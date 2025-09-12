శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (22:48 IST)

శ్రీజ మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంస్థను సందర్శించిన కేంద్ర మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి. సింగ్

Shreeja Mahila Milk Producer Organisation
కేంద్ర మత్స్య, పశుసంవర్ధక, పాడిపరిశ్రమ శాఖ సహాయ మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి. సింగ్ బాఘేల్ ఈరోజు శ్రీజ మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంస్థను సందర్శించారు, స్థానిక పాల ఉత్పత్తిదారులతో విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరిపిన ఆయన శ్రీజ సంస్థ యొక్క కార్యాచరణ విధానాలను పరిశీలించారు.
అద్భుతమైన ఆర్థిక మైలురాళ్లను సాధించిన మహిళా వ్యవస్థాపకులు- లఖ్‌పతి దీదీస్‌ను ఆయన ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు. గ్రామీణ ఆర్థిక పరివర్తనకు వారి అసాధారణ తోడ్పాటును ప్రశంసించారు. ఈ ప్రాంతంలో మహిళలను శక్తివంతం చేయడంలో, స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు శ్రీజ ఎంపిఓను ప్రొఫెసర్ బాఘేల్ ప్రశంసించారు. 
 
గ్రామీణ జీవనోపాధి వైవిధ్యీకరణ
ఆర్థిక వైవిధ్యీకరణ యొక్క ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పిన గౌరవనీయ మంత్రి, సాంప్రదాయ పాడిపరిశ్రమకు మించి కోళ్ల పెంపకం, ఆక్వా కల్చర్, పందుల పెంపకం వరకు మహిళల వ్యవస్థాపక కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని సూచించారు. ఈ వ్యూహాత్మక వైవిధ్యీకరణ ఆదాయ భద్రతను పెంచుతుందని, మార్కెట్ అస్థిరతలకు వ్యతిరేకంగా స్థిరత్వంను మెరుగుపరుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
 
వ్యవసాయ ఆధునీకరణ కార్యక్రమాలు 
సమకాలీన వ్యవసాయ సాంకేతికతలను, ముఖ్యంగా స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్‌తో సహా సూక్ష్మ-నీటిపారుదల వ్యవస్థలను స్వీకరించటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మంత్రి నొక్కిచెప్పారు. ఈ తరహా ఆధునిక సాంకేతిక జోడింపులు నీటి వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచుతాయని, తద్వారా గ్రామీణ మహిళా వ్యవస్థాపకుల ఆర్థిక పునాదిని బలోపేతం చేస్తాయని ఆయన అభిలషించారు. 
 
సామాజిక అభివృద్ధి, పాలన భాగస్వామ్యం
మానవ మూలధన అభివృద్ధి యొక్క అత్యున్నత ప్రాముఖ్యతను తెలిపిన మంత్రి బాఘేల్ , స్థిరమైన గ్రామీణ అభివృద్ధికి పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కిచెప్పారు. అంతేకాకుండా, పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ద్వారా స్థానిక పాలనలో మహిళలు చురుకుగా పాల్గొనాల్సిందిగా ప్రోత్సహించారు, ప్రాధమిక స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలు, సమాజ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో వారి కీలక పాత్రను ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
 
వ్యవస్థాపక శ్రేష్ఠతకు గుర్తింపు
మహిళలు నేతృత్వంలోని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు, పాడి పరిశ్రమ రంగంలో భారతదేశ సహకార ఉద్యమం యొక్క పురోగతి పట్ల ప్రభుత్వం యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతను ఈ పర్యటన నొక్కి చెబుతుంది.

తెలుగు సినిమా కోసం కపిల్ శర్మ ఆడిషన్‌ చేస్తున్నారా?

తెలుగు సినిమా కోసం కపిల్ శర్మ ఆడిషన్‌ చేస్తున్నారా?శ్రియ శరణ్, తేజ సజ్జా, జగపతి బాబు, రితికా సింగ్‌లు ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమి లభిస్తుంది? మీకు పలు భాషలలో జోకులు, కొన్ని చిలిపి మాటలు (ఎక్కువగా కపిల్‌పై), చాలా దక్షిణాది స్వాగ్‌లు వస్తాయి. కపిల్ తనకు తెలిసిన ఏకైక తెలుగు పదం తెలుగు అని ఒప్పుకోవడం ద్వారా ఈ హాస్యపు జల్లును ప్రారంభించాడు, తన అతిథులకు హిందీ కూడా తెలియకపోవడంతో, బాకీ బాచీ ఇంగ్లీష్, దేఖ్తే హై కబ్ తక్ బచ్తీ హై ముజ్సే అని జోడించాడు. ఆ తర్వాత నవ్వుల జల్లు ప్రారంభమైనది.

