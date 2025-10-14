మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (22:50 IST)

నవరాత్రుల కాలంలో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టీవీలు- గృహోపకరణాలలో శాంసంగ్ రికార్డు అమ్మకాలు

samsung
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, సానుకూల వినియోగదారుల సెంటిమెంట్లు, ఆకర్షణీయమైన పండుగ డీల్స్, టెలివిజన్‌లు, ఎయిర్ కండిషనర్‌లపై జిఎస్‌టి రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా పండుగ అమ్మకాలకు బలమైన ప్రారంభాన్ని పొందినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ AI-ఆధారిత Z ఫోల్డ్7 ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్, గెలాక్సీ S25 సిరీస్, గెలాక్సీ S24 సిరీస్ పోర్ట్‌ఫోలియో నేతృత్వంలో, నవరాత్రి, దసరా పండుగ కాలంలో తన ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయని తెలిపింది. గెలాక్సీ AI అనేది శాంసంగ్ యొక్క అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది వినియోగదారులు శాంసంగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో మరింత సహజంగా, సమర్థవంతంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన రీతిలో సంభాషించడానికి రూపొందించబడింది.
 
రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ప్రీమియం గెలాక్సీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల అమ్మకాలు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.4 రెట్లు పెరిగాయి. శుభప్రదమైన దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో కూడా తమ ప్రీమియం AI స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మంచి పనితీరును కనబరుస్తాయని శాంసంగ్ విశ్వసిస్తోంది అని ఒక శాంసంగ్ ఇండియా ప్రతినిధి తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైన నవరాత్రి అమ్మకాలకు ముందుగా, శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S24, గెలాక్సీ S24 FEతో సహా ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై ఆకర్షణీయమైన పండుగ డీల్స్‌ను ప్రకటించింది.
 
పెద్ద టెలివిజన్‌లపై జిఎస్‌టి రేట్ల తగ్గింపుతో, టెలివిజన్ అమ్మకాలు బలమైన వృద్ధిని సాధించాయి. సెప్టెంబర్ 22 నుండి ప్రారంభమైన రెండు వారాల కాలంలో, వినియోగదారుల నుండి తమ విజన్ AI-ఆధారిత ప్రీమియం నియో QLED, OLED టెలివిజన్‌లకు భారీ డిమాండ్ కనిపించిందని శాంసంగ్ తెలిపింది. శాంసంగ్ విజన్ AI స్క్రీన్‌లను తెలివైన పరిష్కారాలుగా మారుస్తుంది, ఇది రోజువారీ జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేస్తుంది.
 
సాటిలేని డీల్స్, పొడిగించిన వారంటీలు, జిఎస్‌టి రేట్ల తగ్గింపు, భారతదేశంలో AI టెలివిజన్‌ల పెరుగుతున్న ఆదరణ కారణంగా, శాంసంగ్ ప్రీమియం టెలివిజన్‌ల అమ్మకాలు గత సంవత్సరం పండుగ కాలంతో పోలిస్తే 2 రెట్లు పెరిగాయి. ఇంకా, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ACల అమ్మకాలు నవరాత్రుల కాలంలో గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.3 రెట్లు వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. తమ ప్రీమియం నియో QLED, OLED టెలివిజన్‌లు మరియు బెస్పోక్ AI ఉపకరణాలు దీపావళి సమీపిస్తున్న తరుణంలో కూడా మంచి పనితీరును కొనసాగిస్తాయని శాంసంగ్ విశ్వసిస్తోంది అని ఒక శాంసంగ్ ఇండియా ప్రతినిధి తెలిపారు.

Sai Abhyankar : అనిరుధ్‌కి పోటీగా సాయి అభ్యంకర్‌.. డ్యూడ్ హిట్ ఇస్తాడా?

