భారతదేశంలో బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లపై గో సేవ్ టుడే ప్రచారాన్ని ప్రకటించిన శాంసంగ్

samsung go save
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈ పండుగ సీజన్‌లో వినియోగదారులకు ₹21000 వరకు ఆదాను అందించే బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లపై గో సేవ్ టుడే ప్రచారాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. GST రేటు తగ్గింపులు, మెరుగైన వారంటీ ప్రయోజనాలు, ఇంధన ఆదా అనే మూడు స్తంభాలపై నిర్మించబడిన గో సేవ్ టుడే ప్రచారం, ఈ పండుగ సీజన్‌లో వినియోగదారులకు సాటిలేని విలువను అందిస్తుంది.
 
గో సేవ్ టుడే ప్రచారంలో భాగంగా, కస్టమర్‌లు ప్రీమియం బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ల కొనుగోలుపై ప్రత్యేకమైన 5-5-50 ఆఫర్‌ను పొందుతారు. సెప్టెంబర్ 22, నవంబర్ 10, 2025 మధ్య 50-రోజుల వ్యవధిలో కొనుగోలు చేస్తే, ఇప్పటికే ఉన్న 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీకి అదనంగా 5 నెలల అదనపు సమగ్ర వారంటీ లభిస్తుంది. బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ కస్టమర్‌లు ₹3800 వరకు GST తగ్గింపు ప్రయోజనం, ₹1500 విలువైన ఉచిత ఇన్‌స్టాలేషన్, ₹4000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా పొందుతారు, ఇది ఈ పండుగ సీజన్‌లో కుటుంబాలు స్మార్టర్, మరింత ఇంధన-సమర్థవంతమైన బెస్పోక్ AI ACలను ఇంటికి తీసుకురావడానికి సరైన సమయంగా నిలుస్తుంది.
 
బెస్పోక్ AI ACలను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు ₹12000 వరకు విలువైన 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీపై అదనంగా 5-నెలల వారంటీకి కూడా అర్హులు అవుతారు. GST రేటు తగ్గింపుతో పాటు, ఈ ప్రయోజనాలు సామ్సంగ్ బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లను గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తాయి.
 
మేము గో సేవ్ టుడే ప్రచారం ద్వారా మా వినియోగదారులతో పండుగ సీజన్‌ను జరుపుకోవడానికి ఆనందంగా ఉన్నాము, మా అధునాతన టెక్నాలజీని గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తున్నాము. మా 5-5-50 ఆఫర్ తన రకంలో ప్రత్యేకమైనది, GST తగ్గింపు ప్రయోజనాలు, పొడిగించిన వారంటీ, ఉచిత ఇన్‌స్టాలేషన్, బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్‌తో కుటుంబాలు బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లను ఇంటికి తీసుకురావడానికి ప్రోత్సహించడానికి ప్రవేశపెట్టబడింది. మా బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ శ్రేణి రోజువారీ జీవనాన్ని మెరుగుపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్‌లు స్మార్టర్, ఇంధన-సమర్థవంతమైన కూలింగ్‌ను మరింత ప్రతిఫలదాయకంగా చేస్తాయి, అని సామ్సంగ్ ఇండియా, డిజిటల్ అప్లయెన్సెస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఘుఫ్రాన్ ఆలం అన్నారు.
 
బెస్పోక్ AI విండ్‌ఫ్రీ ఎయిర్ కండిషనర్లు సౌకర్యం, సామర్థ్యం రెండింటినీ అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో పాటు శక్తివంతమైన కూలింగ్‌ను అందిస్తాయి. వినియోగదారులు సామ్సంగ్ బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లలో AI ఎనర్జీ మోడ్ ద్వారా 30% వరకు శక్తిని ఆదా చేయవచ్చు. విండ్‌ఫ్రీ కూలింగ్, AI ఫాస్ట్ & కంఫర్ట్ మోడ్, 5-స్టెప్ కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్, మరియు నిశ్శబ్ద ఆపరేషన్ వంటి ఫీచర్లు దీనిని ఆధునిక జీవనానికి అనువైనవిగా చేస్తాయి.
 
