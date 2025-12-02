Samyukta: ప్రాక్టీస్ తర్వాత మోకాలు నొప్పి తో ఫిజియోథెరపీ తీసుకున్నా : సంయుక్త

మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
దేవి
మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025 (19:01 IST)

నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'అఖండ 2: తాండవం'. రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. టీజర్, ట్రైలర్ సాంగ్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి.  ‘అఖండ 2: తాండవం’ 2D, 3D రెండు ఫార్మాట్లలో డిసెంబర్ 5, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా  హీరోయిన్ సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలని పంచుకున్నారు.
 
తెలుగులో ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్స్ లో మీరే కనిపిస్తున్నారు.. ఎలా అనిపిస్తుంది?
-ఆనందంగానే ఉంది. విరూపాక్ష తర్వాత చాలా సినిమాలు వచ్చా.యి నేను మాత్రం సెలెక్టెడ్ గా చేస్తున్నాను. బింబిసారా, విరూపాక్ష, సార్ భీమ్లా నాయక్ ఒకేసారి సైన్ చేశాను. అయితే రిలీజ్ టైమ్స్ డిఫరెంట్ గా అయ్యాయి. తర్వాత స్వయంభు, నారీ నారీ, ఆ తర్వాత అఖండ 2 సైన్ చేశాను. ఆ తర్వాత పూరి గారి సినిమా చేశాను.  
 
-ప్రతి కథలో కంటెంట్ నచ్చి చేస్తున్నాను. ఇలాంటి కథ ప్రేక్షకులు ఇష్టపడతారు, వారికి నచ్చుతుంది అని ఉద్దేశంతోనే చేస్తాము. అది ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి నచ్చితే వెరీ హ్యాపీ.
 
అఖండ2  ప్రాజెక్టు లోకి ఎలా వచ్చారు?
-డైరెక్టర్ గారు ఈ కథ గురించి చెప్పారు. ముందు డేట్స్ ఉన్నాయో లేదో మా టీం ని అడిగాను. లేవని చెప్పారు. ఎలాగైనా ఈ సినిమా చేయాలని చెప్పాను. అప్పుడు వాళ్ళు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేశారు. బోయపాటి గారు చాలా గ్రేట్ విజన్ తో ఈ సినిమా తీశారు.  మన ఇమాజినేషన్ కి మించి ఉంటుంది.
 
ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది?
-ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ లో చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. నా క్యారెక్టర్ స్టయిలీష్ గా వుంటుంది. సినిమాలో సాంగ్ చేయాలని చెప్పారు. నాకు నిజంగా ఆ పాట విన్న తర్వాత చాలా నెర్వస్ గా అనిపించింది. అంత మాస్ సాంగ్ నేనెప్పుడూ చేయలేదు.  తప్పకుండా సాంగ్ ని అద్భుతంగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ తర్వాత నా మోకాలు సహకరించలేదు. తర్వాత ఫిజియోథెరపీ తీసుకున్నాను ఆడియన్స్  థియేటర్స్ కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్లని ఎంటర్టైన్ చేయాలి. అదే నా ఫైనల్ గోల్. నా క్యారెక్టర్ ఎందులో చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది.
 
బాలయ్య గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది?
-బాలయ్య గారు చాలా ఫ్రెండ్లీ పర్సన్. ఆయన్ని తొలిసారి ఒక యాడ్ షూట్ లో కలిసాను. అప్పుడే నేను ఎంతో పరిచయం ఉన్న మనిషి లాగా మాట్లాడారు. ఆయన డైరెక్టర్ యాక్టర్. డైరెక్టర్  ఏది చెప్తే అది చేస్తారు. ఆయనలో ఆ క్వాలిటీ నాకు చాలా నచ్చింది. ఆయనతో పని చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది.
-బాలయ్య గారికి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అంటే చాలా  పాషన్ . ఆయన చాలా అంకితభావంతో అక్కడ పనిచేస్తున్నారు. తొలిసారి కలిసినప్పుడే క్యాన్సర్ కి అవగాహన కల్పించే ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్ళమని చెప్పారు.
 
వైజాగ్ ఈవెంట్ లో జరిగిన ఒక వీడియో మీమ్  గా వైరల్ అయింది.. అది మీ దృష్టికి వచ్చిందా ?
-వచ్చింది. దానికి సంబంధించిన ప్రతి మీమ్  సేవ్ చేసుకున్నాను. ఆయనకు చూపించినప్పుడు చాలా సరదాగా నవ్వుకున్నాం.  మీమ్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేం. అవి ఆర్గానిక్ గా క్రియేట్ అవ్వాలి.
 
తమన్ గారి మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది?
-ఇప్పటివరకు రిలీజ్ అయిన పాటలు అన్నిటికీ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో పాటలు లార్డ్ శివ కి ట్రిబ్యూట్ లాగా ఉండబోతున్నాయి. తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఇందులో సంస్కృతంలో వినిపించే పదాలు అద్భుతమైన సాహిత్యం ఒక ట్రాన్స్ లో తీసుకెల్తాయి
 
మీకు బాలయ్య గారు ఇష్టమైన సినిమా ఏంటి?
రీసెంట్ గా వచ్చిన డాకు మహారాజ్ నాకు చాలా ఇష్టం. అది నా ఫేవరెట్ ఫిలిం. అది కేరళలో కూడా అద్భుతంగా ఆడింది. అలాగే అఖండ సినిమా కూడా చూశాను.
 
మీ కెరీర్ లో ఎక్కువగా మైథిలాజికల్ సినిమాలు చేస్తున్నారని అనిపిస్తుంది?
-నాకు అలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఇది నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు. అది సహజంగా జరుగుతోంది.
 
మీరు చాలా స్పిరిచువల్  అని విన్నాం?
అవునండి. అది చాలా డీప్ సబ్జెక్టు. దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంటర్వ్యూ నే పెట్టాలి.( నవ్వుతూ)
 
అఖండ2  నిర్మాతల గురించి?
-రామ్ గారు గోపి గారు చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్స్. చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటారు. ఇంత పెద్ద సినిమాని చేయడం నిర్మాతలు సపోర్ట్ లేకపోతే సాధ్యం కాదు. అలాగే ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి.
 
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
-తెలుగు ప్రేక్షకులు నెక్స్ట్ లెవెల్. వాళ్ళు సినిమాని సెలెబ్రేట్ చేసుకునే విధానం అద్భుతం.  వాళ్ళు ఫస్ట్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకునే విధానం చూస్తే మనం సక్సెస్ కి ఆడిట్ అయిపోతాం.
 
మీ నుంచి రాబోతున్న సినిమాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
-స్వయంభులో యాక్షన్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను. శర్వా నారి నారి నడుమ మురారిలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్. అలాగే పూరి గారితో వర్క్ చేయడం బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్.

