కోకాకోలా ఇండియా, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యొక్క అధికారిక రిఫ్రెష్మెంట్, హైడ్రేషన్ భాగస్వామిగా 8 సంవత్సరాల భాగస్వామ్యాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా, భారతదేశం ఐసిసి ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 2025ను నవీ ముంబై, గౌహతి, ఇండోర్ మరియు వైజాగ్లో ఆత్మీయంగా నిర్వహిస్తోంది. కోకాకోలా ఇండియా, ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, దేశవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది అభిమానులకు చల్లని రిఫ్రెష్మెంట్లను అందించడమే కాక, స్టేడియాలు, పొరుగు ప్రాంతాలు, కమ్యూనిటీ ప్రదేశాల్లో క్రికెట్ ఉత్సాహాన్ని పెంపొందిస్తోంది.
ఈ మైలురాయి భారతదేశంలో మహిళల క్రికెట్ పర్యావరణాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, క్రీడలకు మద్దతు ఇవ్వడం, మహిళల సాధికారత పట్ల కోకాకోలా ఇండియా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తోంది. టోర్నమెంట్తో పాటు, కంపెనీ కమ్యూనిటీ ఉత్ప్రేరకంగా తన పాత్రను కూడా బలోపేతం చేసుకుంటోంది. స్థిరమైన పర్యావరణాన్ని నిర్మించాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో, కోకాకోలా ఇండియా ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతూ, ఆదాయ వృద్ధిని ప్రారంభిస్తూ, హోస్ట్ నగరాల్లో సుదీర్ఘ ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. బాట్లింగ్ భాగస్వాములు, కిరాణా దుకాణాలు, చివరి మైలు భాగస్వాములతో దీని శాశ్వత సహకారాలు ఈ ప్రయాణానికి కేంద్రీకృతంగా చేసి, డిమాండ్ అత్యధికంగా ఉన్నప్పటికీ పానీయాల సరఫరాను సజావుగా కొనసాగించేందుకు కృషి చేస్తాయి. తన లోకల్లీ యువర్స్ ప్రచారం ద్వారా, కోకాకోలా ఇండియా తన పంపిణీ నెట్వర్క్ వెన్నెముకగా నిలిచిన ఈ పేరు తెలియని హీరోలను వెలుగులోకి తీసుకువస్తుంది.
మిస్టర్ సందీప్ బజోరియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్-ఇండియా ఆపరేషన్స్, కోకాకోలా ఇండియా- నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, ఐసిసి మహిళల ప్రపంచ కప్ కేవలం క్రీడా కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ఇది లక్షలాది అభిమానులకు, ముఖ్యంగా యువతలకు, పెద్ద కలలను కనడానికి స్ఫూర్తినిచ్చే వేదిక. కోకాకోలా ఇండియా, క్రీడ యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న మహిళా క్రికెటర్ల వెనుక నిలబడి గర్వపడుతోంది, అలాగే సమాజాలను శక్తివంతం చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. మా నిబద్ధత కేవలం స్పాన్సర్షిప్ వరకు పరిమితం కాదు. ఇది కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడం, టోర్నమెంట్ ప్రభావాన్ని స్టేడియాలను దాటి విస్తరించేలా చూడడంలో ఉంది.
మిస్టర్ కరణ్ అచ్పాల్, వైస్ ప్రెసిడెంట్-ఫ్రాంఛైజీ ఆపరేషన్స్, డెవలపింగ్ మార్కెట్స్, కోకా-కోలా ఇండియా- నైరుతి ఆసియా ఇలా తెలిపారు, ఐసిసితో మా భాగస్వామ్యం కేవలం ఆటను మాత్రమే కాదు, ఆ ఆటను జీవనంలోకి తీసుకువచ్చే కమ్యూనిటీలను జరుపుకోవడం గురించి కూడా. లోకల్లీ యువర్స్ ద్వారా, మేము అభిమానులను రిఫ్రెష్ చేసి కనెక్ట్ చేసే రోజువారీ హీరోలు, రిటైలర్లు, కిరాణా స్టోర్ యజమానులను వెలుగులోకి తీసుకువస్తున్నాము. మహిళల ప్రపంచ కప్ భారతదేశానికి రావడంతో, ఈ భాగస్వామ్యం స్టేడియాల నుండి వీధుల వరకు ఉత్సాహాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ప్రతి మూలలో క్రికెట్ ఆనందం చేరేలా చేస్తుంది.