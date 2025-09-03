బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (12:44 IST)

లోకల్లీ యువర్స్ ప్రచారంతో భారతదేశ రిటైల్ హీరోలను గౌరవించి కోకా-కోలా వేడుక

Business persons
మొదటగా తెరిచేది, చివరిగా మూసివేసేది, ఎల్లప్పుడూ సమాజ జీవితానికి కేంద్రంగా నిలిచేది రిటైల్ దుకాణమే. దశాబ్దాలుగా, భారతదేశంలోని స్థానిక రిటైలర్లు రోజువారీ జీవితం లో చుక్కానిగా నిలిచారు. వారికి తమ కస్టమర్లు పేర్లతో తెలుసు. పండుగలకు అవసరమైనవి సరఫరా చేస్తున్నారు. దుకాణాలను సంభాషణలు, కథలు, సంప్రదాయాల ప్రదేశాలుగా మారుస్తున్నారు. కమ్యూనిటీలను అభివృద్ధి చేసే ఈ నిజ జీవిత హీరోల కృషిని లోకల్లీ యువర్స్‌తో, కోకా-కోలా ఇండియా వేడుక చేస్తోంది.
 
స్థానిక దుకాణాల నుండి జాతీయ స్థాయి వరకు, వారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రిటైల్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకదానికి శక్తినిస్తున్నారు. లక్షలాది చిన్న వ్యాపారాలు యాక్సెస్, సౌలభ్యం, కమ్యూనిటీ కనెక్షన్‌లను అందిస్తాయి. జీవనో పాధిని బలోపేతం చేయడంలో, స్థానికీకరించిన వ్యాపార వృద్ధిని పెంపొందించడంలో, ఏడాది పొడవునా కమ్యూ నిటీ స్ఫూర్తిని సజీవంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ వ్యవస్థాపక భాగస్వాములపై లోకల్లీ యువర్స్ ద్వారా కోకా-కోలా ఇండియా దృష్టి పెడుతోంది.
 
చాలామంది భాగస్వాములకు, కోకా-కోలా అనేది ఒక పానీయం కంటే ఎక్కువ. ఇది వారి వృద్ధి ప్రయాణాలలో ఒక తోడుగా ఉంటుంది. 2002 నుండి కంపెనీతో అనుబంధం కలిగిన పంపిణీదారు అజయ్ సాహా ఇలా అన్నారు, ఇది రెండు దశాబ్దాలకు పైగా చాలా లాభదాయకమైన ప్రయాణం. కోకా-కోలా ఇండియాతో మా భాగస్వామ్యం సంవత్సరాలుగా మరింత బలంగా పెరిగింది. కంపెనీ నిరంతర మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం మా వ్యాపార విజయా న్ని నడిపించడంలో, మన సమాజానికి మెరుగైన సేవ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఒడిశాలోని 25 ఏళ్ల సాంప్రదాయ స్వీట్ల దుకాణం యజమాని రాజేష్ కుమార్ రాణా మాట్లాడుతూ, కోకా-కోలా ఇండియా మా ప్రయాణంలో అంతర్భాగంగా మారింది. మా దుకాణంలో, మేం సాంప్రదాయ స్వీట్లను మాత్రమే అందిస్తాం, కానీ మా సందర్శకులు తమ అభిమాన పానీయాలు- కోకా-కోలా, స్ప్రైట్, థమ్స్ అప్, నీటిని ఆస్వాదించేలా చూస్తాం. వారికి ఏది అవసరమో, అది ఇక్కడ ఉండేలా చూసుకుంటాం అని అన్నారు.
 
