Silver Prices: వెండి ధరలకు కూడా రెక్కలు: కిలోకు 1.3లక్షల గరిష్ట స్థాయికి అప్
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో శుక్రవారం వెండి ధర రూ.1,668 పెరిగి కిలోగ్రాముకు రూ.1,30,000 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. వచ్చే వారం యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు కోత ఉంటుందనే బలమైన అంచనాలతో పెట్టుబడిదారులు వెండిపై ఆసక్తి చూపారు.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, వచ్చే ఏడాది మార్చిలో డెలివరీ చేయాల్సిన వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర రూ.1,668 లేదా 1.3 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.1,30,000 జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. డిసెంబర్ నెలలో అత్యధికంగా ట్రేడవుతున్న డెలివరీ కూడా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో 1,674 లేదా 1.32 శాతం ర్యాలీ చేసి కిలోకు రూ.1,28,612 వద్ద ఆల్ టైమ్ హైని తాకింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు 1.52 శాతం పెరిగి USD 42.79కి చేరుకుంది. ఇది 14 సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది.
శుక్రవారం వెండి 1 శాతం పెరిగింది, వచ్చే వారం ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు తగ్గింపుపై దృఢమైన అంచనాలు కొనుగోళ్లకు మద్దతు ఇవ్వడంతో ఇది 14 సంవత్సరాల కొత్త గరిష్ట స్థాయిని సూచిస్తుంది.. అని రిలయన్స్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది అన్నారు.
సౌరశక్తి, విద్యుత్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్ నిరంతర సరఫరా పరిమితుల నేపథ్యంలో వెండి మార్కెట్ను గట్టిగా ఉంచిందని త్రివేది అన్నారు.