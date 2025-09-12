Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభం నుండి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్లో 19 మంది పోటీదారులు ఉన్నారు. సంజన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల నుండి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు.
వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడిని తీసుకురావడం ద్వారా షోను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయాలని షో అభిమానులు బిగ్ బాస్ మేకర్లను కోరుతున్నారు. జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది పేరు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు.
ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్లో సంజనాను బిగ్ బాస్ కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలిచాడు. సంజనాను హౌస్లో ఉన్నవారు ఎలా ఉన్నారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటూ ప్రశ్నలు అడిగాడు బిగ్ బాస్. దాంతో సంజన ఓపెన్గా చెప్పేసింది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నాలుగో ఎపిసోడ్ గురువారం ఆసక్తికర పరిణామాలతో సాగింది. కెప్టెన్సీ టాస్క్ ప్రారంభమై హౌస్మేట్స్ మధ్య ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. ఎపిసోడ్ మొదట్లో సంజన రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన విషయంపై చర్చ సాగింది.
సంజన తనతో పాటు శ్రేష్ఠి వర్మ, హరీష్, పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ను ఎంపిక చేసింది. ఈ నిర్ణయంపై ఇతర సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా, సంజన తన కారణాలను వివరించింది.