Karishma Sharma: ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకిన బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ

Karishma Sharma: ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకిన బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మబాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ కదులుతున్న ముంబై లోకల్ రైలు నుంచి దూకి గాయపడ్డారు. చర్చ్‌గేట్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగిందని నటి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ సంఘటన తనను తీవ్రంగా గాయపరిచింది. వేగంగా వెళ్తున్న రైలు ఎక్కడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న స్నేహితురాలికి సహాయం చేయడానికి తాను దూకినట్లు కరిష్మా వివరించింది.

Lavanya: లావణ్య త్రిపాఠి కి అభినందనలు - అథర్వ మురళి టన్నెల్ మూవీ వాయిదా

Lavanya: లావణ్య త్రిపాఠి కి అభినందనలు - అథర్వ మురళి టన్నెల్ మూవీ వాయిదామెగా జంట వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి బుధవారం (సెప్టెంబర్ 10) పండంటి బిడ్డకు జన్మను ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈక్రమంలో లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన ‘టన్నెల్’ టీం స్పెషల్ విషెస్‌ను అందించింది. తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోట్ అయిన వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు ‘టన్నెల్’ మేకర్స్ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు.

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న స్టార్స్

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న స్టార్స్ఇటీవల ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారింది "లిటిల్ హార్ట్స్". చిన్న చిత్రంగా రిలీజై పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంది. మౌళి తనూజ్, శివానీ నాగరం జంటగా నటించిన "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమాకు ప్రేక్షకుల ఆదరణతో పాటు స్టార్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, హీరోస్, హీరోయిన్స్..ఇలా అన్ని క్రాఫ్ట్స్ నుంచి స్టార్స్ "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమాను ప్రశంసిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

ఏడాదిలో మరింత వినోదాన్ని, అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు రెడీగా సోనీ లివ్

ఏడాదిలో మరింత వినోదాన్ని, అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు రెడీగా సోనీ లివ్2025లో సోనీ లివ్ ఒరిజినల్స్, బ్లాక్‌బస్టర్ అన్‌స్క్రిప్ట్డ్ షోలు, అతిపెద్ద క్రీడా కార్యక్రమాలతో అందరినీ అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఉత్తేజకరమైన రాజకీయ నాటకాలు, అడ్రినల్ రష్ కలిగించే థ్రిల్లర్లు, హృదయాన్ని హత్తుకునేలా కుటుంబ గాథలు ఇలా ప్రతీ ఒక్క ప్రేక్షకుడిని కట్టి పడిసేందుకు రకరకాల ప్రాజెక్టులతో సోనీ లివ్ రెడీగా ఉంది. ఇక క్రీడల విషయానికి వస్తే సోనీ లివ్ ప్రపంచంలోని గొప్ప టోర్నమెంట్‌లను నేరుగా మీ తెరపైకి తీసుకురానుంది.

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?చిన్నాపెద్దా లేకుండా మష్రూమ్స్ ఇష్టపడి తింటారు. అయితే వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. వీటిని కడిగేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తే ఆ పుట్టగొడుగులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్దతులను పాటించాలి. అవేంటంటే.. వేడినీటిని పోసి మష్రూమ్స్‌ను శుభ్రం చేయవచ్చు. అయితే చాలా సేపు ఉడికేంత వరకు వుంచకూడదు. వేడిగా వుండే నీటిలో వేసి మష్రూమ్స్ వేయడం ద్వారా అందులో మట్టి తొలగిపోతుంది. పురుగులుంటే అవి చనిపోతాయి. అలాగే పసుపులో మష్రూమ్స్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండుకోవచ్చు. ఉప్పును కలుపుకోవచ్చు.

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవి

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవిభార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఆమెకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా వుండాలి. ఆమెకి మానసికంగా, శారీరకంగా అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో భర్త చేయకూడనివి, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. భార్యను ఒత్తిడికి గురి చేయకూడదు. గర్భం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో భార్యకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పనులు, మాటలు చెప్పవద్దు. ఆమెకు విశ్రాంతి, సంతోషం కలిగించే వాతావరణం సృష్టించాలి. బరువు పెరగడం, శరీరంలో మార్పుల గురించి ఎగతాళి చేయడం లేదా విమర్శించడం చేయవద్దు. ఆమెకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమను అందించాలి.
