Atlee: అల్లు అర్జున్ AA22 సైన్ ఫిక్షన్ చిత్రం అప్ డేట్ తో అట్లీ
సన్ పిక్చర్స్ లో రజనీకాంత్ సినిమా రోబో సినిమాకు సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశాడు అట్లీ. ఇప్పుడు అదే సంస్థలో మరో అతిపెద్ద సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రాజెక్ట్ #AA22xA6 కు దర్శకత్వం వహించే స్థాయికి ఎదిగారు. అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్ అనగానే పెద్ద క్రేజ్ వచ్చింది. విదేశాల్లో హాలీవుడ్ సినిమాలకు పనిచేసిన సాంకేతిక సిబ్బందితో ఈ సినిమాకు టెక్నికల్ గా హై వాల్యూతో వుండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
తొలుత సినిమా చేస్తున్నామని ప్రకటించినా ఆ తర్వాత ఎటువంటి ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కూడా బయటకు రాకుండా మేకర్స్ జాగ్రత్త పడుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో హీరో బన్నీ పాత్రకు సంబంధించి ఓ క్లూ ఇచ్చాడు దర్శకుడు అట్లీ. సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఒక లయన్ పోస్టర్ను పోస్ట్ చేశాడు. ఈ పోస్టర్లో సింహం ముఖం రెండు వేర్వేరు భాగాలుగా కనిపిస్తూ, సినిమాలో బన్నీ పోషించబోయే పవర్ఫుల్ డ్యూయల్ రోల్ లేదా ఒక క్లిష్టమైన క్యారెక్టర్ ఆర్క్ గురించి హింట్ ఇస్తున్నట్లు ఉంది. ‘నీలా ఎవరూ ఉండలేరు, అదే నీ శక్తి’ అంటూ పోస్టర్కు ఇచ్చిన కొటేషన్ ఆకట్టుకుంది.
సైలెంట్ గా చిత్రీకరణ జరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టర్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇక అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజైన ఏప్రిల్ 8న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ తో కూడిన టీజర్ ను విడుదల చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.