YS Jagan: 60 రోజులు అసెంబ్లీకి రాకపోతే.. వైకాపా చీఫ్ జగన్ సీటు ఏమౌతుంది?
ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకాకపోతే అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు హెచ్చరించారు. ఈ విషయమై విశాఖపట్నంలో ఆర్ఆర్ఆర్ మాట్లాడుతూ, జగన్ వరుసగా 60 రోజులు అసెంబ్లీకి హాజరు కాకపోతే, రాజ్యాంగం ప్రకారం అనర్హుడిగా ప్రకటించబడతారని అన్నారు.
ఇందుకు ఇంకా 25 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి. జగన్ హాజరు కాకపోతే, మేము సహాయం చేయలేము. ఆయన అనర్హుడిగా ప్రకటించబడతారు.. అని రాజు అన్నారు. ఇప్పటివరకు, జగన్ తన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో, గవర్నర్ ఉమ్మడి సమావేశంలో ప్రసంగించిన రెండు సందర్భాలలో మాత్రమే అసెంబ్లీకి హాజరయ్యారు.
అయితే, రెండు రోజులు అధికారిక పని దినాలుగా లెక్కించబడవు. అప్పటి నుండి, ఆయన ఏ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు లేదా హాజరు రిజిస్టర్లో సంతకం చేయలేదు. జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో, అసెంబ్లీ 67 రోజులు సమావేశమైందని, మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రెండేళ్లుగా జరిగిన 37 రోజుల సమావేశాలకు గైర్హాజరయ్యారని రఘురామ రాజు ఎత్తి చూపారు.
ఇంకా రాజ్యాంగ ఆదేశాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ, డిప్యూటీ స్పీకర్ సరైన కారణం లేకుండా నిరంతరం గైర్హాజరు కావడం వల్ల వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా స్వయంచాలకంగా అనర్హతకు గురవుతారని అన్నారు.