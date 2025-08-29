2026 ప్రథమార్థంలో IPOను ప్రారంభించనున్న రిలయన్స్ జియో
రిలయన్స్ జియో 2026 ప్రథమార్థంలో తన తొలి పబ్లిక్ ఆఫర్ను ప్రారంభిస్తుందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముఖేష్ అంబానీ శుక్రవారం తెలిపారు. ఆర్ఐఎల్ 48వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రసంగించిన అంబానీ, జియో ప్రస్తుతం విదేశాలలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరించి, సొంతంగా కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తుందని ప్రకటించారు.
ఇంకా జియో తన ఐపీఓ కోసం దాఖలు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 2026 ప్రథమార్థం నాటికి జియోను లిస్ట్ చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. అవసరమైన అన్ని ఆమోదాలకు లోబడి జియో మన ప్రపంచ ప్రత్యర్ధుల మాదిరిగానే అదే విలువను సృష్టించగలదని ఇది నిరూపిస్తుంది" అని ముకేష్ అంబానీ అన్నారు. జియో ఇప్పుడు 500 మిలియన్ల సబ్స్క్రైబర్ మార్క్ను అధిగమించిందని అంబానీ పేర్కొన్నారు.