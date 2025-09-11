గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025 (22:28 IST)

తమ భాగస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించిన అమెజాన్ పే, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్

Amazon
అమేజాన్, ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం తమ దీర్ఘకాలం భాగస్వామ్యాన్ని నవీకరించామని అమేజాన్, ICICI బ్యాంక్‌లు ఈరోజు ప్రకటించాయి. ఇది భారతదేశంలో 5 లక్షలకు పైగా కస్టమర్లతో అత్యంతగా వినియోగించబడే సహ-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఇది 2018లో ప్రారంభమైన నాటి నుండి, కార్డ్ సరళమైన, నిజాయితీ గల బహుమానాలు, నిరంతరమైన సౌకర్యం ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపుల్ని పునర్నిర్వచించింది.
 
అక్టోబర్ 11, 2025 నుండి అమలయ్యే, అమేజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంతర్జాతీయ లావాదేవీలపై ఫోరెక్స్ మార్క్అప్‌ను తగ్గిస్తుంది. ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం అమేజాన్ పే ద్వారా చేసిన షాపింగ్, ట్రావెల్ బుక్కింగ్స్ పై కార్డ్ తమ సిగ్నేచర్ ప్రయోజనాలు 5 శాతం అన్‌లిమిటెడ్ క్యాష్ బాక్‌ను, నాన్-ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం 3% అన్ లిమిటెడ్ రివార్డ్స్‌‍ను కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఫీచర్లతో, కార్డ్ భారతదేశంలోని అత్యంత బహుమానపూర్వకమైన రోజూవారీ క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి మీ పరిపూర్ణమైన ప్రయాణ సహచరునిగా కూడా అభివృద్ధి చెందింది- రోజూవారీ ఖర్చులు, ప్రయాణ అనుభవాలు రెండింటిలోను ఎక్కువ విలువను అందిస్తుంది.
 
ఈ పురోగతిపై మాట్లాడుతూ, మాయంక్ జైన్, డైరెక్టర్- క్రెడిట్ & లెండింగ్, అమేజాన్ పే ఇండియా ఇలా అన్నారు, ఈ ప్రయోజనాలతో, మేము భారతదేశపు అత్యంత నమ్మకమైన సహ-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ను కొత్త స్థాయిలకు తీసుకువెళ్తున్నాం. మాకు గల 5 లక్షలకు పైగా విలువైన కస్టమర్లు నిరంతరంగా అపరిమితమైన క్యాష్ బ్యాక్, జీరో జాయినింగ్, వార్షిక ఫీజు, నిరంతరంగా రిడంప్షన్ సదుపాయాలను ఆనందించారు. మా కస్టమర్ల తరపున ఆవిష్కరించడానికి, రోజూవారీ అవసరాలు నుండి ఇప్పుడు ప్రయాణం వరకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చే శ్రేణుల్లో బహుమానాలను శక్తివంతం చేయడానికి  మేము కట్టుబడ్డాము. ఈ పెంపుదల అనేది తమ రోజూవారీ జీవితాల్లో భారతీయులు ఎలా క్రెడిట్ విలీనంచేయడం పట్ల మా స్థిరమైన కస్టమర్ నిమగ్నత, నిబద్ధతలను సూచిస్తోంది.
 
విపుల్ అగర్వాల్, హెడ్- కార్డ్స్- పేమెంట్ సొల్యూషన్స్, ICICI బ్యాంక్ ఇలా అన్నారు, అమేజాన్ పే ICICI క్రెడిట్ కార్డ్ దేశంలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న సహ-బ్రాండెడ్ కార్డ్స్‌లో ఒకటి. అమేజాన్ పేతో మా భాగస్వామ్యాన్ని నవీకరించడానికి, మా కస్టమర్లకు ఒక మెరుగైన ప్రతిపాదనను అందించడానికి మేము ఆనందిస్తున్నాము. భారతదేశపు కస్టమర్లలో ప్రయాణాల ధోరణితో పాటు, గొప్ప రివార్డ్ ప్రతిపాదనలు, సరళమైన రిడంప్షన్ ఆప్షన్స్  కోసం డిమాండ్ పెరిగిందని  పెరిగిందని మేము గమనించాము. ఫోరెక్స్ మార్క్ అప్‌ను తగ్గించడం ద్వారా, చెల్లించడానికి తెలివైన మార్గాలను కోరుకునే డిజిటల్ టెక్నాలజీ అవగాహన కలిగిన యూజర్ల కోసం మేము కార్డ్ ఆకర్షణీయతను శక్తివంతం చేస్తున్నాం.
 
ప్రయాణాల్లో మరింత విలువ
తగ్గించబడిన ఫోరెక్స్ మార్క్అప్:ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ లావాదేవీలపై కేవలం 1.99% (ఇంతకు ముందు 3. 5%)
ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం అమేజాన్ పే ద్వారా ప్రయాణ బుక్కింగ్స్ పై (విమానాలు మరియు హోటళ్లు) 5% అపరిమితమైన క్యాష్ బ్యాక్
నాన్-ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం అమేజాన్ పే ద్వారా ప్రయాణ బుక్కింగ్స్ పై (విమానాలు మరియు హోటళ్లు) 3% అపరిమితమైన క్యాష్ బ్యాక్
 
కొనసాగించబడే ప్రయోజనాలు
వార్షిక లేదా జాయినింగ్ ఫీజు లేదు
అమేజాన్ ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం అమేజాన్ షాపింగ్‌లో (గోల్డ్ కాయిన్స్ మినహాయించి) అన్‌లిమిటెడ్‌గా 5% క్యాష్ బాక్
నాన్-ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం అమేజాన్ షాపింగ్‌లో (గోల్డ్ కాయిన్స్ మినహాయించి) అన్‌లిమిటెడ్‌గా 3% క్యాష్ బాక్
అర్హత కలిగిన Amazon.in కొనుగోళ్లపై ఎల్లప్పుడూ 3 నెలల నో-కాస్ట్ EMI
అద్దె, పన్ను, విద్య మినహాయించి అమేజాన్ పే శ్రేణుల్లో( లాగిన్ చేయండి, అమేజాన్‌తో చెల్లించండి, డిజిటల్‌గా ఫుల్ ఫిల్ అయిన శ్రేణులు, Amazon.in పై భౌతిక గిఫ్ట కార్డ్స్) లావాదేవీలు చేయడానికి 2% అపరిమితమైన క్యాష్ బాక్
అమేజాన్‌కు బయట (ఇంధనం, కిరాయి, పన్ను, చదువు, యుటిలిటీస్, అంతర్జాతీయ ఖర్చులు మినహాయించి) అన్ని ఇతర ఖర్చులపై 1% అపరిమితంగా క్యాష్ బాక్ 1% ఫ్యూయల్ సర్ ఛార్జీ మాఫీ
 
అమేజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ పూర్తి డిజిటల్ ఆన్ బోర్డింగ్ అనుభవం ఇవ్వడం కొనసాగిస్తుంది, కార్డ్ అవధిపై నిరంతరంగా సౌకర్యాన్ని నిర్థారిస్తుంది. అనగా అప్లికేషన్ నుండి వాడకం, పునరుద్ధరణ వరకు. ఇది వేగం, సౌకర్యం, కస్టమర్–కేంద్రీయమైన డిజైన్‌కు కార్డ్ యొక్క నిబద్ధతను సూచిస్తోంది.

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ (ప్యాకేజ్డ్ తాగునీరు) తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇలా రెండు దిగ్గజపు శక్తులు ఒక చోట కలవడం ఫ్యాషన్, స్టైల్- ఎంటర్టైన్మెంట్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ముఖ్యమైన వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్‌తో ఫ్యాషన్- లైఫ్ స్టైల్‌లో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శక్తివంతమైన ముద్రను వేసింది. భారతదేశపు దీర్ఘకాల గళంగా ఫిల్మ్ ఫేర్ స్టైల్ & ఎంటర్టైన్మెంట్లో నిలిచింది. ఇది తరతరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సారాంశంగా నిర్వచించబడింది.