కోకా-కోలా ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ సందీప్ బజోరియా మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో రిటైల్ అనేది అతిపెద్ద ఉపాధి కల్పన మాత్రమే కాదు, స్థానిక ఆర్థిక చక్రానికి బలమైన స్తంభం. వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలందిం చేందుకు, వారి సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి కోకా-కోలాలో మేం ఎల్లప్పుడూ రిటైలర్లతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాము. వర్తక సంఘాలు, స్థానిక సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ, కూలర్లు, ఫౌంటెన్ మెషీన్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, మేం సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, వ్యవస్థాపకతను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. సూపర్ పవర్ రిటైలర్ ప్రోగ్రామ్, కోక్ బడ్డీ వంటి చొరవల ద్వారా, మేము రిటైలర్లను బలంగా ఎదగడానికి కొత్త నైపుణ్యాలు, డిజిటల్ సాధనాలతో సన్నద్ధం చేస్తున్నాం. లోకల్లీ యువర్స్‌తో, మేం వారి వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తిని, కమ్యూనిటీ బిల్డర్లుగా వారి పాత్రను, రోజువారీ జీవితంలో వారి కీలకమైన సహకారాన్ని వేడుక చేసుకుంటున్నాం అని అన్నారు.
 
లోకల్లీ యువర్స్ ఈ రోజువారీ హీరోలను వారి నిబద్ధత, వారసత్వం, వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే వరుస పోర్ట్రయిట్స్, చిత్రాల ద్వారా ప్రదర్శిస్తుంది. కౌంటర్ వెనుక ఉన్న వ్యక్తులను చాటిచెప్పడం ద్వారా, ఈ ప్రచారం భారతదేశ రిటైల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దీర్ఘకాలంగా శక్తివంతం చేసిన స్థితిస్థాపకత, ఆవిష్కరణ, సమాజ గర్వం యొక్క కథలను ముందుకు తెస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆరు మిలియన్లకు పైగా రిటైలర్లు, పంపిణీదారుల నెట్‌వర్క్‌తో, కోకా-కోలా ఇండియా భారతదేశ అత్యంత శక్తివంతమైన రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో ఒకదానిలో భాగమైనందుకు గర్వపడుతోంది. దుకాణం నుండి షెల్ఫ్ వరకు ప్రతి పరస్పర చర్య ఒక లావాదేవీ కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది; ఇది భారతదేశ ఎంటర్ ప్రైజ్ స్ఫూర్తికి ఒక అనుబంధం, ఒక అవకాశం, వేడుక.

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్శివ కార్తికేయన్, రుక్మిణి వసంత్, విద్యుత్ జమ్వాల్ ప్రధాన పాత్రలో ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన చిత్రం మదరాసి. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ మీద భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురుగదాస్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణుకొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టి

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టిక్వీన్ అనుష్క శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ఘాటి. విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్ గా నటించిన ఈ చిత్రానికి విజనరీ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. UV క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 5న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో క్వీన్ అనుష్క శెట్టి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్'ఊరికి ఉత్తరాన, దారికి ద‌క్షిణాన‌ ప‌శ్చిమ దిక్కున ప్రేతాత్మల‌న్నీ పేరు విన‌గానే తూర్పుకు తిరిగే ప్రదేశం' అనే డైలాగుల‌తో మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం కట్టిపడేసింది. హీరో, హీరోయిన్ సహా కొంతమంది స్నేహితుల ఆత్మలని అన్వేషిస్తూ సువర్ణ మాయ ఇంటిలోకి వెళ్తారు. అక్కడ వారు ఊహించని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురుకావడం మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్ ని అందించాయి.

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలో ‘జటాధర’ చిత్రానికి సంబంధించిన బజ్ ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. సుధీర్ బాబు చాలా కొత్తగా కనిపించబోతోన్న ఈ మూవీని ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను వెంకట్ కళ్యాణ్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వదిలిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ మూవీపై అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి శిల్పా శిలోద్కర్ పాత్రకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు. ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను.

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?తామర పువ్వు వేర్లతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. లోటస్ రూట్‌ను వంటలలో వివిధ రూపాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని సూప్‌లు, సలాడ్‌లు లేదా చిప్స్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని తాజాగా లేదా ఉడికించి కూడా తినవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది. మంచి పోషకాలను అందిస్తుంది. ఇది విటమిన్ సికి అద్భుతమైన మూలం. అంతే కాదు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ శక్తి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంది. ఇది క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ వేరులో పొటాషియం, ఇనుము ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.