Sai Abhyankar : అనిరుధ్‌కి పోటీగా సాయి అభ్యంకర్‌.. డ్యూడ్ హిట్ ఇస్తాడా?దక్షిణ భారత సినిమా కొత్త సంగీత తరంగానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. సంవత్సరాలుగా అనిరుధ్ రవిచందర్ ఆ రంగాన్ని ఏలుతున్నాడు. కానీ అతని ఇటీవల పాటలు అతని మునుపటి ప్రతిభకు సరిపోలడం లేదు. ఇప్పుడు, సాయి అభ్యంకర్‌ పేరు వినిపిస్తోంది. కట్చి సెరా తమిళ హిట్‌తో సాయి ఇప్పటికే తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు. అక్టోబర్ 17న విడుదలైన డ్యూడ్‌తో పూర్తి స్థాయి స్వరకర్తగా ఆయన ఇప్పుడు థియేటర్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. సినిమా సంగీత ప్రమోషన్‌లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. మొదట్లో, ఈ ఆల్బమ్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించలేదు. కానీ అది నెమ్మదిగా ట్రాక్షన్‌ను పొందింది.

Dhruv Vikram: పీరియాడిక్ నేపథ్యంలో కబడ్డీ ఆట కథాంశంతో బైసన్ చిత్రం

Dhruv Vikram: పీరియాడిక్ నేపథ్యంలో కబడ్డీ ఆట కథాంశంతో బైసన్ చిత్రంనీలం స్టూడియోస్, అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మాణంలో, ప్రముఖ దర్శకుడు పా రంజిత్ సమర్పణలో మారి సెల్వరాజ్ దర్శకుడుగా ధృవ్ విక్రమ్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం బైసన్. అక్టోబర్ 24న జగదంబే ఫిలిమ్స్ ప్రొడ్యూసర్ బాలాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను హీరో దగ్గుబాటి రానా రిలీజ్ చేసి టీమ్ కు బెస్ట్ విషెస్ అందించారు.

Siddhu : క్యారెక్టర్ కుదిరితేనే షూటింగ్ కి వస్తానని చెప్పా : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

Siddhu : క్యారెక్టర్ కుదిరితేనే షూటింగ్ కి వస్తానని చెప్పా : సిద్ధు జొన్నలగడ్డతెలుసు కదా లో శ్రీనిధి, రాశి క్యారెక్టర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక సీన్లో రాశి ఆడియన్స్ ని పిచ్చి సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది. క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇద్దరికీ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్లకి మించిన స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ హీరో కి ఉంది. నా క్యారెక్టర్ సినిమాలో 23 నిమిషం తర్వాత ఒక వైల్డ్ టర్న్ తీసుకుంటుంది అని కథానాయకుడు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ అన్నారు.

అరి సినిమా రెస్పాన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది - డైరెక్టర్ జయశంకర్

అరి సినిమా రెస్పాన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది - డైరెక్టర్ జయశంకర్వినోద్ వర్మ, అనసూయ భరద్వాజ్, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన అరి సినిమా జయశంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. "అరి" సినిమా ఏషియన్ సురేష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా ఈ నెల 10వ తేదీన వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చి ప్రేక్షాకదరణతో మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ రామానాయుడు స్టూడియోలో సినిమా సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Rajamouli: రాజమౌళి సినిమానుంచి తీసేసిన ఆ వ్యక్తే ది రాజా సాబ్ విఎఫ్.ఎక్స్ లేట్ చేస్తున్నాడు

Rajamouli: రాజమౌళి సినిమానుంచి తీసేసిన ఆ వ్యక్తే ది రాజా సాబ్ విఎఫ్.ఎక్స్ లేట్ చేస్తున్నాడుప్రభాస్ హర్రర్ కామెడీ చిత్రం, ది రాజా సాబ్, విడుదలలో అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది. ది రాజా సాబ్ సినిమా మొదటి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ విడుదలైనప్పటి నుండి, దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమా కూడా అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది, ఇప్పుడు 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాత టిజి విశ్వ ప్రసాద్ NTV కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, మొదట్లో నియమించబడిన VFX సూపర్‌వైజర్ తమనుంచి బలవంతంగా వసూలు చేశాడని వెల్లడించారు. కానీ మాకు రావాల్సిన ఔట్ పుట్ ఇవ్వలేదు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.
