Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ తన అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డిని ప్రకటించింది. చాలా రోజుల ఊహాగానాల తర్వాత, పార్టీ హైకమాండ్ బుధవారం ఈ ప్రకటన చేసింది. డాక్టర్ కీర్తి రెడ్డి, వి పద్మ కూడా పరిగణించబడుతున్నట్లు నివేదికలు సూచించాయి.
కానీ ప్రస్తుతం బిజెపి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న దీపక్ రెడ్డిని కాషాయ పార్టీ ఎంపిక చేసింది. దీపక్ రెడ్డి గతంలో 2023లో జూబ్లీహిల్స్ నుండి పోటీ చేశారు కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ చేతిలో ఓడిపోయారు.
గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మరణం తర్వాత ఉప ఎన్నిక ప్రకటించబడింది. దీనితో ఆ స్థానం ఖాళీగా ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు పోలింగ్ నవంబర్ 11న జరుగుతుంది. కౌంటింగ్ నవంబర్ 14న జరగనుంది.
జూబ్లీహిల్స్ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది. కాబట్టి బీజేపీ ఈ పోటీని ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తోంది. కిషన్ రెడ్డికి సన్నిహితుడిగా పేరుగాంచిన దీపక్ రెడ్డికి అభ్యర్థి ఎంపిక ప్రక్రియలో ఆయన మద్దతు లభించినట్లు సమాచారం.