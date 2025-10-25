Heavy Rains: తిరుపతిలో రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం నేపథ్యంలో, రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు తిరుపతి జిల్లాలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో మరింత బలపడి జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ హెచ్చరిక దృష్ట్యా, తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. వెంకటేశ్వర్ అన్ని శాఖల అధికారులను అప్రమత్తంగా ఉండి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
అక్టోబర్ 29 వరకు జిల్లాలో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ 27 మరియు 29 మధ్య అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలలో నివసించేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. వర్షాకాలంలో పిల్లలు కాలువలు, వాగులు లేదా నీటితో నిండిన ప్రాంతాల దగ్గర ఆడుకోవద్దని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.
జిల్లాలోని తీరప్రాంత, ఎగువ ప్రాంతాలలో గాలి వేగం గంటకు 35 నుండి 45 కి.మీ.లకు చేరుకోవచ్చని, తుఫానుల సమయంలో అప్పుడప్పుడు గంటకు 55 కి.మీ.ల వరకు వీస్తుందని వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా రాబోయే మూడు రోజులు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని ఆదేశించారు.