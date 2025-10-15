ఏఐ-శక్తితో కూడిన క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తనలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన క్వాలిజీల్, పరికర మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ అనుభవ పరీక్షలో అగ్రగామి అయిన పిక్లౌడీ, ఈరోజు క్వాలిజీల్ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో తమ ఉమ్మడి ఆవిష్కరణ- ఏజెంటిక్ ఏఐ-శక్తితో కూడిన ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ను విడుదల చేశారు. ఈ ఆవిష్కరణ ఎంటర్ప్రైజ్ పరికర పరీక్షలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, ఏఐ, పరికర మేధస్సు ఏకీకృత, సురక్షితమైన, వ్యాప్తిచేయతగిన పరీక్షా పర్యావరణ వ్యవస్థను అందించడానికి ఎలా కలిసిపోతాయో ఇది ప్రదర్శిస్తుంది.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో క్వాలిజీల్, ఇండియా ఆపరేషన్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు- హెడ్ మధు మూర్తి మరియు పిక్లౌడీ, సీఈఓ- సహ వ్యవస్థాపకుడు- అవినాష్ తివారీతో సహా రెండు సంస్థల నుండి సీనియర్ నాయకత్వం- ఫంక్షనల్ హెడ్లు, డెలివరీ లీడర్లు, మీడియా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
క్వాలిజీల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు-ఇండియా ఆపరేషన్స్ హెడ్ మధుమూర్తి మాట్లాడుతూ, ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ అనేది పరీక్షను తెలివైనదిగా, సమర్థవంతమైనదిగా, సురక్షితంగా చేయాలనే మా ఉమ్మడి దృక్పథానికి శక్తివంతమైన ప్రతిబింబం. పిక్లౌడీతో ఈ భాగస్వామ్యం సంస్థలకు ఏఐని నేరుగా వారి విడుదల చక్రాలలోకి తీసుకురావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, రాజీలేని నాణ్యత, పాలనతో వేగంగా మార్కెట్లోకి వెళ్లేలా చేస్తుంది. ప్రతి సంస్థకు ఏజెంటిక్ ఏఐ ఆధారిత క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ను తీసుకురావాలనే మా లక్ష్యం దిశగా ఒక ప్రధాన ముందడుగు అని అన్నారు.
ఏఐ-శక్తితో కూడిన ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ అనేది క్వాలిజీల్ యొక్క ఏఐ-ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని పిక్లౌడీ యొక్క అధునాతన పరికర మౌలిక సదుపాయాలతో కలిపి తీసుకువచ్చే తెలివైన, ఆన్-ప్రిమైజ్ పరికర పరీక్ష పరిష్కారం. డేటా గోప్యత, సమ్మతి, వేగానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే సంస్థల కోసం ఇది రూపొందించబడింది. ఏఐ-ఆధారిత ఖచ్చితత్వం, ఆటోమేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ నియంత్రణతో నిజమైన ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో పరీక్షను అనుమతిస్తుంది.
దీని ప్లగ్-అండ్-ప్లే విస్తరణ, CI/CD ఇంటిగ్రేషన్లు, ఆడిట్-రెడీ లాగ్లు, హైబ్రిడ్ స్కేలబిలిటీ (అవసరమైనప్పుడు పిక్లౌడీ యొక్క క్లౌడ్కి కనెక్ట్ అయ్యే సామర్థ్యంతో) పనితీరు, భద్రత మిషన్ వంటివి కీలకమైనవిగా భావించే బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, ప్రభుత్వ తదితర రంగాలకు అనువైనవిగా చేస్తాయి.
పిక్లౌడీ సీఈఓ & సహ వ్యవస్థాపకుడు అవినాష్ తివారీ మాట్లాడుతూ, పిక్లౌడీ వద్ద మేము ఎల్లప్పుడూ ఆవిష్కరణ ద్వారా మొబైల్ పరీక్షను సరళీకృతం చేయడం, వేగవంతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. క్వాలిజీల్ తో భాగస్వామ్యం, ఆ ఆవిష్కరణలను విస్తరించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. తమ సురక్షిత వాతావరణంలోని నిజమైన పరికరాల్లో పరీక్షించే సామర్థ్యాన్ని వ్యాపార సంస్థలకు అందిస్తుంది. మేధస్సు, నియంత్రణ రెండింటినీ విస్తృత స్థాయిలో సాధించడంను ల్యాబ్-ఇన్-ఎ-బాక్స్ సాధ్యం చేస్తుంది, ఇది నియంత్రిత పరిశ్రమలలో వేగంగా పెరుగుతున్న అవసరం అని అన్నారు.