Rashmika Mandanna: తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై రష్మిక మందన్నా ఘాటు హెచ్చరిక

కథానాయిక రష్మిక
మందన్నా వివాహం విజయ్ దేవరకొండతో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అంగరంగవైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుక తర్వాత హ్యాపీగా వుంటున్న సమయంలో ఓ కవితాత్మక పోస్ట్ ఆమెను ఆనందపరిచింది. కవితాత్మకంగా రష్మిక -విజయ్ దేవరకొండ బంధం..'టేల్స్ విత్ తార' అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో 'దామిని' అనే యూజర్ షేర్ చేసిన ఓ పోస్టేలో రష్మిక, విజయ్ బంధాన్ని కవితాత్మకంగా వివరించారు.
ఇదిలా వుండగా, నేడు ట్విట్టర్ ఖాతాలో రష్మిక తన 8 సంవత్సరాలలో జరిగిన తప్పుడు ప్రచారాలపై ఘాటుగా స్పందిస్తూ పోస్ట్ చేశారు. ఎనిమిది ఏళ్లుగా నాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడని పదాలతో కొంతమంది కథనాలు రాస్తున్నారు. తప్పుడు ప్రచారం నన్నెంతో బాధపెట్టినప్పటికీ 8 ఏళ్లుగా ఎంతో సహనంతో ఉన్నాను. 8 ఏళ్ల కిందటి ఒక ప్రైవేటు సంభాషణలోని కొంత భాగాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. గడిచిన 24 గంటల్లో నాపై తీవ్రమైన దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు
నా వ్యక్తిగత గోప్యతపై తీవ్రమైన దాడి చేస్తూ పరువు నష్టం కలిగిస్తున్నారు.
నేను ఇక మౌనంగా ఉండలేను.
సోషల్ మీడియా, ఇన్ ప్లూయెన్సర్లు వెంటనే తప్పుడు కథనాలను తొలగించాలి. తప్పుడు కథనాలను తొలగించేందుకు 24 గంటల సమయం ఇస్తున్నా. రేపటి నుంచి సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాను. మీడియా సంస్థలు, ఇన్ ప్లూయెన్సర్లకు చట్టపరమైన నోటీసులు జారీ చేస్తాను. నా జీవితం ఎలా ఉండాలో వాళ్లు ఎలా నిర్ణయిస్తారు? మన జీవితాలు మనవి, మనమే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంటూ రశ్మిక పోస్ట్ చేశారు.
నా మాటలను సందర్భం నుండి తీసుకుని వేరే అర్థం పెట్టడం, నేను ఎప్పుడూ చెప్పని మాటలను తప్పుడు కథనాలుగా మార్చడం, మరియు వ్యూస్, రీచ్, ఎంగేజ్మెంట్ కోసం ద్వేషాన్ని పెంచడం నేను చూసాను.
ఈ అంతా జరుగుతున్న సమయంలో అది నాకు బాధ కలిగించినప్పటికీ, నేను ఓర్పు మరియు నిశ్శబ్దాన్ని ఎంచుకున్నాను. ప్రజల ముందు ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు అన్యాయమైన విమర్శలు వస్తాయని నేను అంగీకరించాను. కానీ నేను నాకే నిజంగా ఉండి, నా చుట్టూ ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ సంతోషంగా ఉన్నంత వరకు, చివరికి అన్నీ సరిగా జరుగుతాయని నమ్మాను.
అయితే, గత 24 గంటల్లో జరిగినది మాత్రం ఇక పట్టించుకోకుండా ఉండలేని ఒక హద్దును దాటింది.
సుమారు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక పాత వ్యక్తిగత సంభాషణ రికార్డ్ చేయబడి, అందులో పాల్గొన్న వారి తెలియకుండా లేదా అనుమతి లేకుండా ప్రచారం చేయబడిందని తెలుస్తోంది. ఆ సంభాషణలోని చిన్న భాగాన్ని ఇప్పుడు కావాలని సందర్భం నుంచి వేరు చేసి, విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలతో సరిపోలే విధంగా మరో అసౌకర్యకరమైన వివాదాన్ని సృష్టించేందుకు వ్యూహాత్మకంగా చేయబడింది.
ప్రజలు ఎంత దూరం వెళ్తారు? ఇలా చేయడం ద్వారా నా కుటుంబాన్ని, అలాగే నాకు స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్న కానీ ఈ విషయంలో ఏమాత్రం సంబంధం లేని వారిని కూడా అసౌకర్యంలోకి లాగారు.
ఇది వ్యక్తిగత గోప్యతపై తీవ్రమైన దాడి. అలాగే తప్పుదోవ పట్టించే మరియు అపకీర్తి కలిగించే సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయడం కూడా.
మనము జీవితంలో ముందుకు సాగుతూ, ఎదుగుతూ, అర్థవంతమైన పనులు చేస్తూ, సానుకూలతను పంచుకుంటున్నప్పటికీ కొంతమంది ఇతరుల గౌరవం మరియు శాంతి ఖర్చుపెట్టి ద్వేషం మరియు వివాదాలను సృష్టించడం దురదృష్టకరం.
ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఈ దాడులు నాపైనే పరిమితమై ఉన్నప్పటికీ నేను మౌనంగా ఉండటాన్ని ఎంచుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఇతరులను కూడా ఇందులోకి లాగుతున్నప్పుడు నేను ఇక మౌనంగా ఉండలేను. నేను ఒక హద్దు గీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను.