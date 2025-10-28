తెలుగు రాష్ట్రాలలో జియో ఆధిపత్యం, మొబైల్- ఫైబర్ యూజర్లలో గణనీయ వృద్ది
హైదరాబాద్: రిలయన్స్ జియో ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ(ఏపీ టెలికాం సర్కిల్)లో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలపరచుకుంది. సెప్టెంబర్ 2025లో సంస్థ వైర్లెస్, వైర్లైన్ రెండు విభాగాల్లోనూ గట్టి వృద్ధి సాధించింది. టెలికాం రెగ్యులేటర్ సంస్థ (TRAI) తాజాగా వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, వైర్లైన్ విభాగంలో, జియో 40,641 కొత్త యూజర్లను చేర్చుకొని తన సబ్స్క్రైబర్ సంఖ్యను ఆగస్టులోని 17.87 లక్షల నుండి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 18.28 లక్షలకు పెంచుకుంది. ఇది అన్ని ఆపరేటర్లలో అత్యధికం. ఈ వృద్ధి, ముఖ్యంగా టియర్-II మరియు టియర్-III నగరాల్లో జియోఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ మరియు ఎంటర్ప్రైజ్ కనెక్టివిటీ సొల్యూషన్ల పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
భారతి ఎయిర్టెల్ 12,043 మంది కొత్త సబ్స్క్రైబర్లను చేర్చుకోగా, బీఎస్ఎన్ఎల్ చిన్నస్థాయిలో మాత్రమే వృద్ధిని నమోదు చేసింది. వొడాఫోన్ ఐడియా మాత్రం 1,310 మంది యూజర్లను కోల్పోయింది, దీని వల్ల కస్టమర్లు వేగవంతమైన జియోఫైబర్ నెట్వర్క్ వైపు వలస వెళ్తున్నారని సూచిస్తోంది.
వైర్లెస్ విభాగంలో, జియో 1.17 లక్షల కొత్త మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్లను చేర్చుకొని తన మొత్తం యూజర్ బేస్ను సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 3.18 కోట్లకు పెంచుకుంది. దీంతో జియో మరోసారి రాష్ట్రంలోని మొబైల్ విభాగంలో టాప్ గైనర్గా నిలిచింది.
ఎయిర్టెల్ 39,248 కొత్త యూజర్లతో స్థిరమైన 3.43 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్ బేస్ను కొనసాగించింది. బీఎస్ఎన్ఎల్ గ్రామీణ విస్తరణ మరియు చవక ధర ప్లాన్లతో 80,840 యూజర్ల పెరుగుదల సాధించింది. అయితే వొడాఫోన్ ఐడియా దాదాపు 70,000 యూజర్లను కోల్పోయింది.
మొబైల్, బ్రాడ్ బ్యాండ్.. రెండు విభాగాల్లోనూ గట్టి వృద్ధితో, జియో ప్రస్తుతం ఏపీ & తెలంగాణ టెలికాం మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. తన ఫైబర్ ఫుట్ప్రింట్, 5G సిద్ధత మరియు సమగ్ర డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ ఆధారంగా జియో వినియోగదారులు మరియు ఎంటర్ప్రైజ్ సెక్టార్లో మొదటి ఎంపిక ఆపరేటర్గా తన వ్యూహాత్మక ఆధిక్యాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది.