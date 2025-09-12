శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (23:13 IST)

ప్రీమియం ఆడియో అనుభవాలను అందరికీ చేరువలో ఉంచుతున్న JioSaavn

jiosavan
100 మిలియన్లకు పైగా ఎంఏయులతో భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆడియో స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన JioSaavn, సరసమైన ధరలలోనే వినియోగదారులకు ప్రీమియం ఆడియో కంటెంట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. వినియోగదారులు ప్రకటన రహిత స్ట్రీమింగ్, ఆఫ్‌లైన్ డౌన్‌లోడ్‌లు, క్యూరేటెడ్ ప్లేలిస్ట్స్, వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులు, ప్రత్యేకమైన కంటెంట్, అధిక నాణ్యత గల ఆడియోను  విలువ కోసం రూపొందించిన ధర వద్ద ఆస్వాదించడాన్ని కొనసాగించవచ్చు. బహుళ భారతీయ, అంతర్జాతీయ భాషలలోని పాటల విస్తారమైన లైబ్రరీతో, JioSaavn దాని శ్రోతలు ప్రపంచ ప్రామాణిక ఆడియో అనుభవాన్ని ఆస్వాదించేలా చేస్తుంది.
 
దేశవ్యాప్తంగా మెట్రో నగరాలు, చిన్న పట్టణాలలో JioSaavn యొక్క విస్తృత శ్రేణి పరిధి భారతదేశ ప్రజలు, వారి కలిడోస్కోపిక్ సంస్కృతి కోసం నిర్మించిన వేదికగా దాని పాత్రను బలపరుస్తుంది. రిలయన్స్ జియో పర్యావరణ వ్యవస్థలో భాగంగా, డిజిటల్ చేరికపై కంపెనీ దృష్టికి JioSaavn కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రీమియం వినోదాన్ని విస్తృత స్థాయిలో అందించడం ద్వారా, ధరలను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా, భారతదేశాన్ని సరసమైన డిజిటల్ సేవలతో శక్తివంతం చేయాలనే రిలయన్స్ యొక్క విస్తృత లక్ష్యాన్ని JioSaavn పూర్తి చేస్తుంది.
 
 ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ సేవలు క్రమంగా తమ రుసుములను పెంచుతున్న సమయంలో, తాము మాత్రమే అందించగల వైవిధ్యతతో మరింతగా  వినియోగదారులకు అనుకూలమైన ధరకు అదే ప్రపంచ ప్రామాణిక లక్షణాలను అందించడానికి JioSaavn కట్టుబడి ఉంది.
 
JioSaavn యొక్క రెగ్యులర్ ప్లాన్ నెలకు రూ. 89 ధరకే ఉన్నప్పటికీ, దాని కస్టమర్లు మొదటి రెండు నెలలు కేవలం రూ. 9కే దాని ప్రపంచ స్థాయి వ్యక్తిగతీకరించిన, క్యూరేటెడ్ ప్రీమియం కంటెంట్‌ను ఆస్వాదించడానికి పరిమిత సమయం అవకాశాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ ఆఫర్ జియో యొక్క 9వ వార్షికోత్సవ ఆఫర్ అయిన నెలకు రూ.349 రీఛార్జ్ ప్యాక్‌తో 1 నెల ఉచిత JioSaavn Pro యొక్క ఆఫర్‌కు అదనంగా ఉంది. ఈ అత్యంత సరసమైన రేట్లు , అందరికీ అందుబాటులో సరసమైన ధరలకు ప్రీమియం అనుభవాలను అందించడంలో జియో యొక్క నిబద్ధతను వెల్లడిస్తాయి.

తెలుగు సినిమా కోసం కపిల్ శర్మ ఆడిషన్‌ చేస్తున్నారా?

తెలుగు సినిమా కోసం కపిల్ శర్మ ఆడిషన్‌ చేస్తున్నారా?శ్రియ శరణ్, తేజ సజ్జా, జగపతి బాబు, రితికా సింగ్‌లు ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమి లభిస్తుంది? మీకు పలు భాషలలో జోకులు, కొన్ని చిలిపి మాటలు (ఎక్కువగా కపిల్‌పై), చాలా దక్షిణాది స్వాగ్‌లు వస్తాయి. కపిల్ తనకు తెలిసిన ఏకైక తెలుగు పదం తెలుగు అని ఒప్పుకోవడం ద్వారా ఈ హాస్యపు జల్లును ప్రారంభించాడు, తన అతిథులకు హిందీ కూడా తెలియకపోవడంతో, బాకీ బాచీ ఇంగ్లీష్, దేఖ్తే హై కబ్ తక్ బచ్తీ హై ముజ్సే అని జోడించాడు. ఆ తర్వాత నవ్వుల జల్లు ప్రారంభమైనది.

Karishma Sharma: ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకిన బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ

Karishma Sharma: ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకిన బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మబాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ కదులుతున్న ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకి గాయపడ్డారు. చర్చ్‌గేట్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగిందని నటి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ సంఘటన తనను తీవ్రంగా గాయపరిచింది. వేగంగా వెళ్తున్న రైలు ఎక్కడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న స్నేహితురాలికి సహాయం చేయడానికి తాను దూకినట్లు కరిష్మా వివరించింది.

Lavanya: లావణ్య త్రిపాఠి కి అభినందనలు - అథర్వ మురళి టన్నెల్ మూవీ వాయిదా

Lavanya: లావణ్య త్రిపాఠి కి అభినందనలు - అథర్వ మురళి టన్నెల్ మూవీ వాయిదామెగా జంట వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి బుధవారం (సెప్టెంబర్ 10) పండంటి బిడ్డకు జన్మను ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈక్రమంలో లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన ‘టన్నెల్’ టీం స్పెషల్ విషెస్‌ను అందించింది. తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోట్ అయిన వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు ‘టన్నెల్’ మేకర్స్ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు.

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న స్టార్స్

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న స్టార్స్ఇటీవల ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారింది "లిటిల్ హార్ట్స్". చిన్న చిత్రంగా రిలీజై పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంది. మౌళి తనూజ్, శివానీ నాగరం జంటగా నటించిన "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమాకు ప్రేక్షకుల ఆదరణతో పాటు స్టార్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, హీరోస్, హీరోయిన్స్..ఇలా అన్ని క్రాఫ్ట్స్ నుంచి స్టార్స్ "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమాను ప్రశంసిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

ఏడాదిలో మరింత వినోదాన్ని, అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు రెడీగా సోనీ లివ్

ఏడాదిలో మరింత వినోదాన్ని, అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు రెడీగా సోనీ లివ్2025లో సోనీ లివ్ ఒరిజినల్స్, బ్లాక్‌బస్టర్ అన్‌స్క్రిప్ట్డ్ షోలు, అతిపెద్ద క్రీడా కార్యక్రమాలతో అందరినీ అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఉత్తేజకరమైన రాజకీయ నాటకాలు, అడ్రినల్ రష్ కలిగించే థ్రిల్లర్లు, హృదయాన్ని హత్తుకునేలా కుటుంబ గాథలు ఇలా ప్రతీ ఒక్క ప్రేక్షకుడిని కట్టి పడిసేందుకు రకరకాల ప్రాజెక్టులతో సోనీ లివ్ రెడీగా ఉంది. ఇక క్రీడల విషయానికి వస్తే సోనీ లివ్ ప్రపంచంలోని గొప్ప టోర్నమెంట్‌లను నేరుగా మీ తెరపైకి తీసుకురానుంది.

Watch More Videos

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?చిన్నాపెద్దా లేకుండా మష్రూమ్స్ ఇష్టపడి తింటారు. అయితే వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. వీటిని కడిగేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తే ఆ పుట్టగొడుగులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్దతులను పాటించాలి. అవేంటంటే.. వేడినీటిని పోసి మష్రూమ్స్‌ను శుభ్రం చేయవచ్చు. అయితే చాలా సేపు ఉడికేంత వరకు వుంచకూడదు. వేడిగా వుండే నీటిలో వేసి మష్రూమ్స్ వేయడం ద్వారా అందులో మట్టి తొలగిపోతుంది. పురుగులుంటే అవి చనిపోతాయి. అలాగే పసుపులో మష్రూమ్స్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండుకోవచ్చు. ఉప్పును కలుపుకోవచ్చు.

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవి

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవిభార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఆమెకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా వుండాలి. ఆమెకి మానసికంగా, శారీరకంగా అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో భర్త చేయకూడనివి, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. భార్యను ఒత్తిడికి గురి చేయకూడదు. గర్భం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో భార్యకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పనులు, మాటలు చెప్పవద్దు. ఆమెకు విశ్రాంతి, సంతోషం కలిగించే వాతావరణం సృష్టించాలి. బరువు పెరగడం, శరీరంలో మార్పుల గురించి ఎగతాళి చేయడం లేదా విమర్శించడం చేయవద్దు. ఆమెకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమను అందించాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com