ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారు
నేపాల్లో చిక్కుకున్న 150 మందికి పైగా తెలుగు వారిని రక్షించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి తీసుకువచ్చారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన కృషికి చాలా మంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారని అధికార టీడీపీ పార్టీ శుక్రవారం తెలిపింది. పోఖారాలోని తాము బస చేసిన హోటల్కు నిప్పు పెట్టారని ఆరోపిస్తూ, జర్నలిస్టులతో పంచుకున్న వీడియో క్లిప్లలో అనేక మంది తెలుగు వారు తమ కష్టాలను వివరించారు.
పోఖారాలోని మా హోటల్ కాలిపోయిందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చారని ప్రయాణీకులలో ఒకరైన కె. మూర్తి వీడియో బైట్లో తెలిపారు.
మరో ప్రయాణీకుడు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, అల్లర్లు చెలరేగినప్పుడు తనతో పాటు పది మందితో కూడిన బృందం పోఖారాలో చిక్కుకుపోయిందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని వైజాగ్కు సురక్షితంగా చేరుకోవడానికి సహాయం చేసిందని అన్నారు.
తన భార్య, 81 మందితో తిరిగి వచ్చిన ఏపీకి చెందిన ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఖాట్మండులో ప్రజలు రాళ్లు రువ్వడం, భవనాలను తగలబెట్టడం నేను చూశాను. ఇది ఒక పీడకల కంటే దారుణం అని గుర్తుచేసుకున్నారు.
నేపాల్లో చిక్కుకున్న చాలామంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసి) ఉద్యోగులు పర్యటనకు వెళ్లారు. పోఖారాలో వారు బస చేసిన హోటల్కు నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత, సహాయం వచ్చే వరకు వారు మరొక హోటల్లో ఆశ్రయం పొందారు.