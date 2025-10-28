మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (19:42 IST)

తెలుగు రాష్ట్రాలలో జియో ఆధిపత్యం, మొబైల్- ఫైబర్ యూజర్లలో గణనీయ వృద్ది

jio
హైదరాబాద్: రిలయన్స్ జియో ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ(ఏపీ టెలికాం సర్కిల్)లో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలపరచుకుంది. సెప్టెంబర్ 2025లో సంస్థ వైర్‌లెస్, వైర్‌లైన్ రెండు విభాగాల్లోనూ గట్టి వృద్ధి సాధించింది. టెలికాం రెగ్యులేటర్ సంస్థ (TRAI) తాజాగా వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, వైర్‌లైన్ విభాగంలో, జియో 40,641 కొత్త యూజర్లను చేర్చుకొని తన సబ్‌స్క్రైబర్ సంఖ్యను ఆగస్టులోని 17.87 లక్షల నుండి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 18.28 లక్షలకు పెంచుకుంది. ఇది అన్ని ఆపరేటర్లలో అత్యధికం. ఈ వృద్ధి, ముఖ్యంగా టియర్-II మరియు టియర్-III నగరాల్లో జియోఫైబర్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ మరియు ఎంటర్‌ప్రైజ్ కనెక్టివిటీ సొల్యూషన్ల పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
భారతి ఎయిర్‌టెల్ 12,043 మంది కొత్త సబ్‌స్క్రైబర్లను చేర్చుకోగా, బీఎస్ఎన్ఎల్ చిన్నస్థాయిలో మాత్రమే వృద్ధిని నమోదు చేసింది. వొడాఫోన్ ఐడియా మాత్రం 1,310 మంది యూజర్లను కోల్పోయింది, దీని వల్ల కస్టమర్లు వేగవంతమైన జియోఫైబర్ నెట్‌వర్క్ వైపు వలస వెళ్తున్నారని సూచిస్తోంది.
 
వైర్‌లెస్ విభాగంలో, జియో 1.17 లక్షల కొత్త మొబైల్ సబ్‌స్క్రైబర్లను చేర్చుకొని తన మొత్తం యూజర్ బేస్‌ను సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 3.18 కోట్లకు పెంచుకుంది. దీంతో జియో మరోసారి రాష్ట్రంలోని మొబైల్ విభాగంలో టాప్ గైనర్‌గా నిలిచింది.
 
ఎయిర్‌టెల్ 39,248 కొత్త యూజర్లతో స్థిరమైన 3.43 కోట్ల సబ్‌స్క్రైబర్ బేస్‌ను కొనసాగించింది. బీఎస్ఎన్ఎల్ గ్రామీణ విస్తరణ మరియు చవక ధర ప్లాన్లతో 80,840 యూజర్ల పెరుగుదల సాధించింది. అయితే వొడాఫోన్ ఐడియా దాదాపు 70,000 యూజర్లను కోల్పోయింది.
 
మొబైల్, బ్రాడ్ బ్యాండ్.. రెండు విభాగాల్లోనూ గట్టి వృద్ధితో, జియో ప్రస్తుతం ఏపీ & తెలంగాణ టెలికాం మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. తన ఫైబర్ ఫుట్‌ప్రింట్, 5G సిద్ధత మరియు సమగ్ర డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ ఆధారంగా జియో వినియోగదారులు మరియు ఎంటర్‌ప్రైజ్ సెక్టార్‌లో మొదటి ఎంపిక ఆపరేటర్‌గా తన వ్యూహాత్మక ఆధిక్యాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది.

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రం

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రంబ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం కర్మణ్యే వాధికారస్తే. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, మరియు శ్రీ సుధా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 31న విడుదల అవుతుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ చిత్రం యొక్క రిలీజ్ ప్రోమో ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్.

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?కోలీవుడ్‌లోని ప్రముఖ దిగ్గజాలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కొత్త చిత్రంలో నటించనున్నారు. దశాబ్దాల తర్వాత వారి పునఃకలయిక పట్ల అభిమానులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించడం దాదాపుగా ఖాయం అని తెలుస్తోంది.

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్అడివి శేష్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ డకాయిట్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ని పరిచయం చేసిన ఫైర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రేమ-ప్రతీకార కథనం నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మేకర్స్ తాజాగా డకాయిట్ రిలీజ్ డేట్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. 2026 ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. అడివి శేష్, మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ ఇంటెన్స్ లుక్స్ లో కనిపించిన రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ అదిరిపోయింది.

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్యాక్టర్ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నటించిన చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో. బై 7PM , పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా సందీప్ అగరం, అశ్మితా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నవంబర్ 7న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. మంగళవారం చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తి

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తినాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఓ.. చెలియా. ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఓ.. చెలియా’ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, సాంగ్స్, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా మరో అందమైన ప్రేమ గీతాన్ని చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
