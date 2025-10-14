నవరాత్రుల కాలంలో స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు- గృహోపకరణాలలో శాంసంగ్ రికార్డు అమ్మకాలు
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, సానుకూల వినియోగదారుల సెంటిమెంట్లు, ఆకర్షణీయమైన పండుగ డీల్స్, టెలివిజన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లపై జిఎస్టి రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా పండుగ అమ్మకాలకు బలమైన ప్రారంభాన్ని పొందినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ AI-ఆధారిత Z ఫోల్డ్7 ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్, గెలాక్సీ S25 సిరీస్, గెలాక్సీ S24 సిరీస్ పోర్ట్ఫోలియో నేతృత్వంలో, నవరాత్రి, దసరా పండుగ కాలంలో తన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ల అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయని తెలిపింది. గెలాక్సీ AI అనేది శాంసంగ్ యొక్క అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది వినియోగదారులు శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్లతో మరింత సహజంగా, సమర్థవంతంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన రీతిలో సంభాషించడానికి రూపొందించబడింది.
రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ప్రీమియం గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్ల అమ్మకాలు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.4 రెట్లు పెరిగాయి. శుభప్రదమైన దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో కూడా తమ ప్రీమియం AI స్మార్ట్ఫోన్లు మంచి పనితీరును కనబరుస్తాయని శాంసంగ్ విశ్వసిస్తోంది అని ఒక శాంసంగ్ ఇండియా ప్రతినిధి తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైన నవరాత్రి అమ్మకాలకు ముందుగా, శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S24, గెలాక్సీ S24 FEతో సహా ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై ఆకర్షణీయమైన పండుగ డీల్స్ను ప్రకటించింది.
పెద్ద టెలివిజన్లపై జిఎస్టి రేట్ల తగ్గింపుతో, టెలివిజన్ అమ్మకాలు బలమైన వృద్ధిని సాధించాయి. సెప్టెంబర్ 22 నుండి ప్రారంభమైన రెండు వారాల కాలంలో, వినియోగదారుల నుండి తమ విజన్ AI-ఆధారిత ప్రీమియం నియో QLED, OLED టెలివిజన్లకు భారీ డిమాండ్ కనిపించిందని శాంసంగ్ తెలిపింది. శాంసంగ్ విజన్ AI స్క్రీన్లను తెలివైన పరిష్కారాలుగా మారుస్తుంది, ఇది రోజువారీ జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేస్తుంది.
సాటిలేని డీల్స్, పొడిగించిన వారంటీలు, జిఎస్టి రేట్ల తగ్గింపు, భారతదేశంలో AI టెలివిజన్ల పెరుగుతున్న ఆదరణ కారణంగా, శాంసంగ్ ప్రీమియం టెలివిజన్ల అమ్మకాలు గత సంవత్సరం పండుగ కాలంతో పోలిస్తే 2 రెట్లు పెరిగాయి. ఇంకా, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ACల అమ్మకాలు నవరాత్రుల కాలంలో గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.3 రెట్లు వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. తమ ప్రీమియం నియో QLED, OLED టెలివిజన్లు మరియు బెస్పోక్ AI ఉపకరణాలు దీపావళి సమీపిస్తున్న తరుణంలో కూడా మంచి పనితీరును కొనసాగిస్తాయని శాంసంగ్ విశ్వసిస్తోంది అని ఒక శాంసంగ్ ఇండియా ప్రతినిధి తెలిపారు.