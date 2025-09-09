మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025 (10:15 IST)

Chiru: శంకర్ దాదా జిందాబాద్ తరహాలో మన శంకరవర ప్రసాద్ సినిమా వస్తుందా!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి,  దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం పూర్తి వినోదాత్మకంగా వుంటుందని ఇప్పటికే దర్శకుడు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. వెంకటేష్ కు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలో చిరంజీవిని పూర్తిగా పిల్లలు, పెద్దలు చూసేట్లుగా తీయాలని కోరికను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఆయనతో సీరియస్ మూవీలు చాలా మంది తీశారు. అయితే నేను సరికొత్తగా తీయనున్నాని తెలిపారు. గత కొద్దిరోజులుగా హైదరాబాద్ శివార్లో తీస్తున్న సన్నివేశాలు ఘరానా మొగుడు, గ్యాంగ్ లీడర్, శంకర్ దాదా జిందాబాద్ సినిమాల తరహాలో వుంటుందని తెలుస్తోంది. 
 
సెట్లో కొన్ని స్టిల్స్ ను దర్శకుడు బయట పెట్టాడు. ఆసుపత్రిలోనూ, సెలూన్ షాప్ లోనూ వుండే తరహా కుర్చీలు ఆయన కూర్చునే స్టయిల్ చిరంజీవి పెక్యూలర్ శైలిని పోలివున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఎదుటివారికి వార్నింగ్ ఇస్తూ తీస్తున్న ఈ సీన్ ను కెమెరా ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ కనిపిస్తుంది.
 
గత రెండురోజులుగా నయనతారపై చిత్రీకరించిన సాంగ్ నేటితో పూర్తయినట్లు కనిపిస్తుంది. మాస్-అప్పీల్ ట్రాక్‌లను అందించడంలో పాపులరైన భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ సినిమా కోసం అద్భుతమైన ఆల్బమ్‌ను రూపొందించారు. ఈ పాటను డ్యాన్స్ మాస్టర్ విజయ్ పోలంకి కొరియోగ్రఫీ చేస్తారు. ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్, వినాయక చవితి స్పెషల్ పోస్టర్ అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్నాయి. చిరంజీవిని స్టైలిష్ బెస్ట్ అవతార్‌లో ప్రజెంట్ చేయడం అభిమానులని అలరించింది. 
 
ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్ పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

అమ్మాయి కోసం ముగ్గురు యువకుల గొడవ... ఆటోవాలాను రైలు కింద తోసేసి...

అమ్మాయి కోసం ముగ్గురు యువకుల గొడవ... ఆటోవాలాను రైలు కింద తోసేసి...ఒక అమ్మాయి కోసం ముగ్గురు యువకులు గొడవపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు యువకులు మరో యువకుడుని వేగంగా వస్తున్న రైలు కింద తోసి చంపేసి, అక్కడ నుంచి పారిపోయారు. ఈ ఘటన కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగుళూరు నగరంలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వంసిద్ధం - పోటీలో ఉన్నది ఎవరో తెలుసా?

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వంసిద్ధం - పోటీలో ఉన్నది ఎవరో తెలుసా?దేశ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు మంగళవారం జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ ఎన్నికలో అధికార ఎన్డీఏ కూటమి, ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి మధ్య పోరు నెలకొంది. ఎన్డీఏ తరపున సీనియర్ నేత, మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ పోటీ చేస్తుండగా, ఇండియా కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి, తెలుగుతేజం జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికను రెండు ప్రధాన కూటముల మధ్య బలపరీక్షగా విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ లోనివీఎస్డీ టెక్ పార్క్‌లో ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ టోస్కానో బ్రాంచ్

హైదరాబాద్ లోనివీఎస్డీ టెక్ పార్క్‌లో ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ టోస్కానో బ్రాంచ్హైదరాబాద్: ప్రఖ్యాత ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ అయినటువంటి టోస్కోనా... ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో తన 2వ అవుట్‌లెట్‌‌ని ప్రారంభించింది. టస్కాన్-ఇన్ స్పైర్‌డ్ పిజ్జాలు, పాస్తాలతో పాటు మరెన్నో అద్భుతమైన రుచుల్ని హైదరాబాద్ వాసులకు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఎన్నో అంతార్జాతీయ అవార్డుల్ని గెల్చుకున్న టోస్కానో ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో మరో బ్రాండ్‌ని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు ఇటాలియన్ వంటకాల వెచ్చదనం గచ్చిబౌలిలోని VSD టెక్‌పార్క్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

స్నానం చేస్తుండగా కోడలిని వీడియో తీసిన మామ, బావ

స్నానం చేస్తుండగా కోడలిని వీడియో తీసిన మామ, బావభాజపా ఎంపి ముఖేష్ రాజ్ పుత్ సోదరి రీనా సింగ్ తనకు ఎదురైన దారుణ ఘటనను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. తను స్నానం చేస్తుండగా తనను తన మామయ్య, తన బావ ఇద్దరూ వీడియో తీసారంటూ రీనా సింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ అఘాయిత్యంపై ప్రశ్నించినందుకు తన మామ తనను కర్రతో కొట్టి చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడనీ, తన బావ తనపై ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేసేందుకు వచ్చాడనీ, జుట్టు పట్టుకుని లాగాడంటూ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారంటూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితులపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

Bhatti Vikramarka: రుణాలు అవసరం, వేధింపులు కాదు.. ఉదారంగా రుణాలు అందించాలి

Bhatti Vikramarka: రుణాలు అవసరం, వేధింపులు కాదు.. ఉదారంగా రుణాలు అందించాలిఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క బ్యాంకర్లకు రుణాలు ఇవ్వడంలో మానవీయ దృక్పథాన్ని అవలంబించాలని, రైతులు, స్వయం సహాయక బృందాలు (ఎస్‌హెచ్‌జీలు), ఎంఎస్ఎంఈలు, ఇందిరమ్మ గృహాల లబ్ధిదారులకు ఉదారంగా రుణాలు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ (ఎస్ఎల్‌బీసీ) సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయం తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని తెలిపారు. పంట రుణాలు మంజూరు చేసేటప్పుడు తనఖాలు లేదా డిపాజిట్ల కోసం పట్టుబట్టవద్దని బ్యాంకులను కోరారు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
