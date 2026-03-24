వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు
వెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.
సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి.
వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో రెండు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తినండి.
వెన్నునొప్పిని నివారించడానికి ఉత్తమ మార్గం వెనుక కండరాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం.
గోరువెచ్చని నీరు, ఎప్సమ్ బాత్ సాల్ట్లతో కూడిన బాత్ టబ్ స్నానం వెన్నునొప్పిని తగ్గిస్తుంది.
పాలలో పసుపు, తేనె కలపి తాగుతుంటే వెన్నునొప్పి క్రమంగా తగ్గుతుంది.