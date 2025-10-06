సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (18:07 IST)

జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు ఎపుడో తెలుసా?

తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. నవంబరు 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. నవంబరు 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో మొత్తం 3,92,669 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మాగంటి గోపీనాథ్‌ అకాల మరణంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిన విషయం తెల్సిందే. 
 
నోటిఫికేషన్‌ విడుదల : అక్టోబర్‌ 13
నామినేషన్లకు తుది గడువు : అక్టోబర్‌ 21
నామినేషన్ల పరిశీలన : అక్టోబర్‌ 22
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు : అక్టోబర్‌ 24
పోలింగ్‌ తేదీ : నవంబర్‌ 11
ఓట్ల లెక్కింపు : నవంబర్‌ 14
 
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇదే.. 2 దశల్లో పోలింగ్ 
 
బీహార్ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ను రిలీజ్ చేసింది. పోలింగ్ తేదీలు, ఇతర వివరాలను భారత ఎన్నికల సంఘం చీఫ్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్ వెల్లడించారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను రెండు దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఇందులోభాగంగా, నవంబరు 6వ తేదీన తొలి దశ, నవంబరు 11వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగుతుంది. నవంబరు 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడుతారు.
 
బీహార్ రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 శాసనసభ స్థానాలున్నాయి. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు వచ్చే నెల చివరి వారంతో ముగియనుంది. ప్రస్తుతం బీహార్‌లో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. 2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీకీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభించలేదు. దీంతో జేడీయూ, భాజపా కలసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. 
 
నీతీశ్ కుమార్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. కానీ, రెండేళ్లకే నీతీశ్ ఎన్డీయేను వీడి.. ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్‌తో మహాగఠ్‌ బంధన్‌లో చేరి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అయితే, ఈ బంధమూ ఎంతోకాలం నిలవలేదు. 2024 జనవరిలో మహా కూటమిని వీడిన జేడీయూ మళ్లీ ఎన్డీయేతో కలసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. దీంతో మరోసారి నీతీశ్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్య

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్యహీరో నాగ శౌర్య రెండు సినిమాలు మినహా పెద్దగా ఆడిందిలేదు. కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ తో సినిమాలు చేసినా బెడిసికొట్టింది. అయినా మరోసారి అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాకపోతే వినోదం కూడా మేళవించి నటుడిగా నిలబడాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశం

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశంనాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ లో దసరా తర్వాత చేస్తున్న చిత్రం ప్యారడైజ్. షూటింగ్ చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో విలన్ గా మోహన్ బాబు ప్రవేశించారు. షూటింగ్ కూడా ఆయనపై చిత్రీకరించారు. తాజాగా ఇందులో మరో కీలక పాత్రను డెహ్రాడూన్ కు చెందిన నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ద్రీవీకరిస్తూ దర్శకుడు ప్యారడైజ్ కార్యాలయంలో జుయల్ కు సీన్ వివరిస్తున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. మోహన్ బాబు కొడుకుగా నటిస్లున్నాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణ

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ రాజా సాబ్ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 40 మిలియన్ల ప్యూస్ కు పైగా వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అదే విధంగా ప్రభాస్ తోపాటు హీరోయిన్లపై రెండు పాటల చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దర్శకుడు మారుతీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత ఎస్.కె.ఎన్. యూరప్ వెలుతున్న పొటోలను షేర్ చేశారు. మరో వైపు చిత్రీకరణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇంకోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగ

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగభీమవరం టాకీస్ వారి 15 చిత్రాల్లో ఒకటైన మహానాగ రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది. సీనియర్ హీరో సుమన్, హీరో రమాకాంత్, హీరోయిన్ శ్రావణి ముప్పిరాల (తొలి పరిచయం)పై చిత్రీకరించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడు కె.ఎల్.దామోదర ప్రసాద్ క్లాప్ కొట్టగా... ప్రముఖ దర్శకులు రేలంగి నరసింహారావు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
