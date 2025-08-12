Green anacondas: వామ్మో.. కోల్కతాలోని అలీపూర్ జూకు రెండు ఆకుపచ్చ అనకొండలు
కోల్కతాలోని అలీపూర్ జూకు రెండు ఆకుపచ్చ అనకొండలు వచ్చాయి. అమెజోనియన్ జెయింట్స్ గత శుక్రవారం రాత్రి జూ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇవి నిర్భంధంలో ఉన్నాయి. వాటి ఆరోగ్యం, కొత్త వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని నిర్ధారించబడిన తర్వాత, వాటిని ప్రజల సందర్శన కోసం ఎన్క్లోజర్ నంబర్ 30కి బదిలీ చేస్తారు.
చెన్నైలోని మద్రాస్ క్రోకోడైల్ బ్యాంక్ ట్రస్ట్ అండ్ సెంటర్ నుండి ఈ పాములను తీసుకువచ్చినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఆగస్టు 4న, రాష్ట్ర అటవీ శాఖ, అలిపోర్ జూ నుండి ముగ్గురు సభ్యుల బృందం సరీసృపాలను సేకరించడానికి చెన్నైకి ప్రయాణించి, ఆగస్టు 8న వాటితో పాటు కోల్కతాకు తిరిగి వచ్చింది.
సుమారు 2.5 మీటర్ల పొడవు, దాదాపు 350 గ్రాముల బరువున్న రెండు పాములు కేవలం ఎనిమిది నెలల వయస్సు మాత్రమే. అవి తమ కొత్త ఆవాసాలకు బాగా అలవాటు పడితే, భవిష్యత్తులో మరో రెండు ఆకుపచ్చ అనకొండలను తీసుకురావచ్చని జూ అధికారులు తెలిపారు.
అనకొండలకు బదులుగా, అలిపోర్ జూ మద్రాస్ క్రోకోడైల్ బ్యాంక్కు ఆరు జంతువులను, మూడు ఇగువానాలను, మూడు శంఖ పాములను పంపింది. కోల్కతా, వెలుపల నుండి సందర్శకులు ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన ఎన్క్లోజర్ను చూడటానికి జూకు తరలివస్తున్నారు. సరీసృపాల బహిరంగ ప్రవేశం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నెలలోపు పాములను వాటి కొత్త ఇంటికి తరలిస్తారని వైద్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.