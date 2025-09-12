ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం- TG09G9999 రూ.25.5లక్షలకు కొనుగోలు
ఖైరతాబాద్లోని సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో జరిగిన తాజా ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం ద్వారా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ హైదరాబాద్ రూ.63.7 లక్షలు సంపాదించింది. కార్పొరేట్లు, వ్యక్తులు సహా కొనుగోలుదారులలో ఆకర్షణీయమైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ల పట్ల క్రేజ్ బలంగా ఉంది.
అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నంబర్, TG09G9999ను హెటెరో ఫార్మా రూ.25.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ఏఆర్ఎస్ టైర్స్ లిమిటెడ్ TG09H0009ను రూ.6.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేయగా, డాక్టర్ రాజేశ్వరి స్కిన్ క్లినిక్ TG09H0001 ను రూ.6.25 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. సులభంగా రీకాల్ చేయడం నుండి ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల వరకు ఫ్యాన్సీ నంబర్లు బిడ్డర్లను ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నాయి.
బిడ్డింగ్ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకున్న చర్య ఆర్టీఏ ఆదాయాలను మరింత పెంచింది. కార్పొరేట్లతో పాటు, వ్యక్తులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేశారు. చాలామంది తమకు నచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్లను పొందడానికి రూ.1 లక్షకు పైగా చెల్లించారు.