Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (10:27 IST)

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది

Hyper Aadi
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభం నుండి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో 19 మంది పోటీదారులు ఉన్నారు. సంజన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల నుండి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. 
 
వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడిని తీసుకురావడం ద్వారా షోను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయాలని షో అభిమానులు బిగ్ బాస్ మేకర్లను కోరుతున్నారు. జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది పేరు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు.
 
ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్‌లో సంజనాను బిగ్ బాస్ కన్ఫెషన్ రూమ్‌కి పిలిచాడు. సంజనాను హౌస్‌లో ఉన్నవారు ఎలా ఉన్నారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటూ ప్రశ్నలు అడిగాడు బిగ్ బాస్. దాంతో సంజన ఓపెన్‌గా చెప్పేసింది.
 
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నాలుగో ఎపిసోడ్ గురువారం ఆసక్తికర పరిణామాలతో సాగింది. కెప్టెన్సీ టాస్క్ ప్రారంభమై హౌస్‌మేట్స్ మధ్య ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. ఎపిసోడ్ మొదట్లో సంజన రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన విషయంపై చర్చ సాగింది.
 
సంజన తనతో పాటు శ్రేష్ఠి వర్మ, హరీష్, పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ను ఎంపిక చేసింది. ఈ నిర్ణయంపై ఇతర సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా, సంజన తన కారణాలను వివరించింది. 

ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారు

ఏపీకి సురక్షితంగా చేరుకున్న నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150మంది తెలుగువారునేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 150 మందికి పైగా తెలుగు వారిని రక్షించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి తీసుకువచ్చారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన కృషికి చాలా మంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారని అధికార టీడీపీ పార్టీ శుక్రవారం తెలిపింది. పోఖారాలోని తాము బస చేసిన హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టారని ఆరోపిస్తూ, జర్నలిస్టులతో పంచుకున్న వీడియో క్లిప్‌లలో అనేక మంది తెలుగు వారు తమ కష్టాలను వివరించారు. పోఖారాలోని మా హోటల్ కాలిపోయిందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చారని ప్రయాణీకులలో ఒకరైన కె. మూర్తి వీడియో బైట్‌లో తెలిపారు.

2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలు కోసం ఏర్పాట్లు, అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నదుల ఆరాధనకు అంకితమైన పుష్కరాల పండుగను ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుపుకుంటారు. గోదావరి పుష్కరాలు సన్నాహాలపై అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి, నదీ తీరాల వెంబడి ఉన్న ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, నదికి దారితీసే మెట్లు అంటే ఘాట్‌లను శాశ్వతంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు.

నేపాల్‌లో ఘర్షణలు - హోటల్‌కు నిప్పు - భారత మహిళ మృతి

నేపాల్‌లో ఘర్షణలు - హోటల్‌కు నిప్పు - భారత మహిళ మృతినేపాల్ అంతర్గత ఘర్షణలతో అట్టుకుడికిపోతోంది. కొందరు ఆందోళనకారులు హోటల్‌కు నిప్పు పెట్టారు. ఈ ఘటనలో భారత మహిళ ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నేపాల్‌లో సోషల్‌ మీడియాపై నిషేధంతో యువత చేపట్టిన నిరసనలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ఫలితంగా అంతర్గత ఘర్షణలకు దారితీశాయి. దీంతో ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఏపీకి భారీ వర్ష సూచనబంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం కారణంగా వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. దీని కారణంగా రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇది పశ్చిమ వాయవ్యదిశగా పయనించే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారి కె.శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.

మేమంతా భారత రాష్ట్ర సమితిలోనే కొనసాగుతున్నాం.. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణ

మేమంతా భారత రాష్ట్ర సమితిలోనే కొనసాగుతున్నాం.. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణభారత రాష్ట్ర సమితి (భారాస) అధినేత కేసీఆర్‌కు ఆ పార్టీకి చెందిన రెబెల్స్ ఎమ్మెల్యే దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చారు. తమపై అనర్హత వేటు వేయాలని భావించినందుకు సరైన సమాధానం ఇచ్చారు. ఫిరాయింపు నోటీసులు అందుకున్న ఆ ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్‌ను కలిసి వివరణ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. తామంతా భారాసాలోనే కొనసాగుతున్నామని స్పష్టం చేసినట్టు సమాచారం.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
