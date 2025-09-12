శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (18:32 IST)

ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారు

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150 మందికి పైగా తెలుగు వారిని రక్షించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి తీసుకువచ్చారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన కృషికి చాలా మంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారని అధికార టీడీపీ పార్టీ శుక్రవారం తెలిపింది. పోఖారాలోని తాము బస చేసిన హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టారని ఆరోపిస్తూ, జర్నలిస్టులతో పంచుకున్న వీడియో క్లిప్‌లలో అనేక మంది తెలుగు వారు తమ కష్టాలను వివరించారు. 
 
పోఖారాలోని మా హోటల్ కాలిపోయిందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చారని ప్రయాణీకులలో ఒకరైన కె. మూర్తి వీడియో బైట్‌లో తెలిపారు.
 
మరో ప్రయాణీకుడు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, అల్లర్లు చెలరేగినప్పుడు తనతో పాటు పది మందితో కూడిన బృందం పోఖారాలో చిక్కుకుపోయిందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని వైజాగ్‌కు సురక్షితంగా చేరుకోవడానికి సహాయం చేసిందని అన్నారు. 
 
తన భార్య, 81 మందితో తిరిగి వచ్చిన ఏపీకి చెందిన ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఖాట్మండులో ప్రజలు రాళ్లు రువ్వడం, భవనాలను తగలబెట్టడం నేను చూశాను. ఇది ఒక పీడకల కంటే దారుణం అని గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 
నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న చాలామంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసి) ఉద్యోగులు పర్యటనకు వెళ్లారు. పోఖారాలో వారు బస చేసిన హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత, సహాయం వచ్చే వరకు వారు మరొక హోటల్‌లో ఆశ్రయం పొందారు.

Manoj: మిరాయ్ చూశాక ఆనందభరితమైన మంచు మనోజ్ తల్లి నిర్మాలాదేవి

Manoj: మిరాయ్ చూశాక ఆనందభరితమైన మంచు మనోజ్ తల్లి నిర్మాలాదేవినిన్న మొన్నటి వరకు మంచు కుటుంబంలో గొడవలు మామూలుగా లేవు. తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీ లో జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనలను నేరుగా ప్రస్తావించడంతో రచ్చకెక్కిన మంచు విష్ణు, మోహన్ బాబులు ఒకవైపు, మనోజ్ మరోవైపు వున్నారు. ఆస్తిగొడవల కారణంగా ఇదంతా జరుగుతుందని రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానాలు వచ్చాయి. మోసం చేసి అన్న మోహన్ బాబు గారిని తనవైపు తిప్పుకున్నాడని ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూ

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూహనుమాన్ చిత్రం తర్వాత మిరాయ్ అంటూ తేజ సజ్జ నటించిన సినిమా ఎలావుంటుందనే ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది. అందులో మంచు మనోజ్ నటిస్తున్నాడనగానే ఏదో జరగబోతోందని అర్థమయింది. దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాక ఒక్కసారిగా అందరినీ థ్రిల్ కలిగింది. మనోజ్ విలన్ గా సరిపోయాడని ప్రశంసలు దక్కాయి. నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ టీమ్ టెక్నికల్ వర్క్, సి.జి., డిజి. వర్క్ ను చేయడంతో విదేశాల్లో వెల్లకుండా హైదరాబాద్ లోనే చేశామని చెప్పడం విశేషం. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆదిబిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభం నుండి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో 19 మంది పోటీదారులు ఉన్నారు. సంజన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల నుండి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడిని తీసుకురావడం ద్వారా షోను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయాలని షో అభిమానులు బిగ్ బాస్ మేకర్లను కోరుతున్నారు. జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది పేరు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ (ప్యాకేజ్డ్ తాగునీరు) తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇలా రెండు దిగ్గజపు శక్తులు ఒక చోట కలవడం ఫ్యాషన్, స్టైల్- ఎంటర్టైన్మెంట్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ముఖ్యమైన వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్‌తో ఫ్యాషన్- లైఫ్ స్టైల్‌లో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శక్తివంతమైన ముద్రను వేసింది. భారతదేశపు దీర్ఘకాల గళంగా ఫిల్మ్ ఫేర్ స్టైల్ & ఎంటర్టైన్మెంట్లో నిలిచింది. ఇది తరతరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సారాంశంగా నిర్వచించబడింది.

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదల

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదలపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా ఓజీ చిత్రం నుండి విడుదలైన ఓమి గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఓజీ చిత్ర బృందం, ఓమి ట్రాన్స్ యొక్క పూర్తి వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఓజీ, ఓమిల ముఖాముఖి పోరుని సూచించేలా ఈ గీతముంది. ఓజాస్ గంభీరగా పవన్ కళ్యాణ్, ఓమిగా ఇమ్రాన్ హష్మి మధ్య భీకర పోరాటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానిరి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?చిన్నాపెద్దా లేకుండా మష్రూమ్స్ ఇష్టపడి తింటారు. అయితే వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. వీటిని కడిగేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తే ఆ పుట్టగొడుగులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్దతులను పాటించాలి. అవేంటంటే.. వేడినీటిని పోసి మష్రూమ్స్‌ను శుభ్రం చేయవచ్చు. అయితే చాలా సేపు ఉడికేంత వరకు వుంచకూడదు. వేడిగా వుండే నీటిలో వేసి మష్రూమ్స్ వేయడం ద్వారా అందులో మట్టి తొలగిపోతుంది. పురుగులుంటే అవి చనిపోతాయి. అలాగే పసుపులో మష్రూమ్స్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండుకోవచ్చు. ఉప్పును కలుపుకోవచ్చు.

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవి

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవిభార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఆమెకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా వుండాలి. ఆమెకి మానసికంగా, శారీరకంగా అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో భర్త చేయకూడనివి, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. భార్యను ఒత్తిడికి గురి చేయకూడదు. గర్భం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో భార్యకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పనులు, మాటలు చెప్పవద్దు. ఆమెకు విశ్రాంతి, సంతోషం కలిగించే వాతావరణం సృష్టించాలి. బరువు పెరగడం, శరీరంలో మార్పుల గురించి ఎగతాళి చేయడం లేదా విమర్శించడం చేయవద్దు. ఆమెకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమను అందించాలి.
