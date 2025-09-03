లోకల్లీ యువర్స్ ప్రచారంతో భారతదేశ రిటైల్ హీరోలను గౌరవించి కోకా-కోలా వేడుక

మొదటగా తెరిచేది, చివరిగా మూసివేసేది, ఎల్లప్పుడూ సమాజ జీవితానికి కేంద్రంగా నిలిచేది రిటైల్ దుకాణమే. దశాబ్దాలుగా, భారతదేశంలోని స్థానిక రిటైలర్లు రోజువారీ జీవితం లో చుక్కానిగా నిలిచారు. వారికి తమ కస్టమర్లు పేర్లతో తెలుసు. పండుగలకు అవసరమైనవి సరఫరా చేస్తున్నారు. దుకాణాలను సంభాషణలు, కథలు, సంప్రదాయాల ప్రదేశాలుగా మారుస్తున్నారు. కమ్యూనిటీలను అభివృద్ధి చేసే ఈ నిజ జీవిత హీరోల కృషిని లోకల్లీ యువర్స్తో, కోకా-కోలా ఇండియా వేడుక చేస్తోంది.
స్థానిక దుకాణాల నుండి జాతీయ స్థాయి వరకు, వారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రిటైల్ నెట్వర్క్లలో ఒకదానికి శక్తినిస్తున్నారు. లక్షలాది చిన్న వ్యాపారాలు యాక్సెస్, సౌలభ్యం, కమ్యూనిటీ కనెక్షన్లను అందిస్తాయి. జీవనో పాధిని బలోపేతం చేయడంలో, స్థానికీకరించిన వ్యాపార వృద్ధిని పెంపొందించడంలో, ఏడాది పొడవునా కమ్యూ నిటీ స్ఫూర్తిని సజీవంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ వ్యవస్థాపక భాగస్వాములపై లోకల్లీ యువర్స్ ద్వారా కోకా-కోలా ఇండియా దృష్టి పెడుతోంది.
చాలామంది భాగస్వాములకు, కోకా-కోలా అనేది ఒక పానీయం కంటే ఎక్కువ. ఇది వారి వృద్ధి ప్రయాణాలలో ఒక తోడుగా ఉంటుంది. 2002 నుండి కంపెనీతో అనుబంధం కలిగిన పంపిణీదారు అజయ్ సాహా ఇలా అన్నారు, ఇది రెండు దశాబ్దాలకు పైగా చాలా లాభదాయకమైన ప్రయాణం. కోకా-కోలా ఇండియాతో మా భాగస్వామ్యం సంవత్సరాలుగా మరింత బలంగా పెరిగింది. కంపెనీ నిరంతర మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం మా వ్యాపార విజయా న్ని నడిపించడంలో, మన సమాజానికి మెరుగైన సేవ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఒడిశాలోని 25 ఏళ్ల సాంప్రదాయ స్వీట్ల దుకాణం యజమాని రాజేష్ కుమార్ రాణా మాట్లాడుతూ, కోకా-కోలా ఇండియా మా ప్రయాణంలో అంతర్భాగంగా మారింది. మా దుకాణంలో, మేం సాంప్రదాయ స్వీట్లను మాత్రమే అందిస్తాం, కానీ మా సందర్శకులు తమ అభిమాన పానీయాలు- కోకా-కోలా, స్ప్రైట్, థమ్స్ అప్, నీటిని ఆస్వాదించేలా చూస్తాం. వారికి ఏది అవసరమో, అది ఇక్కడ ఉండేలా చూసుకుంటాం అని అన్నారు.
కోకా-కోలా ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ సందీప్ బజోరియా మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో రిటైల్ అనేది అతిపెద్ద ఉపాధి కల్పన మాత్రమే కాదు, స్థానిక ఆర్థిక చక్రానికి బలమైన స్తంభం. వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలందిం చేందుకు, వారి సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి కోకా-కోలాలో మేం ఎల్లప్పుడూ రిటైలర్లతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాము. వర్తక సంఘాలు, స్థానిక సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ, కూలర్లు, ఫౌంటెన్ మెషీన్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, మేం సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, వ్యవస్థాపకతను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. సూపర్ పవర్ రిటైలర్ ప్రోగ్రామ్, కోక్ బడ్డీ వంటి చొరవల ద్వారా, మేము రిటైలర్లను బలంగా ఎదగడానికి కొత్త నైపుణ్యాలు, డిజిటల్ సాధనాలతో సన్నద్ధం చేస్తున్నాం. లోకల్లీ యువర్స్తో, మేం వారి వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తిని, కమ్యూనిటీ బిల్డర్లుగా వారి పాత్రను, రోజువారీ జీవితంలో వారి కీలకమైన సహకారాన్ని వేడుక చేసుకుంటున్నాం అని అన్నారు.
లోకల్లీ యువర్స్ ఈ రోజువారీ హీరోలను వారి నిబద్ధత, వారసత్వం, వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే వరుస పోర్ట్రయిట్స్, చిత్రాల ద్వారా ప్రదర్శిస్తుంది. కౌంటర్ వెనుక ఉన్న వ్యక్తులను చాటిచెప్పడం ద్వారా, ఈ ప్రచారం భారతదేశ రిటైల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దీర్ఘకాలంగా శక్తివంతం చేసిన స్థితిస్థాపకత, ఆవిష్కరణ, సమాజ గర్వం యొక్క కథలను ముందుకు తెస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆరు మిలియన్లకు పైగా రిటైలర్లు, పంపిణీదారుల నెట్వర్క్తో, కోకా-కోలా ఇండియా భారతదేశ అత్యంత శక్తివంతమైన రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో ఒకదానిలో భాగమైనందుకు గర్వపడుతోంది. దుకాణం నుండి షెల్ఫ్ వరకు ప్రతి పరస్పర చర్య ఒక లావాదేవీ కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది; ఇది భారతదేశ ఎంటర్ ప్రైజ్ స్ఫూర్తికి ఒక అనుబంధం, ఒక అవకాశం, వేడుక.