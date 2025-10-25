Montha Cyclone: మొంథా తుపాను.. అప్రమత్తంగా వుండాలి.. పవన్ ఆదేశాలు
మొంథా తుపాను కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని తాకే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి అప్రమత్తతతో ఉండాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా వుండవచ్చునని ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ షాన్ మోహన్తో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో, ఉప ముఖ్యమంత్రి తుఫానును ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధతను సమీక్షించారు. అన్ని విభాగాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని,తుని, పిఠాపురం, కాకినాడ గ్రామీణ మరియు అర్బన్, తాళ్లరేవు మండలం వంటి తీరప్రాంత నియోజకవర్గాలు తుఫానుకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని పవన్ కల్యాణ్ కోరారు. ప్రమాదంలో ఉన్న తీరప్రాంత గ్రామాలలోని కమ్యూనిటీలను నిరంతరం అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను కోరారు. తుఫాను గురించి ప్రజలకు తక్షణ హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని, తీరప్రాంత నివాసితులను రక్షించడానికి సాధ్యమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ వెల్లడించారు.
తుపాను షెల్టర్లలో ఆహారం, పాలు, మందులతో ముందుగానే నిల్వ ఉంచాలని అధికారులకు సూచించారు. రెవెన్యూ, వ్యవసాయం, నీటిపారుదల, పోలీసు, అగ్నిమాపక సేవలు, విపత్తు ప్రతిస్పందన బృందాలు హై అలర్ట్లో ఉండాలని, ఒకరితో ఒకరు సన్నిహితంగా సమన్వయం చేసుకోవాలని ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఉప్పాడ సమీపంలోని తీరప్రాంత కోతకు గురయ్యే ప్రాంతాలలో మెరుగైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.