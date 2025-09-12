ఫ్లెక్సీల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు.. మళ్లీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ
వైకాపా నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన పుట్టినరోజు ఫ్లెక్సీలలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు కనిపించడంతో రాజకీయంగా తీవ్ర కలకలం రేగింది. జూనియర్ అధికారికంగా వైకాపాతో సంబంధం కలిగి లేనందున ఈ ఫ్లెక్సీలు మరింత దుమారం రేపాయి.
ఈ సంఘటన రాజకీయ వర్గాలలో గాసిప్లను రేకెత్తించింది. ఎన్టీఆర్ మద్దతుదారులు, టీడీపీ అనుచరుల మధ్య ఉద్రిక్తత సృష్టించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ చిత్రాలను ఉపయోగించారా అని చాలా మంది ప్రశ్నించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు. ఇటీవలే, హరికృష్ణ కుమార్తె నందమూరి సుహాసిని తన సోదరుడు ఎన్టీఆర్ సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వస్తారని చెప్పారు.
ఈ విషయంపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్వయంగా మౌనంగా ఉండటం అభిమానులను, రాజకీయ పరిశీలకులను ఆసక్తిగా ముంచెత్తింది. వైరల్ అయిన ఫ్లెక్సీలు నటుడి రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి చర్చలను మళ్లీ రేకెత్తించాయి.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం అధికారిక స్పష్టత ఇచ్చే వరకు, మీడియా, సామాజిక వేదికలలో ఊహాగానాలు చర్చలు కొనసాగుతాయని భావిస్తున్నారు.