి సంబంధాన్ని బలపరిచేలా వజ్రపు ఉంగరం కనిపించింది. గ్రీకు ఆభరణాల వ్యాపారి థియోడోరస్ సెవోపౌలోస్ రూపొందించిన ఆమె వింటేజ్ పోర్ట్రెయిట్ కట్ డైమండ్ రింగ్ ఇందుకు అద్భుతమైన క్లూగా నిలిచింది. వివాహం తర్వాత వరకు ఈ ఉంగరం చాలా మందికి తెలియలేదు. అయినప్పటికీ అది ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించింది.

Rashmika: 2025లో అత్యంత ప్రజాదరణగల తారలు, దర్శకులుగా రష్మిక మందన్నా, రిషబ్ శెట్టి ప్రకటించిన IMDb

Rashmika: 2025లో అత్యంత ప్రజాదరణగల తారలు, దర్శకులుగా రష్మిక మందన్నా, రిషబ్ శెట్టి ప్రకటించిన IMDbఈ ఏడాది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ దర్శకుడిగా నిలిచిన మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించిన రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం 'సయ్యారా'లో తమ అద్భుతమైన నటనతో, వర్ధమాన తారలు అహాన్ పాండే మరియు అనీత్ పడ్డా మొదటి రెండు స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. కెరీర్‌లో గొప్ప మలుపు తిప్పుకోబోయే తారలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడంలో పేరుగాంచిన Imdb "బ్రేక్-అవుట్ స్టార్" స్టార్‌మీటర్ అవార్డును గత ఆగస్టులో అహాన్, అనీత్ అందుకోవడం విశేషం.

Sholay 4K : సినీపోలిస్ ఇండియా స్వర్ణోత్సవాల కోసం షోలే 4K డిజిటల్‌ పెద్ద తెరపైకి

Sholay 4K : సినీపోలిస్ ఇండియా స్వర్ణోత్సవాల కోసం షోలే 4K డిజిటల్‌ పెద్ద తెరపైకిదేశంలో మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సినిమా ఎగ్జిబిటర్ సినీపోలిస్ ఇండియా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక థియేటర్ 4K రీ-రిలీజ్‌తో షోలే స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను ప్రకటించడానికి గర్వంగా ఉంది. 1975 క్లాసిక్ డిసెంబర్ 12న దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన సినీపోలిస్ సినిమాహాళ్లకు తిరిగి వస్తుంది. 4Kలో డిజిటల్‌గా రీమాస్టర్ చేయబడిన దాని అసలు అన్‌కట్ వెర్షన్‌లో ప్రదర్శించబడుతుంది.

శ్రీలంకకు మానవతా సాయం... కాలం చెల్లిన ఆహారాన్ని పంపిన పాకిస్థాన్

శ్రీలంకకు మానవతా సాయం... కాలం చెల్లిన ఆహారాన్ని పంపిన పాకిస్థాన్ఇటీవలికాలంలో పాకిస్థాన్ అతర్జాతీయ వేదికలపై పదేపదే అభాసుపాలవుతోంది. తాజాగా దిత్వా తుఫాను కారణంగా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న శ్రీలంకను ఆదుకునేందుకు అనేక దేశాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఇందులోభాగంగా, భారత్ సాగర్ బంధు పేరుతో సహాయక చర్యలు అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో లంకకు సాయం చేసేందుకు పాకిస్థాన్ కూడా ముందుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ సహాయం పేరుతో లంకకు పాకిస్థాన్ పంపిన వస్తువుల కాలపరిమితి ముగిసిపోయిది. ఈ విషయాన్ని శ్రీలంక అధికారులు చేసిన ఓ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

డేట్స్ లేకపోయినా అడ్జెస్ట్ చేసుకుని అఖండలో నటించా : సంయుక్తా

డేట్స్ లేకపోయినా అడ్జెస్ట్ చేసుకుని అఖండలో నటించా : సంయుక్తాఅఖండ-2 చిత్ర కథ నచ్చడంతో తనకు డేట్స్ అడ్జెస్ట్ కాకపోయినా వీలు చూసుకుని ఆ చిత్రంలో నటించినట్టు హీరోయిన్ సంయుక్తా మీనన్ అన్నారు. 'భీమ్లా నాయక్‌', 'బింబిసార', 'సార్‌', 'విరూపాక్ష' ఇలా విజయవంతమైన చిత్రాల్లో అందం, అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న సంయుక్తా మీనన్... ఇప్పుడు మరో విభిన్న పాత్రతో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. బాలకృష్ణ సరసన సంయుక్త నటించిన 'అఖండ 2' శుక్రవారం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో ఆమె పంచుకున్న పలు విశేషాలివీ..

Watch More Videos

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com