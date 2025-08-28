కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ను ప్రవేశపెట్టిన ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ
భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్యూర్-ప్లే క్రెడిట్ కార్డ్ జారీదారు అయిన ఎస్బిఐ, భారతదేశపు స్వదేశీ ఈ-కామర్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ అయిన ఫ్లిప్కార్ట్, ఉమ్మడిగా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. శ్రీ. చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి, చైర్మన్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బిఐ), శ్రీ. అశ్విని కుమార్ తెవారి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఎస్బిఐ సమక్షములో ఈ ఏకైక కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రవేశపెట్టబడింది. బుద్ధికుశలత కలిగిన వినియోగదారులకు వారి కొనుగోళ్ళపై ఒక ఆనందాన్ని ఇచ్చే షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించుటకు, జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేయబైన క్యాష్బ్యాక్ ప్రయోజనాలతో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్ అత్యంత శ్రద్ధగా రూపొందించబడింది.
ఈ ప్రారంభము కొనుగోలుదారులకు వారి షాపింగ్ ప్రయాణాన్ని మెరుగుపరుస్తూ, అధిక విలువ, అనుకూలత మరియు అధికారిక క్రెడిట్కు ప్రాప్యతలను అందించుటకు ఎస్బిఐ కార్డ్ మరియు ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క కొనసాగే ప్రయత్నాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. వినియోగదారులు ఎస్బిఐ కార్డ్ వారి వెబ్సైట్ను సందర్శించి డిజిటల్ గా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్ మరియు ఎస్బిఐ కార్డ్ స్ప్రింట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్తో, వినియోగదారులు మింత్ర పై ఖర్చు చేసిన దానిలో 7.5 శాతం మరియు ఫ్లిప్కార్ట్, షాప్సి, క్లియర్ట్రిప్ పై ఖర్చులపై 5 శాతం క్యాష్బ్యాక్ అందుకోవచ్చు. వినియోగదారులు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎకోవ్యవస్థ పైన ఉన్న, మొబైల్స్, ఎలెక్ట్రానిక్స్, సరుకులు, ఫ్యాషన్, ఫర్నీచర్, ఉపకరణాలు, హోమ్ ఫర్నిషింగ్స్, ప్రయాణాల బుకింగ్స్, మరెన్నో విస్తృతమైన ఉత్పత్తులు, సేవలను కొనుగోలు చేయుటకు ఈ బహుమతి విలువ ప్రతిపాదనను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, వినియోగదారులు జొమాటో, ఊబర్, నెట్మెడ్స్, పివిఆర్ వంటి ఎంపిక చేయబడిన బ్రాండ్స్ పై 4 శాతం క్యాష్బ్యాక్, అన్ని ఇతర అర్హత ఉన్న ఖర్చులపై 1 శాతం అపరిమిత క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుకోవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్ క్యాష్బ్యాక్ సదుపాయము యొక్క ఆటో-క్రెడిట్ తో వస్తుంది, తద్వారా అర్హత ఉన్న క్యాష్బ్యాక్, ఎస్బిఐ కార్డ్ అకౌంట్ లోకి ఆటోమాటిక్గా క్రెడిట్ అవుతుంది, సమస్యా-రహితమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.