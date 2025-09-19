కమ్చుట్కా ద్వీపకల్పాన్ని వణికించిన భూరీ భూకంపం - సునామీ హెచ్చరికలు
రష్యా తూర్పు తీరంలోని కమ్చుట్కా ద్వీపకల్పాన్ని భారీ భూకంపం వణికించింది. ఇది రిక్టర్ స్కేలుపై 7.8గా నమోదైంద. దీంతో అప్రమత్తమైన రష్యా అధికారుల సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ఈ భూకంప కేంద్రం కమ్చుట్కా రాజధాని పెట్రోపావ్లోవ్స్ - కమ్చుట్కా నగరానికి తూర్పున 128 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సముద్ర గర్భంలో కేవలం 10 కిలోమీటర్ల లోతున ఉన్నట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే (యూఎస్జీఎస్) వెల్లడించింది. భూకంప తీవ్రతకు ఇళ్లలోని ఫర్నిచర్, ఇతర వస్తువులు తీవ్రంగా కంపించాయి. వీధుల్లో ఆపి ఉంచిన కార్లు సైతం అటూ ఇటూ ఊగిపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే, రష్యాకు చెందిన భూభౌతిక సేవల విభాగం మాత్రం భూకంప తీవ్రత 7.4గా నమోదైందని, దీని తర్వాత ఐదుసార్లు భూమి స్వల్పంగా కంపించిందని వెల్లడించారు. అమెరికా పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం తీర ప్రాంతాలపై ప్రమాదకరమైన అలలు విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఈ ఘటనపై కమ్చుట్కా గవర్నర్ వ్లాదిమిర్ సోలోడోవ్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా స్పందించారు. "ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఆస్తి లేదా ప్రాణ నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు. ప్రజలందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ద్వీపకల్పంలోని తూర్పు తీరానికి సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేశాం. ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు.