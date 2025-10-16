ఎయిర్టెల్ క్లౌడ్ బలోపేతానికి IBMతో భారతీ ఎయిర్టెల్ కీలక భాగస్వామ్యం
భారతదేశపు అగ్రగామి టెలికమ్యూనికేషన్స్ సేవల ప్రదాత అయిన భారతీ ఎయిర్టెల్, ఇటీవల ప్రారంభించిన తన ఎయిర్టెల్ క్లౌడ్ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి IBMతో ఒక కీలక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, ఎయిర్టెల్ క్లౌడ్ యొక్క టెలికాం సంస్థల స్థాయి విశ్వసనీయత, ఉన్నత స్థాయి భద్రత, డేటా రెసిడెన్సీ వంటి లక్షణాలకు, IBM యొక్క క్లౌడ్ సొల్యూషన్స్, అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలు, AI ఇన్ఫరెన్సింగ్ కోసం రూపొందించిన సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీల నాయకత్వం తోడవుతుందని అంచనా.
ఈ ఒప్పందంతో, బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, ప్రభుత్వ రంగం వంటి నియంత్రిత పరిశ్రమలలోని సంస్థలు తమ AI వర్క్లోడ్లను మరింత సమర్థవంతంగా విస్తరించుకోవడానికి ఎయిర్టెల్ మరియు IBM కలిసి పనిచేస్తాయి. ఆన్-ప్రిమైస్, క్లౌడ్, మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్, ఎడ్జ్ వంటి వివిధ మౌలిక సదుపాయాల మధ్య అంతరాయం లేని పనితీరును అందించడం వీరి లక్ష్యం.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, ఎయిర్టెల్ క్లౌడ్ వినియోగదారులు IBM పవర్ సిస్టమ్స్ పోర్ట్ఫోలియోను యాజ్-ఎ-సర్వీస్'గా ఉపయోగించుకోగలుగుతారు. ఇందులో బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, ప్రభుత్వ రంగం వంటి నియంత్రిత పరిశ్రమలలోని కీలకమైన అప్లికేషన్ల కోసం సరికొత్త తరం IBM Power11 అటానమస్, AI-రెడీ సర్వర్లు కూడా ఉన్నాయి. Power11 హైబ్రిడ్ ప్లాట్ఫారమ్ IBM పవర్ AIX, IBM i, లైనక్స్ మరియు SAP క్లౌడ్ ERP వంటి కీలకమైన ఎంటర్ప్రైజ్ వర్క్లోడ్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
భారతీ ఎయిర్టెల్ వైస్ ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గోపాల్ విట్టల్ మాట్లాడుతూ, ఎయిర్టెల్ క్లౌడ్ అత్యంత సురక్షితంగా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది. ఈ భాగస్వామ్యంతో, మేము మా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫారమ్కు గణనీయమైన సామర్థ్యాలను జోడిస్తున్నాము. IBM పవర్ సిస్టమ్స్ నుండి వలస వెళ్లాలనుకునే మరియు AI సంసిద్ధత అవసరమైన అనేక పరిశ్రమల ప్రత్యేక అవసరాలను ఇది తీరుస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో, మేము భారతదేశంలోని మా అవైలబిలిటీ జోన్ల సంఖ్యను నాలుగు నుండి పదికి పెంచుతున్నాము. త్వరలో ముంబై మరియు చెన్నైలలో రెండు కొత్త మల్టీజోన్ రీజియన్లను (MZRs) కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము.