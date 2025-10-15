బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (18:41 IST)

ఏజెంటిక్ ఏఐ శక్తితో కూడిన ల్యాబ్ ఇన్ ఎ బాక్స్‌ను ఆవిష్కరించిన క్వాలిజీల్, పిక్లౌడీ

image
ఏఐ-శక్తితో కూడిన క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తనలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన క్వాలిజీల్, పరికర మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ అనుభవ పరీక్షలో అగ్రగామి అయిన పిక్లౌడీ, ఈరోజు క్వాలిజీల్ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో తమ ఉమ్మడి ఆవిష్కరణ- ఏజెంటిక్ ఏఐ-శక్తితో కూడిన ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ ఆవిష్కరణ ఎంటర్‌ప్రైజ్ పరికర పరీక్షలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, ఏఐ, పరికర మేధస్సు ఏకీకృత, సురక్షితమైన, వ్యాప్తిచేయతగిన పరీక్షా పర్యావరణ వ్యవస్థను అందించడానికి ఎలా కలిసిపోతాయో ఇది ప్రదర్శిస్తుంది.
 
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో క్వాలిజీల్, ఇండియా ఆపరేషన్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు- హెడ్ మధు మూర్తి మరియు పిక్లౌడీ, సీఈఓ- సహ వ్యవస్థాపకుడు- అవినాష్ తివారీతో సహా రెండు సంస్థల నుండి సీనియర్ నాయకత్వం- ఫంక్షనల్ హెడ్‌లు, డెలివరీ లీడర్‌లు, మీడియా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
 
క్వాలిజీల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు-ఇండియా ఆపరేషన్స్ హెడ్ మధుమూర్తి మాట్లాడుతూ, ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ అనేది పరీక్షను తెలివైనదిగా, సమర్థవంతమైనదిగా, సురక్షితంగా చేయాలనే మా ఉమ్మడి దృక్పథానికి శక్తివంతమైన ప్రతిబింబం. పిక్లౌడీతో ఈ భాగస్వామ్యం సంస్థలకు ఏఐని నేరుగా వారి విడుదల చక్రాలలోకి తీసుకురావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, రాజీలేని నాణ్యత, పాలనతో వేగంగా మార్కెట్‌లోకి వెళ్లేలా చేస్తుంది. ప్రతి సంస్థకు ఏజెంటిక్ ఏఐ ఆధారిత క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్‌ను తీసుకురావాలనే మా లక్ష్యం దిశగా ఒక ప్రధాన ముందడుగు అని అన్నారు. 
 
ఏఐ-శక్తితో కూడిన ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ అనేది క్వాలిజీల్ యొక్క ఏఐ-ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని పిక్లౌడీ యొక్క అధునాతన పరికర మౌలిక సదుపాయాలతో కలిపి తీసుకువచ్చే తెలివైన, ఆన్-ప్రిమైజ్ పరికర పరీక్ష పరిష్కారం. డేటా గోప్యత, సమ్మతి, వేగానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే సంస్థల కోసం ఇది రూపొందించబడింది. ఏఐ-ఆధారిత ఖచ్చితత్వం, ఆటోమేషన్, ఎంటర్‌ప్రైజ్-గ్రేడ్ నియంత్రణతో నిజమైన ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో పరీక్షను అనుమతిస్తుంది.
 
దీని ప్లగ్-అండ్-ప్లే విస్తరణ, CI/CD ఇంటిగ్రేషన్లు, ఆడిట్-రెడీ లాగ్‌లు, హైబ్రిడ్ స్కేలబిలిటీ (అవసరమైనప్పుడు పిక్లౌడీ యొక్క క్లౌడ్‌కి కనెక్ట్ అయ్యే సామర్థ్యంతో) పనితీరు, భద్రత మిషన్ వంటివి కీలకమైనవిగా భావించే బ్యాంకింగ్, హెల్త్‌కేర్, ప్రభుత్వ తదితర రంగాలకు అనువైనవిగా చేస్తాయి. 
 
