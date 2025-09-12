ప్రీమియం ఆడియో అనుభవాలను అందరికీ చేరువలో ఉంచుతున్న JioSaavn
100 మిలియన్లకు పైగా ఎంఏయులతో భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆడియో స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన JioSaavn, సరసమైన ధరలలోనే వినియోగదారులకు ప్రీమియం ఆడియో కంటెంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. వినియోగదారులు ప్రకటన రహిత స్ట్రీమింగ్, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్లు, క్యూరేటెడ్ ప్లేలిస్ట్స్, వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులు, ప్రత్యేకమైన కంటెంట్, అధిక నాణ్యత గల ఆడియోను విలువ కోసం రూపొందించిన ధర వద్ద ఆస్వాదించడాన్ని కొనసాగించవచ్చు. బహుళ భారతీయ, అంతర్జాతీయ భాషలలోని పాటల విస్తారమైన లైబ్రరీతో, JioSaavn దాని శ్రోతలు ప్రపంచ ప్రామాణిక ఆడియో అనుభవాన్ని ఆస్వాదించేలా చేస్తుంది.
దేశవ్యాప్తంగా మెట్రో నగరాలు, చిన్న పట్టణాలలో JioSaavn యొక్క విస్తృత శ్రేణి పరిధి భారతదేశ ప్రజలు, వారి కలిడోస్కోపిక్ సంస్కృతి కోసం నిర్మించిన వేదికగా దాని పాత్రను బలపరుస్తుంది. రిలయన్స్ జియో పర్యావరణ వ్యవస్థలో భాగంగా, డిజిటల్ చేరికపై కంపెనీ దృష్టికి JioSaavn కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రీమియం వినోదాన్ని విస్తృత స్థాయిలో అందించడం ద్వారా, ధరలను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా, భారతదేశాన్ని సరసమైన డిజిటల్ సేవలతో శక్తివంతం చేయాలనే రిలయన్స్ యొక్క విస్తృత లక్ష్యాన్ని JioSaavn పూర్తి చేస్తుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ సేవలు క్రమంగా తమ రుసుములను పెంచుతున్న సమయంలో, తాము మాత్రమే అందించగల వైవిధ్యతతో మరింతగా వినియోగదారులకు అనుకూలమైన ధరకు అదే ప్రపంచ ప్రామాణిక లక్షణాలను అందించడానికి JioSaavn కట్టుబడి ఉంది.
JioSaavn యొక్క రెగ్యులర్ ప్లాన్ నెలకు రూ. 89 ధరకే ఉన్నప్పటికీ, దాని కస్టమర్లు మొదటి రెండు నెలలు కేవలం రూ. 9కే దాని ప్రపంచ స్థాయి వ్యక్తిగతీకరించిన, క్యూరేటెడ్ ప్రీమియం కంటెంట్ను ఆస్వాదించడానికి పరిమిత సమయం అవకాశాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ ఆఫర్ జియో యొక్క 9వ వార్షికోత్సవ ఆఫర్ అయిన నెలకు రూ.349 రీఛార్జ్ ప్యాక్తో 1 నెల ఉచిత JioSaavn Pro యొక్క ఆఫర్కు అదనంగా ఉంది. ఈ అత్యంత సరసమైన రేట్లు , అందరికీ అందుబాటులో సరసమైన ధరలకు ప్రీమియం అనుభవాలను అందించడంలో జియో యొక్క నిబద్ధతను వెల్లడిస్తాయి.