కాపర్ కండెన్సర్‌తో మన్నికైన నిర్మాణం, Wi-Fi మరియు స్మార్ట్‌థింగ్స్ యాప్ నియంత్రణ వంటి స్మార్ట్ సౌకర్యాలు, దాచిన LED ప్యానెల్ డిస్‌ప్లే, బహుళ కూలింగ్ మోడ్‌లు (టర్బో, స్లీప్, డీహ్యూమిడిఫికేషన్, మొదలైనవి), మరియు అధునాతన ఫిల్టర్ టెక్నాలజీ (ఫ్రీజ్ వాష్, ఆటో-క్లీన్, యాంటీ-బాక్టీరియల్ ఫిల్టర్) పనితీరు, పరిశుభ్రత మరియు వాడుకలో సౌలభ్యం కలిసి ఉండేలా నిర్ధారిస్తాయి.

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు అడిగారు: నటుడు అక్షయ్ కుమార్ ఆవేదన

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు అడిగారు: నటుడు అక్షయ్ కుమార్ ఆవేదనసైబర్ నేరగాళ్ల ఆగడాలు, వాళ్లు చేసే నేరాలు ఎలా వుంటాయో బాలీవుడ్ నటుడు తన కుమార్తెకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని గురించి చెబుతూ వివరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమార్తె వీడియో గేమ్ ఆడుతున్న సమయంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఆమె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలంటూ అడిగారు. అది చూసి నేను ఎంతగానో చలించిపోయాను అని అన్నారు. చిన్నారుల పట్ల సైబర్ మోసగాళ్లు ఎలా వల పన్నుతారో వివరించి చెప్పారు.

ముగిసిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా నిశ్చితార్థం

ముగిసిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా నిశ్చితార్థంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాలు త్వరలోనే ఓ ఇంటివారు కాబోతున్నారు. వీరి నిశ్చితార్థం శుక్రవారం హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగింది. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ రిలేషన్‌లో ఉన్న విషయంతెల్సిందే.

Kajol Durga Puja 2025 viral video, నటి కాజోల్‌ను తాకరాని చోట తాకాడంటూ...

Kajol Durga Puja 2025 viral video, నటి కాజోల్‌ను తాకరాని చోట తాకాడంటూ...బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి కాజోల్ గత వారం రోజులుగా దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా పూజాది కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. తను పాల్గొన్న పూజా కార్యక్రమాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ షేర్ అవుతూ వున్నాయి. ఐతే అక్టోబరు 2 విజయదశమి నాడు కాజోల్ కు ఎందరో అభిమానులు ఆమెకి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కానీ వారిలో ఒకరు మాత్రం నటి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. వీడియోలో ఏమున్నదంటే... కాజోల్ దుర్గా మాతను దర్శించుకుని మెట్ల పైనుంచి కిందికి దిగుతున్నారు. అదేసమయంలో ఆమెకి అడ్డుగా ఓ వ్యక్తి చేయి పెట్టాడు.

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్ఆరు నెలల విరామం తర్వాత, మలయాళ మహా నటుడు మమ్ముట్టి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. మహేష్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మల్టీస్టారర్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌లో మమ్ముట్టి చేరుతున్నారు. మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్, ఫహద్ ఫాసిల్, కుంచాకో బోబన్, నయనతార, జెరీన్ షిహా, రేవతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆంటో జోసెఫ్, కెజి అనిల్‌కుమార్ ఆంటో జోసెఫ్ ఫిల్మ్ కంపెనీ, కిచప్పు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లపై నిర్మిస్తున్నారు. దసరానాడు పేట్రియాట్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శి

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శిప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ఎమ్, విష్ణు ఓయి, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా నటించిన చిత్రం మిత్ర మండలి. కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డాక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి తీగల సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వెన్నెల కిషోర్, సత్య, వి.టి.వి. గణేష్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. టీజర్‌, ‘కట్టండుకో జానకి’, ‘స్వేచా స్టాండు’, ‘జంబర్ గింబర్ లాలా’ వంటి పాటలతో ‘మిత్ర మండలి’పై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవలే ఈ చిత్ర బృందం విజయవాడ ఉత్సవ్ ఈవెంట్‌‌లో సందడి చేసింది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.
