అప్పుల భారంతో సతమతమవుతున్న హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు
హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రజా రవాణాపై ఆధారపడిన చాలామందికి, మెట్రో ఉపశమనం కలిగించింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టు అప్పుల భారంతో సతమతమవుతోంది. 2017లో ప్రారంభమైన హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రతిరోజూ దాదాపు 4.5 లక్షల మంది ప్రయాణికులను తీసుకువెళుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి. 2020 నాటికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆపరేటర్ ఎల్ అండ్ టికి రూ. 5000 కోట్లు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. వయాబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కోసం రూ. 254 కోట్లు కూడా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులను తీర్చడానికి ఎల్ అండ్ టి ఇబ్బంది పడింది.
ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటులో భాగంగా తన ఈక్విటీని విక్రయించడానికి సిద్ధంగా ఉందని కంపెనీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రానికి తెలియజేసింది. మెట్రోను ఇకపై నిర్వహించలేమని కంపెనీ తెలిపింది. పిపిపి మోడల్ కింద అందిస్తే, నియంత్రణను బదిలీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహన ఏర్పాటు కూడా ఆమోదయోగ్యమైనదని ఎల్ అండ్ టి తెలిపింది. ఆర్థిక భారాన్ని భరించలేమని ఎల్ అండ్ టి కేంద్ర ఎంఎయుడి మంత్రికి కూడా లేఖ రాసింది.
ఛార్జీల పెంపు, నిర్వహణ సవాళ్లు, అసంపూర్ణమైన మొదటి దశపై వివరణాత్మక నివేదిక కోసం కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. హైదరాబాద్ మెట్రో పీపీపీ మోడల్ కింద నిర్మించిన మొట్టమొదటి మెట్రోగా గుర్తింపు పొందింది.