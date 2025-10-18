శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (20:15 IST)

గ్లోబల్ బ్రాండ్స్‌లో శాంసంగ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్ 5వ ర్యాంక్: ఆరేళ్లుగా స్థానం పదిలం

Samsung CEO JB Park
గ్లోబల్ బ్రాండ్ కన్సల్టెన్సీ ఇంటర్‌బ్రాండ్ ప్రకటించిన బెస్ట్ గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ జాబితాలో తమకు 5వ ర్యాంక్ లభించినట్లు శాంసంగ్ నేడు వెల్లడించింది. వరుసగా ఆరో ఏడాది కూడా ఇదే స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గమనార్హం. ఈ సంవత్సరం జాబితాలో, శాంసంగ్ $ 90.5 బిలియన్ల బ్రాండ్ విలువను నమోదు చేసింది. 2020 నుండి ప్రపంచ టాప్-5లో స్థానం నిలబెట్టుకున్న ఏకైక ఆసియా కంపెనీగా శాంసంగ్ తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. ఇంటర్‌బ్రాండ్ ప్రకారం, శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యొక్క సానుకూల మూల్యాంకనానికి ఈ క్రింది అంశాలు దోహదపడ్డాయి.
 
కంపెనీ యొక్క అన్ని వ్యాపార విభాగాలలో AI పోటీతత్వాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడం.
ఉత్పత్తుల మధ్య ఏకీకరణ ద్వారా వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం.
AI-సంబంధిత సెమీకండక్టర్లపై ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం.
వినియోగదారు-కేంద్రీకృత బ్రాండ్ వ్యూహాన్ని అమలు చేయడం.
 
AI ఆవిష్కరణలు, ఓపెన్ సహకారం ద్వారా, శాంసంగ్ తమ రోజువారీ జీవితంలో AIని మరింత మంది వినియోగదారులు అనుభవించేలా కృషి చేసింది, అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రెసిడెంట్- గ్లోబల్ మార్కెటింగ్ ఆఫీస్ హెడ్, వోన్-జిన్ లీఅన్నారు. భవిష్యత్తులో, ఆరోగ్యం, భద్రతతో సహా వినియోగదారుల ప్రయోజనాలపై మా దృష్టిని కొనసాగిస్తాం, తద్వారా శాంసంగ్ మరింత ఆదరణ పొందిన బ్రాండ్‌గా ఎదుగుతుంది అని ఆయన అన్నారు.
 
అందరి కోసం ఆవిష్కరణ అనే దార్శనికతతో, శాంసంగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా AIని మరింత మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, శాంసంగ్ గెలాక్సీ AIని నిరంతరం అభివృద్ధి చేస్తూ, మొబైల్ AIలో తన నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది. ఈ ఏడాదిలోనే 400 మిలియన్ల డివైజ్‌లలో గెలాక్సీ AIని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా AI ప్రజాస్వామ్యీకరణను నడిపించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (CE)లో, విజన్ AI, బెస్పోక్ AI వంటి ప్రతి ఉత్పత్తి వర్గానికి అనుగుణంగా AI టెక్నాలజీలను పరిచయం చేయడం ద్వారా శాంసంగ్ AI పోటీతత్వాన్ని విస్తరించింది.
 
వివిధ భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా, శాంసంగ్ వినియోగదారులకు మరింత వ్యక్తిగతమైన AI అనుభవాలను అందిస్తోంది. అదే సమయంలో, శాంసంగ్ నాక్స్ ద్వారా పరిశ్రమలోనే అత్యుత్తమ భద్రతను కూడా కల్పిస్తోంది. సెమీకండక్టర్ రంగంలో, క్లౌడ్, ఆన్-డివైస్, ఫిజికల్ AI విభాగాలలో విస్తృతమైన పోర్ట్‌ఫోలియోతో, పెరుగుతున్న AI డిమాండ్‌ను శాంసంగ్ అందుకుంటోంది. ఇందులో HBM, హై-కెపాసిటీ DDR5, LPDDR5X, GDDR7 వంటి అధునాతన ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది.
 
AIకే పరిమితం కాకుండా, శాంసంగ్ తమ ఉత్పత్తులు, సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తూ, అన్ని వ్యాపార విభాగాలలో సుస్థిర ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోంది. స్మార్ట్‌థింగ్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడిన ఇంధన-సామర్థ్యం గల ఉపకరణాలతో విద్యుత్‌ను ఆదా చేయడం కూడా ఇందులో భాగమే.

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాత

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాతహీరో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ ఈ రోజు థియేటర్స్ లోకి వచ్చిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అందిస్తూ ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. మూవీ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Rashmika : దీపావళికి మంచి అప్ డేట్ ఇస్తానంటున్న రశ్మిక మందన్న

Rashmika : దీపావళికి మంచి అప్ డేట్ ఇస్తానంటున్న రశ్మిక మందన్నరశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ప్రమోషన్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము కొన్ని ఫన్ & గేమ్స్ తో త్వరలో ఇంటర్వ్యూ రాబోతోంది అంటూ చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి తుపాకులతో ఫోజులిస్తూ.. మంచి అప్ డేట్ ఇవ్వబోతున్నామంటూ ప్రకటించారు. ఇందులో రశ్మిక వివాహం గురించి కూడా క్లారిటీ ఇస్తుందేమోనని సందేశం కూడా అభిమానులకు కలుగుతోంది.

RC 17: పుష్ప 3 కు బ్రేక్ - రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో ఆర్.సి. 17 రెడీ

RC 17: పుష్ప 3 కు బ్రేక్ - రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో ఆర్.సి. 17 రెడీరామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ అంటే రంగస్థలం గురించి తెలిసిందే. యాద్రుశ్చికంగా సుకుమార్ శిష్యుడు బుజ్జిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం పెద్ది. మళ్ళీ అదే సుకుమార్.. రామ్ చరణ్ తో ఆర్.సి. 17 సినిమా చేయబోతున్నాడు. అది కూడా పెద్ది సినిమా షూటింగ్ అయ్యాక వచ్చే ఏడాదిలో సినిమా ప్రారంభం కానున్నదని మైత్రీమూవీస్ అధినేత నవీన్ ఎర్నేని ప్రకటించారు.

Aadi Sai Kumar: ఆది సాయి కుమార్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ శంబాల రిలీజ్ అనౌన్స్‌మెంట్

Aadi Sai Kumar: ఆది సాయి కుమార్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ శంబాల రిలీజ్ అనౌన్స్‌మెంట్హీరో ఆది సాయి కుమార్ నటించిన సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల: ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్. ఇప్పటికే శంబాల మీద ఉన్న అంచనాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, మేకింగ్ వీడియో, టీజర్‌తో సహా ఇప్పటివరకు విడుదలైన కంటెంట్‌తో శంబాల పై ట్రేడ్ సర్కిళ్లలో భారీ డిమాండ్ నెలకొంది. ఆడియెన్స్‌లోనూ ఈ చిత్రంపై మంచి పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే.

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్.. డ్యూడ్ సినిమాకి రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తున్నారా !

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్.. డ్యూడ్ సినిమాకి రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తున్నారా !తమిళ నటుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్.. లవ్ టుడే.. తో తెలుగులోనూ యూత్ కు దగ్గరయ్యాడు. ఇప్పుడు డ్యూడ్ అనే సినిమాను చేశాడు. తెలుగులోనూ నిన్న విడుదలైంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అయ్యారు. మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.ఈ చిత్రం అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకొందని సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