పిక్లౌడీ సీఈఓ & సహ వ్యవస్థాపకుడు అవినాష్ తివారీ మాట్లాడుతూ, పిక్లౌడీ వద్ద మేము ఎల్లప్పుడూ ఆవిష్కరణ ద్వారా మొబైల్ పరీక్షను సరళీకృతం చేయడం, వేగవంతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. క్వాలిజీల్ తో భాగస్వామ్యం, ఆ ఆవిష్కరణలను విస్తరించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. తమ సురక్షిత వాతావరణంలోని నిజమైన పరికరాల్లో పరీక్షించే సామర్థ్యాన్ని వ్యాపార సంస్థలకు అందిస్తుంది. మేధస్సు, నియంత్రణ రెండింటినీ విస్తృత స్థాయిలో సాధించడంను ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ సాధ్యం చేస్తుంది, ఇది నియంత్రిత పరిశ్రమలలో వేగంగా పెరుగుతున్న అవసరం అని అన్నారు.

Bala Saraswati Devi : రావు బాలసరస్వతి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి: పవన్ కళ్యాణ్

Bala Saraswati Devi : రావు బాలసరస్వతి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి: పవన్ కళ్యాణ్తొలి సినీ నేపథ్య గాయనీమణి రావు బాల సరస్వతి దేవి (97) ఇవాళ బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు. పాట రూపంలో బతికే ఉంటానంటూ శాశ్వతంగా కన్నుమూశారు. ఈరోజు ఉదయం హైదరాబాద్‌లో తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. 1928లో జన్మించిన బాలసరస్వతి తన ఆరేళ్ల వయసు నుంచే పాడటం ప్రారంభించారు. ఆకాశవాణి కార్యక్రమంతో తెలుగు వారికి పరిచయమయ్యారు. సతీ అనసూయ చిత్రం లో తొలి పాటను ఆలపించారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీతో పాటు పలు భాషల్లో 2000కు పైగా పాటలు పాడారు.

Priyadarshi: ఏమీ చేయలేకపోతోన్నప్పుడు నెగెటివ్ కామెంట్లను చేస్తుంటారు : ప్రియదర్శి

Priyadarshi: ఏమీ చేయలేకపోతోన్నప్పుడు నెగెటివ్ కామెంట్లను చేస్తుంటారు : ప్రియదర్శిఅనుదీప్, విజయ్, ఆదిత్య హాసన్, కళ్యాణ్ శంకర్ ఇలా అందరూ రూమ్ మేట్స్. ఎవరి ప్రభావం ఎవరి మీద పడింది అన్నది చెప్పడం కష్టం. వీళ్లకున్న పిచ్చే వాళ్లను కలిపినట్టుంది. విజయేందర్ చెప్పిన కథ వింటే.. అనుదీప్ కథను కాపీ కొట్టాడా? అని అనిపించింది. కానీ ప్రతీ ఒక్క విషయాన్ని ఎంతో వివరంగా చెప్పాడు. అప్పుడు నాకు విజయేందర్ సొంత కథే అని అర్థమైంది. బన్నీ వాస్ మిత్రమండలి, విజయేందర్ మిత్రమండలి, ఆర్టిస్టుల మిత్రమండలి, టెక్నీషియన్స్ మిత్రమండలి ఇలా అందరం కలిసి ఈ మూవీని చేశాం అని ప్రియదర్శి అన్నారు.

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరాఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్. ఈ మూవీలో అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం వంటి వారు నటించారు. సాయి కుమార్, సీతా రామరాజు, రమణా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాను రోహిత్ అండ్ శశి తెరకెక్కించారు.

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా నటించిన చిత్రం జటాధార. ఈ చిత్రంలో ఐటెం సాంగ్ ను నేడు రిలీజ్ చేశారు. బేచులర్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరా... ట్రెండ్ సెట్ చేయరా.. అంటూ సాంగ్ సాగుతుంది. ఇందులో సుధీర్ బాబు డాన్స్ ప్రత్యేక సంతరించుకుంది. సరికొత్తగా డాన్స్ లో కనిపించారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7, 2025 నుండి థియేటర్లలో తెలుగు & హిందీలో విడుదల కాబోతుంది.

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైంది

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైందిపృథ్వీ, శ్రుతిహాసన్ నటించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది, వసూళ్ళపరంగా ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అయితే ఆ తర్వాత ప్రభాస్.. చేస్తున్న రాజా సాబ్ తోపాటు మరో రెండు సినిమాలు లైన్ లో వున్నాయి. ఈ లోగా సలార్ రిలీజ్ ను చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కథానాయిక ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.
