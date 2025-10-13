Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున 10 మంది అభ్యర్థులు 11 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తూ ఎన్నికల అధికారులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
నామినేషన్లకు చివరి తేదీ: అక్టోబర్ 21
నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబర్ 22
ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: అక్టోబర్ 24
పోలింగ్: నవంబర్ 11
లెక్కింపు: నవంబర్ 14 25 ఏళ్లు
అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు డిజిటల్ నామినేషన్ పోర్టల్ ద్వారా స్వయంగా లేదా ఆన్లైన్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేయవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. నామినేషన్ ఫారమ్ ముద్రిత కాపీతో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ను సమర్పించడం తప్పనిసరి.