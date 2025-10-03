భారతదేశంలో బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లపై గో సేవ్ టుడే ప్రచారాన్ని ప్రకటించిన శాంసంగ్

భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈ పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులకు ₹21000 వరకు ఆదాను అందించే బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లపై గో సేవ్ టుడే ప్రచారాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. GST రేటు తగ్గింపులు, మెరుగైన వారంటీ ప్రయోజనాలు, ఇంధన ఆదా అనే మూడు స్తంభాలపై నిర్మించబడిన గో సేవ్ టుడే ప్రచారం, ఈ పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులకు సాటిలేని విలువను అందిస్తుంది.
గో సేవ్ టుడే ప్రచారంలో భాగంగా, కస్టమర్లు ప్రీమియం బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ల కొనుగోలుపై ప్రత్యేకమైన 5-5-50 ఆఫర్ను పొందుతారు. సెప్టెంబర్ 22, నవంబర్ 10, 2025 మధ్య 50-రోజుల వ్యవధిలో కొనుగోలు చేస్తే, ఇప్పటికే ఉన్న 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీకి అదనంగా 5 నెలల అదనపు సమగ్ర వారంటీ లభిస్తుంది. బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ కస్టమర్లు ₹3800 వరకు GST తగ్గింపు ప్రయోజనం, ₹1500 విలువైన ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్, ₹4000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ను కూడా పొందుతారు, ఇది ఈ పండుగ సీజన్లో కుటుంబాలు స్మార్టర్, మరింత ఇంధన-సమర్థవంతమైన బెస్పోక్ AI ACలను ఇంటికి తీసుకురావడానికి సరైన సమయంగా నిలుస్తుంది.
బెస్పోక్ AI ACలను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు ₹12000 వరకు విలువైన 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీపై అదనంగా 5-నెలల వారంటీకి కూడా అర్హులు అవుతారు. GST రేటు తగ్గింపుతో పాటు, ఈ ప్రయోజనాలు సామ్సంగ్ బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లను గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తాయి.
మేము గో సేవ్ టుడే ప్రచారం ద్వారా మా వినియోగదారులతో పండుగ సీజన్ను జరుపుకోవడానికి ఆనందంగా ఉన్నాము, మా అధునాతన టెక్నాలజీని గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తున్నాము. మా 5-5-50 ఆఫర్ తన రకంలో ప్రత్యేకమైనది, GST తగ్గింపు ప్రయోజనాలు, పొడిగించిన వారంటీ, ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్, బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్తో కుటుంబాలు బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లను ఇంటికి తీసుకురావడానికి ప్రోత్సహించడానికి ప్రవేశపెట్టబడింది. మా బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్ శ్రేణి రోజువారీ జీవనాన్ని మెరుగుపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్లు స్మార్టర్, ఇంధన-సమర్థవంతమైన కూలింగ్ను మరింత ప్రతిఫలదాయకంగా చేస్తాయి, అని సామ్సంగ్ ఇండియా, డిజిటల్ అప్లయెన్సెస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఘుఫ్రాన్ ఆలం అన్నారు.
బెస్పోక్ AI విండ్ఫ్రీ ఎయిర్ కండిషనర్లు సౌకర్యం, సామర్థ్యం రెండింటినీ అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో పాటు శక్తివంతమైన కూలింగ్ను అందిస్తాయి. వినియోగదారులు సామ్సంగ్ బెస్పోక్ AI ఎయిర్ కండిషనర్లలో AI ఎనర్జీ మోడ్ ద్వారా 30% వరకు శక్తిని ఆదా చేయవచ్చు. విండ్ఫ్రీ కూలింగ్, AI ఫాస్ట్ & కంఫర్ట్ మోడ్, 5-స్టెప్ కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్, మరియు నిశ్శబ్ద ఆపరేషన్ వంటి ఫీచర్లు దీనిని ఆధునిక జీవనానికి అనువైనవిగా చేస్తాయి.
కాపర్ కండెన్సర్తో మన్నికైన నిర్మాణం, Wi-Fi మరియు స్మార్ట్థింగ్స్ యాప్ నియంత్రణ వంటి స్మార్ట్ సౌకర్యాలు, దాచిన LED ప్యానెల్ డిస్ప్లే, బహుళ కూలింగ్ మోడ్లు (టర్బో, స్లీప్, డీహ్యూమిడిఫికేషన్, మొదలైనవి), మరియు అధునాతన ఫిల్టర్ టెక్నాలజీ (ఫ్రీజ్ వాష్, ఆటో-క్లీన్, యాంటీ-బాక్టీరియల్ ఫిల్టర్) పనితీరు, పరిశుభ్రత మరియు వాడుకలో సౌలభ్యం కలిసి ఉండేలా నిర్ధారిస్తాయి.