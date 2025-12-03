Live Cockroach in Heart: గుండెలో బతికే వున్న బొద్దింక.. అమెరికాకు వెళ్లిన పెద్దాయన.. ఎందుకు?
వైద్యుల నిర్లక్ష్యానికి ఈ ఘటన నిదర్శనం. తరచూ గుండె నొప్పి వస్తుందని ఓ పెద్దాయన ఆస్పత్రికి వెళితే.. ఎక్స్ రే తీసిన వైద్యులు ఆయన గుండెలో ప్రాణాలతో వున్న బొద్దింక వుందని షాకిచ్చారు. వైద్యం కోసం అమెరికా వెళ్లమన్నారు. అయితే అసలు విషయం తెలుసుకుని ఆ పెద్దాయన షాక్ అయ్యాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక వృద్ధుడికి పదే పదే ఛాతీ నొప్పి వచ్చిన తర్వాత ఒక వింత సంఘటన బయటపడింది. అతను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు అతని ఎక్స్ రే రిపోర్ట్ గురించి దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరణ వచ్చింది. అతని గుండెలో బతికి ఉన్న బొద్దింక ఉందని ఆసుపత్రి సిబ్బంది అతనికి చెప్పారు.
శస్త్రచికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లాలని వారు సలహా ఇచ్చారు. వృద్ధుడు వారిని నమ్మి అమెరికాకు చేరుకోవడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేశాడు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత, వైద్యులు కొత్త స్కాన్లు, పరీక్షలు నిర్వహించారు. అతని గుండెలో బొద్దింక లేదని వారు నిర్ధారించారు.
సమస్య ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని ఎక్స్ రే యంత్రంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ కేసు తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. బతికి ఉన్న బొద్దింక గుండెలో బతికే ఉంటుందని అతను ఎలా నమ్మాడు? శస్త్రచికిత్స కోసం వేరే దేశానికి వెళ్లే ముందు అతను రెండవ అభిప్రాయం ఎందుకు తీసుకోలేదు? అతని కుటుంబం పాత్ర కూడా అస్పష్టంగా ఉంది. అతని వద్ద అమెరికాకు వెళ్లడానికి తగినంత డబ్బు ఉంటే, అతని ఇంట్లో ఎవరైనా విద్యావంతులు కావాలి.
అయినప్పటికీ ఎవరూ అతనికి మార్గనిర్దేశం చేయలేదు లేదా అతన్ని ఆపలేదు. అనే పలు ప్రశ్నలకు దారితీస్తుంది. చివరికి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు ఈ వ్యవహారంపై ఎందుకు అంత శ్రద్ధ తీసుకోలేదని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.