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదల

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదలపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా ఓజీ చిత్రం నుండి విడుదలైన ఓమి గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఓజీ చిత్ర బృందం, ఓమి ట్రాన్స్ యొక్క పూర్తి వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఓజీ, ఓమిల ముఖాముఖి పోరుని సూచించేలా ఈ గీతముంది. ఓజాస్ గంభీరగా పవన్ కళ్యాణ్, ఓమిగా ఇమ్రాన్ హష్మి మధ్య భీకర పోరాటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జా

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జాహనుమాన్ కి ఇప్పటికి నాలో మార్పు లేదు. సినిమాకి పడే కష్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదు. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే కొత్తరకం సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నానో ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను. హనుమాన్ కి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టానో దాని కంటే ఎక్కువ మిరాయ్ కి పెట్టాను అని తేజ సజ్జా తెలిపారు.

Shiva Kandukuri: చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ విడుదలైంది

Shiva Kandukuri: చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ విడుదలైందిరెండు హృదయాల కోసం రూపొందించిన మెలోడీ. చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ ఇప్పుడు విడుదలైంది. శివ కందుకూరి, తేజు అశ్విని పై చిత్రీకరించిన ఈ పాటను సురేష్ బనిశెట్టి రచించగా కపిల్ కపిలన్ గానం చేశారు. చిత్రాన్ని హర్షిక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద రాధా విజయలక్ష్మి, వెంకట్ ఆర్. పాపుడిప్పు భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ప్రమోద్ హర్ష రచన, దర్శకత్వం వహించారు.

Rajendra Prasad: ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రం నేనెవరు : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్

Rajendra Prasad: ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రం నేనెవరు : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్నేను నటించిన మంచి సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయే చిత్రం నేనెవరు?. దర్శకుడు చిరంజీవి ఈ కథ నాకు చెప్పినప్పుడు లిటరల్ గా షాక్ అయ్యాను. ఇంత గొప్ప కథను కరెక్ట్ గా తెరకెక్కించగలడా అని సందేహపడ్డాను కూడా. కానీ షూటింగ్ కి వెళ్ళాక కానీ... అతను ఎంత జీనియస్ అన్నది అర్ధం కాలేదు. నిర్మాతలు కూడా ఎంతో తపన, నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు. వాళ్ళకు "నేనెవరు?" చిత్రంతో ఘన విజయం సొంతం కావాలి" అన్నారు.

Watch More Videos

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?చిన్నాపెద్దా లేకుండా మష్రూమ్స్ ఇష్టపడి తింటారు. అయితే వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. వీటిని కడిగేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తే ఆ పుట్టగొడుగులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్దతులను పాటించాలి. అవేంటంటే.. వేడినీటిని పోసి మష్రూమ్స్‌ను శుభ్రం చేయవచ్చు. అయితే చాలా సేపు ఉడికేంత వరకు వుంచకూడదు. వేడిగా వుండే నీటిలో వేసి మష్రూమ్స్ వేయడం ద్వారా అందులో మట్టి తొలగిపోతుంది. పురుగులుంటే అవి చనిపోతాయి. అలాగే పసుపులో మష్రూమ్స్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండుకోవచ్చు. ఉప్పును కలుపుకోవచ్చు.

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవి

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవిభార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఆమెకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా వుండాలి. ఆమెకి మానసికంగా, శారీరకంగా అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో భర్త చేయకూడనివి, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. భార్యను ఒత్తిడికి గురి చేయకూడదు. గర్భం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో భార్యకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పనులు, మాటలు చెప్పవద్దు. ఆమెకు విశ్రాంతి, సంతోషం కలిగించే వాతావరణం సృష్టించాలి. బరువు పెరగడం, శరీరంలో మార్పుల గురించి ఎగతాళి చేయడం లేదా విమర్శించడం చేయవద్దు. ఆమెకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమను అందించాలి.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com